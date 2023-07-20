دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ليوس إنترناشونال، الشركة العالمية الرائدة في تطوير العقارات، عن افتتاح مركز المبيعات الجديد والذي يمتد على مساحة 15 ألف قدم مربعة في مجمع باي سكوير ضمن الخليج التجاري. وشهدت فعالية الافتتاح الضخمة حضور فريق ليوس الإداري ومجموعة من الأعضاء المرموقين من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مما يعكس التعاون اللافت والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد روي ليو، المدير المؤسس لمجموعة ليوس: "نحن سعداء بالدعم الذي حظينا به من دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ إطلاق أول مشاريعنا في دبي. ونهدف إلى بناء شراكة استراتيجية قوية وطويلة الأمد مع الدائرة، بما يساعدنا على تحقيق إنجازات استثنائية في المستقبل".

ومن جانبه، قال سعادة ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تسرنا المشاركة في إطلاق مركز المبيعات الجديد لدى مجموعة ليوس. وتشكل هذه الخطوة بداية تعاون مثمر للعمل معاً على إنجاز مشاريع استثنائية ترتقي بمستقبل الإمارة".

وتدعم الشراكة بين ليوس ودائرة الأراضي والأملاك في دبي والرؤية المشتركة للجهتين في تأسيس مشاريع عقارية استثنائية والمساهمة في تطوير الإمارة. كما يمهد هذا التعاون الاستراتيجي الطريق نحو عقد شراكات طويلة الأمد تهدف إلى إطلاق مشاريع مبتكرة وتطوير مشهد الفن المعماري لإمارة دبي.

وتم تصميم الديكورات الداخلية للمركز بعناية فائقة لتدمج بين أجواء الأماكن الاجتماعية المميزة في المملكة المتحدة وطابع دبي الفريد من نوعه، لترحّب بالضيوف ضمن أجواء فريدة وجذابة. ويتميز مركز المبيعات بشقة عرض رائعة ومعرض للنماذج ثلاثية الأبعاد ومسرح مدرج، وهو ما يوفر تجربة لا مثيل لها للزوار، فضلاً عن كونه مركزاً مجتمعياً للأنشطة الاجتماعية والتعليمية، ويقدم معلومات قيّمة حول التطورات الحالية والمستقبلية.

المدرج الخاص بمركز المبيعات الجديد من ليوس والذي يتسع لأكثر من 60 شخص ردهة الاستقبال الخاصة بمركز المبيعات الجديد من ليوس والتي تضم ركناً لتقديم القهوة والشاي

وتلتزم الشركة بخمسة ركائز أساسية، هي الجودة والابتكار والتصاميم الراقية وتطوير المجتمع والاهتمام بالتفاصيل، والتي يتم إدماجها بشكل مميز في مشاريعها بما يرتقي بمعايير تجارب المعيشة العصرية ويعزز مستويات الثقة لدى عملائها المتنوعين. ويحتضن المركز المبيعات الجديد شقة عرض متميزة تجسد جوهر علامة ليوس من خلال تصاميمها الاستثنائية ومستويات الحرفية العالية.

ويمكن للزوار استكشاف معرض النماذج ثلاثية الأبعاد المتطور، والذي يوفر لمحة حول منهجية العلامة المبتكرة في التطوير العقاري، إلى جانب المدرج الحديث المخصص لاستضافة الفعاليات وتعزيز الروابط والمشاركة المجتمعية.

وأعرب مارك جاسكين، مدير أعمال مجموعة ليوس في الشرق الأوسط وآسيا، عن سعادته بافتتاح مركز المبيعات الجديد مع التأكيد على التوجه الرئيسي للمركز في تلبية احتياجات العملاء والمجتمع، حيث قال: "نهدف إلى توفير مساحة تتيح للعملاء التعرف على أعمالنا بشكل أفضل، إلى جانب تعزيز الروابط المجتمعية مع سكان إمارة دبي. كما نسعى لجعل المركز وجهة تجمع بين العملاء والسكان للمساهمة في تعزيز التنوع الثقافي للمجتمع وتوفير تجارب فريدة لا تُنسى".

ويفتح المركز أبوابه للزوار خلال جميع أيام الأسبوع، ويتيح لهم فرصة الاطلاع على معايير علامة ليوس التي تركز على الابتكار والاستدامة والمشاركة المجتمعية وتحسين نمط الحياة وتقديم التصاميم الاستثنائية.

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