أبوظبي – أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مشاركته في معرض "دريفت إكس" 2025 بصفته الشريك التشريعي الرسمي للحدث، الذي يُقام خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025 ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة"، الذي يُنظِّمه مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في العاصمة أبوظبي.

ويشارك في المعرض نخبة من الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين والمبتكرين لاستعراض أحدث الحلول التقنية وتعزيز التعاون الدولي في تطوير منظومة التنقّل المستقبلي.

ويُعد المعرض أحد أبرز فعاليات "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة"، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة.

ويهدف الحدث إلى استعراض أحدث التقنيات في مجالات الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في القطاعات البرية والبحرية والجوية والروبوتات، بما يعكس مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في تشكيل ملامح مستقبل التنقّل الذكي المستدام.

وتأتي مشاركة المركز في المعرض انطلاقاً من دوره كجهة تشريعية وتنظيمية تُعنى بتطوير السياسات الداعمة لاعتماد حلول النقل الذكي في إمارة أبوظبي؛ إذ يواصل جهوده في تطوير الأطر القانونية والسياسات التنظيمية التي تدعم اعتماد التقنيات الذاتية بأمان وكفاءة، بما في ذلك المركبات والطائرات بدون طيار وأنظمة النقل الروبوتية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: "تأتي مشاركتنا في معرض «دريفت إكس» 2025 تأكيداً على التزام المركز بدوره التشريعي والتنظيمي في تطوير بيئة متكاملة تمكّن التقنيات المستقبلية وتدعم الابتكار في مجالات النقل الذكي وذاتي الحركة. ويعمل المركز ضمن أطر وسياسات تنظيمية متقدمة على تعزيز جاهزية أبوظبي لتبنّي أحدث الحلول التقنية بما يحقق السلامة والكفاءة والاستدامة، ويسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً".

وأضاف: "يُعد «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة» منصة عالمية تجمع القادة والمبتكرين وصنّاع القرار والمستثمرين لتسريع وتيرة تطوير وتبنّي تقنيات الأنظمة المستقلة في مختلف القطاعات البرية والبحرية والجوية والصناعية، بما يرسّخ مكانة أبوظبي كمدينة رائدة في دعم منظومة الابتكار وتشجيع الاستثمار في مجالات التنقل الذكي. وتواصل الإمارة ترسيخ موقعها كوجهة عالمية في تطوير منظومات النقل المتكاملة من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحديثة ودعم الأبحاث والتطوير وتبنّي التشريعات المتقدمة التي تواكب التقنيات المستقبلية، انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع".

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

