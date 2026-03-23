دبي، الإمارات العربية المتحدة، أسهمت مبادرة "دمج" لهيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز تمكين أصحاب الهمم في بيئة العمل والمجتمع. وتستهدف المبادرة الموظفين أصحاب الهمم في الهيئة أو الموظفين ممن لديهم أبناء أصحاب همم لدعمهم في مجال التعليم وتقديم الاحتياجات والمعدات الأساسية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل وفق رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز دمج وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم وتوفير بيئة دامجة وشاملة وإيجابية، تراعي احتياجاتهم وتساعدهم في التغلب على التحديات، لضمان مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية والازدهار على قدم المساواة مع الآخرين. ونلتزم بتحسين جودة حياة أصحاب الهمم ومساعدتهم على التواصل البنّاء والعيش باستقلالية، ومنحهم فرصاً متكافئة للتميز والإبداع وإطلاق طاقاتهم. ووفق نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي، بلغت سعادة المتعاملين أصحاب الهمم 98.02% خلال 2025."

ومنذ إطلاق مبادرة "دمج"، استفاد أكثر من 40 موظفاً وأبنائهم من المبادرة. وتضاف المبادرة إلى مبادرات الهيئة الهادفة إلى دعم أصحاب الهمم في بيئة العمل ومنها مبادرة "صديقي" التي تخصص زميلين مدرَّبين ومؤهلَين لكل موظف من أصحاب الهمم، يعملون على دعم زملائهم أصحاب الهمم في بيئة العمل وفي أوقات الطوارئ، مبادرة "استشاراتي" لتقديم الدعم النفسي للموظفين أصحاب الهمم، و"أبشر" لتسريع إجراءات الموظفين أصحاب الهمم من خلال فريق عمل من الموظفين المختصين والمؤهلين في إدارة الموارد البشرية، و"مستشار أصحاب الهمم القانوني" لتوفير استشارات قانونية خاصة لأصحاب الهمم، ومبادرة "أمنيتي" لتحقيق أمنيات الموظفين أصحاب الهمم.

#بياناتحكومية