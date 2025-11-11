الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق مبادرة الجيل السادس (6G) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال لقاء اللجنة الذي استضافته الهيئة بمشاركة نخبة من الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومشغلي خدمات الاتصالات، وعدد من الجامعات ومراكز البحث والتطوير، إلى جانب مزودي تقنيات الاتصالات المتنقلة على مستوى العالم.

وافتتح اللقاء سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات و الحكومة الرقمية ، بكلمة أكد فيها أن إطلاق مبادرة الجيل السادس من خلال تأسيس لجنة الجيل السادس يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في ريادة مستقبل الاتصالات وتقنيات المعلومات، واستباق المتغيرات التكنولوجية العالمية من خلال تطوير بيئة وطنية محفزة للابتكار والبحث العلمي في مجال الاتصالات المتقدمة.

وقال سعادة الرمسي:"في عام 2015 بدأنا استعداداتنا لرحلة الجيل الخامس، والتي أثمرت في عام 2019 بإطلاقه التجاري لتصبح الإمارات أول دولة في المنطقة تحقق ذلك الإنجاز. واليوم نحتفل بتغطية تفوق 99.5% من المناطق المأهولة، وأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مشترك. هذه النجاحات تمهّد لمرحلة جديدة نعمل فيها مع شركائنا على تطوير خارطة طريق وطنية للجيل السادس، الذي سيحدث نقلة نوعية بدمج العوالم الرقمية والمعرفية، واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والشبكات الفضائية لتمكين تطبيقات المستقبل.ونؤمن في الهيئة بأن التحول نحو تقنيات الجيل السادس لن يكون مجرد تطور تقني، بل هو خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، وتكامل البنية الرقمية عبر مختلف القطاعات. إننا نبني على إرث من الابتكار والإنجازات، ونسعى معاً نحو مجتمع ذكي فائق الترابط يدعم الابتكار والازدهار الوطني."

وتسعى اللجنة من خلال هذه المبادرة إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة للجيل السادس عبر تعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين، وإنشاء برامج بحث وابتكار في مجالات الاتصالات المستقبلية من خلال الجامعات والمؤسسات الاكاديمية ومراكز البحث والتطوير، وتسريع تبني التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الحيوية، ودعم تطوير معاير ومواصفات الجيل السادس وتقديمها الى المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل على تبني هذه المعايير ، إضافة إلى بناء إطار تنظيمي وإدارة متكاملة للطيف الترددي بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنتين فرعيتين متخصصتين لدعم مهام اللجنة الرئيسية؛ حيث يترأس الدكتور مروان دبّاح من جامعة خليفة فريق عمل البحث والتطوير، فيما يترأس الدكتور خالد العوضي من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية فريق العمل المعني بالتكامل والشراكات الاستراتيجية. وأكد الدكتور خالد العوضي أن "هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة بتبني نهج استباقي في رسم ملامح الجيل القادم من الاتصالات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتطوير وتطبيق تقنيات المستقبل."

ويعد إطلاق لجنة الجيل السادس محطة محورية في مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة التقنية العالمية، ضمن جهودها المتواصلة للاستعداد المبكر لعصر ما بعد الجيل الخامس، ودعم مبادرات التحول الرقمي والابتكار المستدام. وستعمل اللجنة على توحيد وتنسيق الجهود الوطنية المعنية بتقنيات الجيل السادس من خلال منصة وطنية جامعة تسهم في تمكين الدولة من قيادة مستقبل الاتصالات المتقدمة.

نبذه عن الهيئة :

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التحول الرقمي على المستوى الوطني. وتعمل على توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم الابتكار، وتحفّز الاستثمار، وتضمن تقديم خدمات اتصالات متقدمة ومستدامة. تلعب الهيئة دورًا محوريًا في قيادة مسيرة التحول الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين قطاع الاتصالات، وتعزيز منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.كما تسعى إلى رفع جودة الخدمات الرقمية وضمان استمراريتها، عبر وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تعزز الابتكار، وترسّخ جاهزية الدولة لمواكبة التغيرات الرقمية المتسارعة.وتشمل مهام الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بما يضمن التنافسية، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين المشغلين. كما تتولى قيادة استراتيجية الحكومة الرقمية، وإدارة الطيف الترددي، وتنظيم استخدام الترددات اللاسلكية لدعم مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات والخدمات الذكية.تتبنى الهيئة رؤية طموحة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الرقمي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل الرقمي، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 وأجندة مئوية الإمارات 2071.

-انتهى-

#بياناتحكومية