"انطلاقًا من إعلان وكالة "ناسا" حول العمل على بناء حضور مستدام للبشر على سطح القمر، يؤكد مركز محمد بن راشد للفضاء التزامه المستمر ببرنامج "أرتميس"، وشراكته مع "ناسا"، بينما يتابع تطوير قدراته في مجال مهمات استكشاف القمر بهدف تحقيق رؤيته وأهدافه.

يرحب مركز محمد بن راشد للفضاء بالتوجه الجديد لوكالة "ناسا"، والمتمثل بسلسلة المهمات المتتالية التي تم الإعلان عنها.

لطالما كان تطوير بنى تحتية تحضِّر لوجود مستدام على سطح القمر غايةً أساسية لقطاع الفضاء عالميًا، واليوم يتطلع المركز إلى أن يكون جزءًا من هذه المسيرة.

دولة الإمارات ملتزمة برؤية طويلة الأمد في مجال استكشاف الفضاء، ويتجسد ذلك في كل ما يعمل عليه المركز والأهداف التي نسعى لتحقيقها.

نحن اليوم أمام محطة تاريخية في مسيرة استكشاف الفضاء، وستواصل دولة الإمارات دورها المساهم فيها، بما يعكس طموحاتها الكبيرة".

