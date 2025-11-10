الإعلان جاء خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة التحالف في العاصمة أبوظبي

تحالف "بريدج" يهدف إلى تطوير مستقبل الإعلام والمحتوى والترفيه وربطها بقطاعات الاستثمار والتمويل وصناعة القرار

مجلس الإدارة يضم نخبة من القادة العالميين لتوجيه اقتصاد الإعلام والمحتوى والترفيه

قمة "بريدج" 2025 تجمع أكثر من 60 ألف مشارك و400 متحدث و300 عارض في مركز "أدنيك" ديسمبر المقبل

أبوظبي، في خطوة نوعية على مستوى صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه عالميًا، أعلن معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد عن إطلاق تحالف "بريدج"، المنظمة العالمية المستقلة الأولى من نوعها، التي تهدف إلى تطوير قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، وتعزيز تنوعها وتأثيرها في الاقتصادات والمجتمعات.

ويضمّ تحالف "بريدج"، الذي يتخذ من دولة الإمارات مقرًّا له، مجلس إدارة يضم قادة ورؤساء دول سابقين، إلى جانب صنّاع قرار وخبراء دوليين من قطاعات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا والاقتصاد الإبداعي، بهدف تطوير منظومة الإعلام والمحتوى والترفيه العالمي وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وجاء الإعلان خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة تحالف "بريدج" في العاصمة أبوظبي، برئاسة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة التحالف، والذي وضع الإطار الاستراتيجي لعمل المجلس ومهامه المستقبلية.

منصة عالمية تنطلق من الإمارات

وانطلاقاً من مقره في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي شكّلت على الدوام ملتقى للثقافات والاقتصادات والأفكار، يسعى تحالف "بريدج" إلى تحقيق تأثير إيجابي عالمي، بوصفه منظمة مستقلة هادفة تعمل على بناء إطار عالمي أكثر ترابطاً ومرونة والتزاماً بالقيم المهنية في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، ويجسّد مبادئ التعاون والمسؤولية.

ويُعيد التحالف استثمار فائض عملياته في دعم البحوث، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين القطاعات، بما يضمن تحويل كل إنجاز إلى خطوة جديدة نحو الابتكار والشمول والنمو المستدام في اقتصاد الإعلام والمحتوى والترفيه العالمي.

مجلس إدارة عالمي

يُعد مجلس الإدارة الجهة الإدارية والائتمانية العليا للتحالف، إذ يتولى الإشراف الاستراتيجي، ووضع السياسات والتوجهات العامة، والإدارة المؤسسية بما يتماشى مع المبادئ التأسيسية للتحالف.

ويضم المجلس نخبة من القادة العالميين، من بينهم صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا الإعلامية والأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية؛ فخامة ماكي سال، الرئيس الأسبق لجمهورية السنغال؛ وسعادة الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة التحالف، الذي يتمتع بخبرة متقدمة في مجالات الحوكمة والرؤية الاستراتيجية والإعلام.

كما تضم عضوية المجلس كلاً من جيسيكا سيبلي، الرئيس التنفيذي لمجلة "تايم"؛ وجانيت يانغ، الرئيسة السابقة لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة؛ والدكتورة جولي غيتشورو، مؤسسة ورئيسة معهد القيادة والحوار الإفريقي؛ ودانييل شوليكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "يانغو"؛ وسانفورد كليمان، مؤسس شركة "إنتيرتينمنت ميديا فنتشرز"؛ وريتشارد أتياس، المستشار الاستراتيجي لرئيس مجلس إدارة التحالف؛ ومريم بن فهد، المدير التنفيذي لتحالف "بريدج".

رسالة التحالف

وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن تحالف بريدج مشروع إنساني واقتصادي عالمي ينطلق من الإمارات ليعيد صياغة العلاقة بين الإعلام والمجتمع والاقتصاد، وليبني جسوراً من الفهم والتأثير والنمو بين مختلف الدول، في زمن تحتاج فيه الإنسانية إلى منصات توحد لا تفرق، وتلهم لا تضلل.

وقال معاليه: يجسد التحالف رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة عالمية تقوم على التعاون والابتكار والمسؤولية المشتركة، حيث يلتقي رؤساء دول سابقون وقادة الفكر والإعلام والاقتصاد من مختلف الدول لتوحيد الجهود نحو مستقبل إعلامي أكثر تأثيراً وإنصافاً واستدامة.

وأشار معاليه إلى أن إطلاق التحالف من دولة الإمارات يعكس مكانتها كمركز رائد للحوار العالمي، ومختبر للأفكار والمبادرات التي تربط بين الإبداع والاقتصاد، وبين الثقافة والتنمية، مؤكداً أن دولة الإمارات تؤمن بدور الإعلام كقوة إيجابية قادرة على صناعة الوعي، وتوسيع فرص التعاون.

وأضاف معالي رئيس مجلس إدارة التحالف: لا يقتصر دور المجلس على الإشراف المؤسسي، بل يجسد روح الثقة والتكامل التي يقوم عليها "بريدج"، حيث تتلاقى خبرات أعضائه ورؤاهم العالمية لتشكل مصدر قوة ومعرفة جماعية، تحول الأفكار إلى أثر والتعاون إلى تنمية، مما يعزز مكانة التحالف كركيزة أساسية في بناء اقتصاد إعلامي عالمي أكثر اتزاناً وتأثيراً وإنسانية.

وشدد معاليه على أن التحالف يسعى إلى تحويل التأثير الإعلامي والترفيهي إلى قيمة اقتصادية وتنموية، من خلال دعم البحث، وتمكين المواهب، وتعزيز الشراكات، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكاراً وشمولاً.

واختتم معالي رئيس مجلس إدارة التحالف تصريحه بالتأكيد على أن التحالف يمثل نموذجاً جديداً للإعلام المسؤول والمؤثر، القائم على التنوع، والشراكة، مشيراً إلى أن العالم اليوم بحاجة إلى تحالفات تبني ولا تهدم، وتفتح آفاقاً جديدة أمام صناعة الإعلام لتكون محركاً رئيسياً للتنمية والسلام والتفاهم الإنساني.

من جانبه قال سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة التحالف: يشكل التحالف اليوم شبكة متكاملة تربط بين المبدعين والمستثمرين وصناع القرار والمبتكرين، الأمر الذي يجعله منصة تعزز التعاون والثقة وتفتح آفاقاً جديدة للنمو المشترك، حيث سنعمل من خلال التحالف على بناء بيئة مرنة تمكن جميع الأطراف من تبادل الأفكار، ومشاركة الخبرات، وتحويل الابتكار إلى أثر ملموس في المجتمعات والاقتصادات.

وتابع سعادته: أصبح الإعلام والمحتوى والترفيه محركات رئيسية للنمو والابتكار والتأثير على المجتمعات، ومن خلال توحيد جهود المبدعين والمستثمرين والمبتكرين، يمكن للتحالف أن يخلق فرصاً جديدة للتنمية المستدامة ويعزز من قيمة الاقتصاد الإبداعي على المستوى العالمي.

وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس إدارة التحالف: نسعى في "بريدج" إلى أن يصبح كل مشروع وكل شراكة ضمن التحالف منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين المبدعين والمستثمرين وصناع القرار، مما يعزز من قدرة التحالف على توسيع نطاق الابتكار، وبناء صناعة إعلام وترفيه قوية تحقق تأثيراً إيجابياً ومستداماً على المجتمعات والاقتصادات.

بدوره، أشار ريتشارد أتياس، المستشار الاستراتيجي لرئيس مجلس إدارة التحالف، إلى نموذج الحوكمة المزدوج للتحالف، الذي يتضمن مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري، لضمان الوضوح والاتساق والمصداقية مع تطور "بريدج" إلى منظمة عالمية دائمة.

قمة "بريدج" 2025 – أولى المبادرات الكبرى

ناقش مجلس الإدارة التحضيرات لإطلاق أولى مبادرات التحالف الكبرى، وهي قمة "بريدج" 2025، الحدث الأضخم عالمياً في اقتصاد الإعلام والمحتوى والترفيه، والمقرر انعقادها من 8 إلى 10 ديسمبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وستجمع القمة أكثر من 60 ألف مشارك، و400 متحدث، و300 عارض من مختلف دول العالم ضمن سبعة مسارات رئيسية تشمل: الإعلام، واقتصاد المحتوى، والموسيقى والفنون، والألعاب الرقمية، والتقنية، والتسويق، وصناعة الأفلام.

ويهدف برنامج القمة إلى تحويل الحوار إلى نتائج عملية من خلال شراكات وسياسات واستثمارات جديدة تعزز الوصول إلى اقتصاد الإعلام والمحتوى والترفيه العالمي.

وقالت مريم بن فهد، المدير التنفيذي لتحالف "بريدج": "تم تصميم كل جانب من جوانب القمة – من البرنامج وقائمة المتحدثين إلى تصميم المكان وإطار الشراكات – بطريقة استراتيجية تعزز التعاون والابتكار والنمو المستدام في اقتصاد الإعلام والمحتوى والترفيه العالمي. فالنهج المتكامل للقمة يسعى إلى تحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة وتطوير أطر وفرص جديدة لمستقبل هذه القطاعات الحيوية".

ومن مقره في دولة الإمارات، يواصل تحالف "بريدج" تعزيز مكانته كمركز عالمي رائد لتطوير الابتكار والسياسات وتسريع التعاون في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه. ومن خلال التكامل بين القطاعات وتنمية المواهب، يسهم التحالف في إعداد الأجندة العالمية لنمو إعلامي مسؤول ومستدام. وبقيادة مجلس إدارته المتميز ورسالته المستندة إلى المصداقية والشمول والتقدم المشترك، يواصل التحالف توسيع نطاق مبادراته على مستوى العالم، بدءاً من قمة "بريدج" 2025، المنصة العالمية للحوار والإبداع والتحول الإيجابي، في ديسمبر المقبل بأبوظبي.

