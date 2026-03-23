أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إنجاز جسرين جديدين يربطان جزيرة الريم بطريق الشيخ خليفة بن زايد لتعزيز البنية التحتية العامة ودعم الانسيابية المرورية، حيث من المتوقع أن يقللا متوسط زمن التنقل في أوقات الذروة الصباحية والمسائية بنسبة 60% أو بمعدل 15 دقيقة خلال ساعات الذروة.

ومن شأن هذا المشروع، الذي تم إنجازه بميزانية تناهز 450 مليون درهم، استيعاب 7200 مركبة في الساعة، لتسهيل الوصول لمختلف مناطق أبوظبي منها وسط المدينة، وجزيرة السعديات، والطرق المتجهة إلى دبي، وذلك إلى جانب توفيره لجسرٍ ملتف بين ميناء زايد وجزيرة السعديات يسهل حركة الشاحنات ويعزز مستويات السلامة العامة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال سعادة المهندس عيسى مبارك المزروعي، المدير العام لتطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل: " تسعى دائرة البلديات والنقل لتطوير شبكة نقل تتسم بالكفاءة والمرونة، والجاهزية لمواكبة النمو الذي تشهده العاصمة وفق رؤية واضحة وطويلة المدى، نضمن بها استمرار سهولة التنقل، بالتوازي مع استعراض التزام الإمارة ببناء بنية تحتية وفق أعلى معايير الهندسة المعمارية والاستدامة."

ويبلغ الطول الإجمالي للجسرين الجديدين 1.5 كيلومتر، ويغطيان مساحة تتجاوز 25 ألف متر مربع، مشيّدة باستخدام تقنية متقدمة للصب الموضعي للجسور الصندوقية، لضمان قوة ومتانة البناء، وذلك بالإضافة إلى 12 دعامة بحرية على شكل حرف ‘V’ لتوفير مساحة أوسع لحركة الملاحة البحرية.

وتشمل التفاصيل الإضافية للمشروع، وجود جسر مخصص للخدمات، و71 عامود إنارة، ومساحات مشجرّة، ومسارات مخصصة للمشاة والدراجات بطول كيلومترين.

وتجدر الإشارة إلى أن مرحلة الإنشاء استغرقت حوالي 5 ملايين ساعة عمل باستخدام 35,000 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة.

