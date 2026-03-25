دبي، الإمارات العربية المتحدة، احتفاءً بشهر القراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يصادف شهر مارس من كل عام تحت شعار "الإمارات تقرأ"، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الفعاليات المعرفية والأنشطة الثقافية الافتراضية، على مدار الشهر بمشاركة نخبة من موظفي الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق توجيهات القيادة الحكيمة لبناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة ثقافية وفكرية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويشكل شهر القراءة محطة أساسية في أجندتنا السنوية ودعامة رئيسية لإثراء معارف الموظفين، والارتقاء بمستواهم المعرفي والثقافي، وترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع وجعلها عادة يومية. وتوفر الهيئة بيئة عمل محفزة على القراءة والبنية التحتية الملائمة لمجتمع المعرفة، وتضم الهيئة 6 مراكز معرفية تحوي على آلاف الكتب والمصادر المعرفية الرقمية والورقية في مختلف المجالات. وخلال عام 2025 تم الاستفادة من أكثر من 140,000 مادة من مصادر المعرفة الرقمية التي توفرها الهيئة."

وتقيم الهيئة خلال "شهر القراءة" معرض الكتاب الافتراضي للموظفين بالتعاون مع أبرز الموزعين في دولة الإمارات، وتحدي تلاوة القرآن الكريم لطلاب أكاديمية الهيئة، ومسابقة "إثراء الفكر" الهادفة إلى تحفيز الموظفين على الاستفادة من مصادر المعرفة المتاحة في الهيئة، بالإضافة إلى المحاضرات الافتراضية التوعوية وجلسات "شاركنا بساعة" و"الذكاء الاصطناعي رفيقك للقراءة" لترسيخ التبادل المعرفي بين الموظفين في مختلف قطاعات الهيئة.

