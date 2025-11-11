ضمن جهود نقل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي

الارتقاء بالجهود الوطنية الرامية إلى تطوير برنامج نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة.

بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والطبية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.

سعادة الدكتور الأميري: الزيارة تجسد الرؤية الوطنية في بناء منظومة صحية متكاملة ترتكز على تقوية الشراكات مع المؤسسات الرائدة ومد جسور التعاون الدولي.

برشلونة، أسبانيا: اختتم وفد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ترأسه سعادة الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي والمشرف على البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة "حياة"، زيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا، استهدفت تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الإنساني للارتقاء بالجهود الوطنية الرامية إلى تطوير برامج نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، بما ينسجم مع أهداف الوزارة في توسيع الشراكات العالمية لتعزيز جودة الحياة.

وضم وفد الوزارة، الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والدكتورة ماريا غوميز، مدير المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والدكتورة فتحية العوضي، المشرف على برامج التدريب في زراعة الأعضاء بالدولة.

تبادل الخبرات

وتناولت الزيارة آليات تبادل الخبرات مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والطبية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات الطبية العالمية في هذا التخصص الحيوي. وتسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز مكانة الإمارات كنموذج رائد في تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وتوحيد الجهود الوطنية لتحسين جودة حياة المرضى، بما يجسد قيم العطاء الإنساني الراسخة في المجتمع الإماراتي.

لقاءات علمية

وشمل برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات العلمية والجولات الميدانية، حيث زار الوفد جامعة برشلونة (CREATIO) واطلع على أحدث الأبحاث والتطبيقات في مجالات العلاج الخلوي، والطب التجديدي، والعلاج الجيني، كما تفقد مرافق الجامعة ومختبراتها البحثية المتقدمة التي تُعد من بين الأبرز على مستوى أوروبا في هذا المجال.

حفظ ونقل الأعضاء

وتضمنت الزيارة جولة في مستشفى برشلونة الجامعي (Hospital Clinic of Barcelona)، حيث تعرف الوفد إلى وحدة تنسيق زراعة الأعضاء وآليات حفظ الأعضاء باستخدام الأجهزة المتطورة، واطلع على برامج التبرع بعد الوفاة (DCD) وتقنيات الإرواء الخارجي للأعضاء (Ex-situ Perfusion) التي تسهم في رفع نسب نجاح عمليات الزراعة، كما ناقش الجانبان أهمية إدراج برنامج التبرع بعد الوفاة القلبية (DCD)، لتوسيع نطاق التبرع بالأعضاء وزيادة فرص الحصول على أعضاء قابلة للزراعة، الأمر الذي يساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى المسجلين بقائمة انتظار الزراعة وتقليص هذه القوائم لعمليات زراعة حيوية مثل الكبد والكلى والرئتين.

تعزيز التدريب

وعقد وفد الوزارة اجتماعاً موسعاً مع مؤسسة DTI Foundation، الرائدة في مجال زراعة الأعضاء، حيث قُدمت عروض تعريفية حول البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة، وأحدث التقنيات في حفظ الأعضاء وبنوك الأنسجة والبحوث الحيوية. كما بحث الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في المجالات التدريبية والعلمية والتقنية ذات الصلة.

تقوية الشراكات والتعاون

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، أن هذه الزيارة تجسد الرؤية الوطنية في بناء منظومة صحية متكاملة ترتكز على تقوية الشراكات مع المؤسسات الرائدة ومد جسور التعاون الدولي، مشيراً إلى أن برنامج "حياة" يعكس الجهود الوطنية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، ويعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز جودة الحياة، وإنقاذ الأرواح، ودعم الاستدامة الصحية من خلال الاطلاع على التجارب العالمية التي تسهم في تطوير الكوادر والخبرات الوطنية.

