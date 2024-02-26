المهنــــدس يوســـــــــف أحمد آل علي: ندرك مركزيـــة دور الشركـــة في دعـــم ازدهــــــــار القطــــــاع العقـــــــــاري في الإمــــــــارات

مستعدون للتعامل مع كل مشروع عقاري بخصوصية مختلفة من خلال تسهيلات متنوعة تخفيفًا لأعباء التمويل

نسعى إلى تخطي معوقات العمل الإيجابي المشترك مع شركائنا من مختلف القطاعات، وتضافر أكبر للجهود، توحيدًا للأنظمة، وتحقيقًا لمستهدفات "تصفير البيروقراطيـة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء"، استعداد الشركة التام لتوفير خدمات المياه والطاقة الكهربائية لجميع مشاريع التطوير العقاري الحالية والمستقبلية في إمارة عجمان، وعموم المناطق التي تقدم الشركة خدماتها فيها. جاء ذلك خلال جلسة حوارية جرت على هامش النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي نظمته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإمارة خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. شهد الجلسة سعادة عمر أحمد بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إلى جانب عدد من المسؤولين والمطورين وممثلي وسائل الإعلام.

وفي التفاصيل قال المهندس يوسف آل علي: "إن "الاتحاد للماء والكهرباء" تدرك مركزية دورها وأهميته في دعم ازدهار القطاع العقاري في دولة الإمارات، وهو أحد أبرز القطاعات المساهمة في تحقيق الاستدامة المنشودة للاقتصاد الوطني، نتيجة دوره المحوري في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم آفاق النمو في القطاعات الأخرى، كما أن الشركة تتفهم أن كل مشروع عقاري له ظروفه الخاصة على المستوى التنفيذي والتمويلي، لذلك نبدي استعداد كامل للتعامل مع كل مشروع عقاري بخصوصية مختلفة من خلال صور متنوعة من التسهيلات، بما في ذلك إمكانية تقسيط الرسوم وفق شروطه، تخفيفًا لأعباء التمويل على المطورين، ودعمًا للتدفقات المالية للمشروع".

وأكد آل علي أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت تمتلك اليوم بنية تحتية قوية ومتطورة لقطاعي المياه والطاقة الكهربائية، لا تقتصر على إمارة واحدة أو مناطق بعينها، وإنما يشمل ذلك جميع إمارات الدولة بلا استثناء، لافتًا إلى أن ذلك لم يكن إلا محصلة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بشأن تلك القطاعات الحيوية، وثمرة لمخرجات الاستراتيجيات الوطنية المترجمة لتلك الرؤية على أرض الواقع. يكمل هذه المنظومة دعم القيادة اللامحدود وتوجيهاتها السديدة التي وفرت المقومات اللازمة لشبكة وطنية موحدة ومترابطة، قادرة على دفع عجلة التنمية المستدامة في شتى القطاعات.

وأثنى الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للماء والكهرباء" على الدعم الذي تلقاه الشركة من شركائها الاستراتيجيين على مختلف المستويات، بما في ذلك المجالس التنفيذية والبلديات المحلية، كما ثمن جهود دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان في دعم التنمية العمرانية على مستوى الإمارة، مؤكدًا سعي الشركة الدائم إلى فتح قنوات جديدة للحوار مع جميع الجهات المعنية بتقديم الخدمة للجمهور، وإرساء أسس التعاون الاستراتيجي وتوطيد أواصر العمل المشترك، بما يسهم في توحيد الأنظمة وتخطي المعوقات وتقريب وجهات النظر، وبالتالي توفير خدمات أسرع وأكثر كفاءة واعتمادية، مشددًا على أن التمتع بالمرونة الكافية من أجل تضافر أكبر في جهود العمل الوطني المشترك، هو مقوم رئيسي على مسار تلبية توقعات الجمهور وتطلعات القيادة بشأن كفاءة الخدمة، واستدامتها، وتحقيق مستهدفات "تصفير البيروقراطية"، المرحلة الراهنة للعمل الحكومي في الإمارات، والتي تمثل خطوة نوعية جديدة على طريق ترسيخ ريادة الإمارات عالمياً في توجيه الموارد، وتسهيل حياة الناس، وتوفير البيئة المحفزة للاستثمار ونماء الأعمال.

وعقب الجلسة، كرم سعادة عمر أحمد بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، المهندس يوسف آل علي، على دور شركة الاتحاد للماء والكهرباء في دعم مشروعات التطوير العقاري، وسعيها الدائم إلى تلبية احتياجات المشروعات التنموية في الإمارة.

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نبذة عن الاتحاد للماء والكهرباء:

أنشئت "الاتحاد للماء والكهرباء"​ في عام 2020 بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020، لتحل محل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء آنذاك. "الاتحاد للماء والكهرباء" مملوكة بالكامل لـ “جهاز الإمارات للاستثمار"، ويُوكل إليها تلبية احتياجات شمال الإمارات من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة. تسعى "الاتحاد للماء والكهرباء" إلى الريادة العالمية وتحقيق أعلى مستويات التميز في مجال الخدمات التي تقدمها، وتحقيق الاستدامة والحد من الهدر في الموارد الطبيعية والمادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية الهادفة إلى دعم الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إلى جانب حرصها على القيام بمسؤولياتها المجتمعية.