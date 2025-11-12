معالجة دبي، الإمارات العربية المتحدة - يسر مستشفى باراكر للعيون في الإمارات الإعلان عن شراكته مع هيئة الصحة بدبي (DHCA) لتقديم دعم شامل للأطفال الذين يعانون من تحديات بصرية.

كجزء من التزامه تجاه المجتمع، يحرص مستشفى باراكر للعيون في الإمارات على ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقات البصرية على الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى الإرشاد والدعم الضروري لتعزيز نموهم الشامل. يمكن أن تؤثر مشاكل العين الشائعة، مثل قصر النظر وعيوب الانكسار والحول وغيرها من اضطرابات الرؤية، بشكل كبير على تعلم الأطفال وتجاربهم الاجتماعية وصحتهم النفسية. واستجابة لهذه التحديات، تركز هذه الشراكة على تقديم رعاية تلبي الاحتياجات الجسدية والنفسية للأطفال على حد سواء.

تأثير الرؤية على التعلم والصحة النفسية للأطفال

الأطفال الذين يعانون من مشاكل بصرية غير معالجة قد يواجهون صعوبات في القراءة والكتابة والتعلم داخل الصف، مما يؤثر على أدائهم الأكاديمي. وخارج الصف الدراسي، قد يواجهون تحديات اجتماعية مثل التنمر، مما يؤدي إلى القلق وانخفاض الثقة بالنفس والضغط النفسي. إدراكًا لهذه المخاطر، قام مستشفى باراكر للعيون في الإمارات، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي (DHCA)، بإطلاق مبادرات متكاملة تجمع بين الكشف المبكر، والعلاج الطبي المخصص والدعم النفسي، لمساعدة الأطفال على التفوق أكاديميًا واجتماعيًا وعاطفيًا.

دور الأهل في دعم الأطفال

يعترف مستشفى باراكر للعيون في الإمارات بأهمية دور الأهل في نمو أطفالهم. لذلك، يتم تزويد العائلات بالإرشادات والموارد التعليمية والاستشارات، لتمكينهم من فهم حالات عيون أطفالهم ودعم تقدمهم الأكاديمي وتعزيز ثقتهم الاجتماعية.

حماية الأطفال من خلال الفحص الدوري للعيون

من خلال الفحوصات المنتظمة والتدخل المبكر، يحصل الأطفال على الدعم اللازم لإدارة مشاكل الرؤية أو تصحيحها قبل أن تؤثر على حياتهم اليومية. وعندما يشارك الأهل بفاعلية إلى جانب الرعاية المتخصصة، يكتسب الأطفال الثقة في المدرسة والأنشطة الاجتماعية والتفاعلات اليومية. ويسهم معالجة مشاكل الرؤية مبكرًا في حمايتهم من التحديات الأكاديمية والصعوبات الاجتماعية والآثار النفسية للتنمر.

رعاية متخصصة للأطفال في مستشفى باراكر للعيون بالإمارات

يقدّم قسم طب عيون الأطفال في مستشفى باراكر للعيون بالإمارات، بقيادة فريق من الاستشاريين الإسبان ذوي الخبرة، رعاية عيون عالمية المستوى ومركّزة على الأطفال. وتعزز هذه الشراكة مع هيئة الصحة بدبي (DHCA) التزام مستشفى باراكر للعيون بالإمارات بحماية الصحة الجسدية والأكاديمية والنفسية للأطفال في جميع أنحاء الإمارات وضمان حصولهم على كل الفرص اللازمة للتعلم والنمو والازدهار.

