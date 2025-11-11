أستانا: التقى فخامة الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، مع لويجي كارارو، رئيس الاتحاد الدولي للبادل، وسعادة السيد ناصر بن غانم الخليفي، رئيس بطولة بريميير بادل. وركز الاجتماع على تطوير رياضة البادل في كازاخستان.

وتضم كازاخستان اليوم مجتمعاً متنامياً مع أكثر من 1500 لاعب و16 اتحاداً محلياً، إلى جانب 17 ملعب حديث. وبحلول عام 2027، ستصبح صالة ADD للبادل الجديدة في ألماتي، والتي تضم 10 ملاعب عالمية المستوى، واحدة من أكثر الوجهات تطوراً في آسيا الوسطى، والقادرة على استضافة بطولات "بريمير بادل".

وأعرب الرئيس الكازاخستاني عن ثقته في أن تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للبادل سيدعم تطوير البادل ونشره في كازاخستان.

-انتهى-

#بياناتحكومية