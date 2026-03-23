PHOTO
دبي، الإمارات العربية المتحدة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يوم المياه العالمي فرصة لتجديد الالتزام بالحفاظ على هذا المورد الحيوي وضمان استدامته، فالمياه ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمعات وازدهارها. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة نهجاً يقوم على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة من خلال تبني الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة، لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة."
وأضاف معالي الطاير: "يمثل هذا اليوم دعوة للجميع، أفراداً ومؤسسات، للعمل معاً من أجل حماية الموارد المائية وضمان استدامتها، من خلال ترسيخ ثقافة الاستدامة لدى أفراد المجتمع وتشجيع الممارسات المسؤولة التي تسهم في الحفاظ على المياه وتقليل الهدر. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نحرص على تمكين المتعاملين من تبنّي أنماط استهلاك مستدامة تعزز حماية هذا المورد الحيوي وتسهم في استدامة الموارد الطبيعية لنا ولأجيالنا القادمة."
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
شيخة المهيري / محمد المهيري / رئبال دايخ
هيئة كهرباء ومياه دبي
shaikha.almheiri@dewa.gov.ae / Mohammad.almheiri@dewa.gov.ae / Ribal.Dayekh@dewa.gov.ae
مريم ميخائيل / إسراء حامد
سين ميديا
mariam@seenmedia.ae / esraa@seenmedia.ae
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي www.dewa.gov.ae
حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة:
https://www.facebook.com/dewaofficial
https://www.youtube.com/dewaofficial
https://x.com/dewaofficial
https://www.instagram.com/dewaofficial
https://www.linkedin.com/company/dewaofficial
-انتهى-
#بياناتحكومية