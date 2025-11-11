ينطلق في مرحلته الأولى باختيار خمسة أعمال أدبية

يتضمن برامج تدريب وورش لتمكين الكتاب العرب

الشارقة، في خطوة استثنائية تعزز التكامل بين صناعة النشر والإنتاج الدرامي في العالم العربي، وقّعت "وكالة الشارقة الأدبية" اتفاقية تعاون مع شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، لإطلاق مشروع "من الصفحة إلى الشاشة" تحت رعاية "هيئة الشارقة للكتاب"، يستهدف تحويل الأعمال الأدبية العربية إلى أعمال درامية احترافية تعكس ثراء السرد العربي وتقدمه إلى جمهور أوسع عبر الشاشة الصغيرة والكبيرة.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ تامر سعيد، مدير وكالة الشارقة الأدبية، والمنتجة لمى صادق صباح، ممثلة شركة صباح إخوان، وخولة المجيني، مديرة إدارة الفعاليات والتسويق في هيئة الشارقة للكتاب، وذلك خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025.

ويأتي المشروع في إطار رؤية الشارقة الرامية إلى توسيع أثر الأدب العربي وتعزيز حضور المبدعين العرب، عبر بناء جسور جديدة بين الكلمة والصورة، وتأسيس منصة مهنية تتيح للكتّاب والناشرين والمنتجين التعاون في تطوير محتوى بصري أصيل مستمد من النصوص الأدبية.

أدوار تكاملية لتحقيق الرؤية

تتولى وكالة الشارقة الأدبية بإدارة الجانب المهني والحقوقي للمشروع، من خلال ترشيح خمسة أعمال أدبية في المرحلة الأولى، وتزويد شركة الإنتاج بالنصوص والملخصات، وصياغة الأطر القانونية المنظمة للعلاقة بين الكتّاب والمنتجين، إلى جانب الإشراف على البرنامج التدريبي واختيار المشاركين فيه.

أما شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، فستتولى الجانب الإبداعي والإنتاجي للمشروع، من خلال دراسة قابلية الأعمال المقترحة للتحويل، وتوفير كتّاب ومخرجين محترفين لتطوير النصوص، والمشاركة في الورش التدريبية بخبرائها، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والتقنية والترويج الإعلامي للأعمال المختارة في مراحلها اللاحقة.



فيما تتكفّل هيئة الشارقة للكتاب الإشراف المؤسسي العام على المشروع، وتقديم الدعم الإعلامي واللوجستي لأنشطته، واستضافة الفعاليات والورش ضمن أجندة الهيئة الرسمية، إلى جانب ترشيح مجموعة من الأعمال الأدبية الفائزة أو المرشحة لجوائزها لتكون ضمن القائمة المختارة للتحويل.

بناء جسور بين الكتّاب والمنتجين

وأوضح تامر سعيد، مدير وكالة الشارقة الأدبية، أن المشروع يمثل ترجمة عملية لرؤية الشارقة في تحويل الأدب إلى طاقة إبداعية متعددة الوسائط، مضيفاً أن الوكالة ستتولى إدارة حقوق الأعمال المختارة والإشراف على البرنامج التدريبي الخاص بالكتّاب والمواهب، بما يضمن تحويل النصوص الأدبية إلى مشاريع درامية تحافظ على روح العمل الأصلي وتقدمه بمعايير عالمية.

الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي

بدورها، أكدت خولة المجيني، مديرة إدارة الفعاليات والتسويق في هيئة الشارقة للكتاب، أن "إطلاق مشروع (من الصفحة إلى الشاشة) يجسد رؤية الشارقة في الاستثمار بالاقتصاد الإبداعي وتوسيع مسارات وصول الأدب العربي إلى وسائط جديدة أكثر تأثيرًا وانتشارًا. فمن خلال تكامل الأدوار بين هيئة الشارقة للكتاب ووكالة الشارقة الأدبية وشركة (صباح إخوان)، نقدم من الشارقة نموذجاً عربيًا لمنظومة ثقافية قادرة على إنتاج محتوى متنوع ومستدام، تؤكد ريادة الشارقة في توسيع مفهوم صناعة الكتاب لتشمل السينما والفنون البصرية، بما يعزز حضور المبدع العربي في المشهد الثقافي والإعلامي الدولي".

تعاون عربي استراتيجي

من جانبها، أعربت لمى صباح عن اعتزاز شركة "صباح إخوان" بهذه الشراكة التي تمثل نموذجاً لتكامل الخبرات العربية في مجالي الأدب والدراما، مؤكدة أن المشروع يفتح الباب أمام إنتاج أعمال تحمل البعد الإنساني والجمالي للأدب العربي وتقدّمه بلغة بصرية عالمية المستوى.

ويمثل "من الصفحة إلى الشاشة" مشروعاً رائداً يؤسس لمسار جديد في التعاون الثقافي العربي، ويكرّس موقع الشارقة كمنصة تجمع بين المبدعين في مجالات الكتابة والنشر والسينما، وتعيد الاعتبار للسرد العربي كقوة إبداعية قادرة على مخاطبة العالم.

