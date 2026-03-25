أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، يسر دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومؤسسة مبادلة أن تُعلنا عن تمديد فترة استقبال المشاركات في النسخة الثانية من مسابقة بيت الحرفيين للتصميم. ما يُتيح للمبدعين من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مشاركاتهم حتى 20 ابريل في هذه المسابقة المرموقة التي تحتفي بالحرف الإماراتية التقليدية مع إعادة تفسيرها بأسلوب تصميمي معاصر يعكس روح الابتكار والإبداع المحلي.

واستنادًا إلى النجاح الذي حققته نسختها الأولى، تُعد المسابقة التي ترعاها مبادلة، مبادرة مهمة ضمن برنامج بيت الحرفيين، حيث تعزز التزامه بدعم المواهب الناشئة والحفاظ على التراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما توفر المسابقة منصةً فريدةً للمبدعين للتفاعل مع الحرف التقليدية، حيث تُتاح الفرصة لاقتناء التصاميم المختارة من قبل مؤسسة مبادلة.

كما سيحظى الفائزون في المسابقة بفرصة قيّمة للظهور على الصعيدين المحلي والدولي. فقد تم عرض التصميم الفائز في النسخة السابقة، "موزة"، في معرضي نوماد سانت موريتز، ونوماد أبوظبي المرموقين. ويجسّد تصميم "موزة" وهو كرسي استرخاء عصري ذو مسند ظهر منخفض، من تصميم خالد الشاعر ومحمد سمارة، شكلًا متطورًا من براعة الحرفيين الإماراتيين. يتميز الكرسي بمزيج مبتكر من هيكل مصنوع من أنابيب الفولاذ الصناعي، ومقعدٍ تم تنجيده بمزيج من الأقمشة والجلد المنسوج بالخوص يدويًا على يد الحرفية الإماراتية علياء المنصوري الممارسة لفن الخوص. وقد نجح هذا التصميم في تقديم تعبير ثقافي فريد للجمهور المحلي والعالمي، مُحققًا توازنًا بين الشكل والوظيفة بأسلوب عصري دافئ.

وتدعو المسابقة الفنانين والمصمّمين المتميزين وطلاب الفنّ والتصميم في مؤسسات التّعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة بأعمالهم الإبداعية في ثلاث فئات هي: تصميم الأثاث، وتصميم المنتجات، وفن الديكور. وبعد عملية اختيار أولية بين المتقدمين، سيلتحق 20 مرشحًا يتم اختيارهم ببرنامج تطوير تصميم مًخصص، يُتوج باختيار ثمانية فائزين من قبل لجنة تحكيم مرموقة.

وتُعدّ هذه المسابقة مبادرة رئيسية ضمن الشراكة الممتدة لخمس سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومؤسسة مبادلة، حيث تربط بين الأجيال، وتعزز التعاون بين المشاركين والحرفيين المهرة لابتكار تصاميم تمزج بين الماضي والحاضر. كما تؤكد هذه المبادرة على الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لحماية التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة والحفاظ عليه والترويج له.

نشجع المصممين المؤهلين والاستوديوهات الإبداعية والطلاب على المشاركة. للتسجيل والاطلاع على تفاصيل المسابقة كاملة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في أبوظبي، وتغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة إلى توحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.

للمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والوجهة، يرجى زيارة: dctabudhabi.ae و abudhabiculture.ae

للمعلومات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

إشيتا سينغ

المسؤول التنفيذي للحساب-ميماك أوجلفي

ishita.singh@ogilvy.com

-انتهى-

