القاهرة: تحت شعار "تعزيز النقل الذكي"، شاركت شركة هواوي في معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025 كشريكٍ تكنولوجي، والذي أُقيم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه المشاركة تأكيدا على التزام هواوي بدعم التحول الرقمي في قطاع النقل المصري، من خلال بنية تحتية رقمية متكاملة لأنظمة النقل واللوجستيات الذكية، عبر دمج تقنيات المراقبة الذكية، والاتصال، والحوسبة السحابية، والتخزين، والذكاء الاصطناعي.

وخلال فعاليات المعرض، استعرضت هواوي أحدث ابتكاراتها التقنية في مجال النقل الذكي، موضحةً كيف تُسهم حلولها في تحويل منظومة النقل— بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ — من خلال تمكين الإدارة عن بُعد والأتمتة الذكية، وتحسين ربط الأفراد والمركبات والبضائع. وتبرز هذه المشاركة التزام هواوي بدعم أهداف التنمية الوطنية في مصر عبر تعزيز السلامة والكفاءة والاستدامة في جميع وسائل النقل.

بهذه المناسبة، قال بنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "نحتفل بمرور 25 عاما على تواجد هواوي في مصر، نؤكد التزامنا برؤيتنا: ‘في مصر، من أجل مصر’. لقد كانت هواوي على مدار السنوات الماضية شريكًا موثوقًا لمصر في مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ومنها النقل والصناعة. وتمثّل مشاركتنا في TransMEA 2025 محطة جديدة، حيث نعرض أحدث حلول البنية التحتية الذكية التي تُسهم في تسريع رؤية مصر للتحول الرقمي وبالأخص في قطاع النقل الرقمي. وبالتعاون مع شركائنا، نبني معًا الأسس الرقمية لعصرٍ ذكي يُعزّز السلامة والكفاءة والاستدامة، ويدعم النمو الوطني الشامل."

من جانبه، أكد جو شو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود مصر، الدور المتنامي لهواوي في القطاع قائلاً: "تُعد هواوي كلاود محركًا رئيسيًا للتحول الرقمي في مختلف الصناعات. وفي مجال النقل، تعمل منصاتنا السحابية والذكاء الاصطناعي المتكاملة على إعداة تعريف آليات التشغيل، من خلال تعزيز الكفاءة المبنية على البيانات، وتحسين الأداء الذكي، وتحقيق مستقبل أكثر ترابطاً بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتحول الرقمي."

في مجال الطرق وإدارة المرور، تطبق هواوي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة الحركة، وتنظيم حركة المرور بشكل أفضل في الوقت الفعلي، ودعم سلامة الطرق عبر المراقبة الذكية للمركبات. تسهم هذه الابتكارات في بناء شبكات نقل أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامةً، تلبي احتياجات النمو الحضري المتزايدة.

وفي قطاع السكك الحديدية، توفر هواوي بنية تحتية سحابية موحدة وشبكات اتصال فائقة السرعة، تُسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين تجربة الركاب، وجعل المحطات أكثر ذكاءً. كما تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة في تعزيز سلامة واعتمادية واستدامة أنظمة السكك الحديدية بما يتماشى مع أهداف مصر طويلة المدى في مجال النقل.

أما في قطاع الموانئ واللوجستيات، تواصل هواوي تطوير كفاءة واستدامة العمليات عبر منصات الإدارة الذكية للموانئ وحلول تحسين سلاسل الإمداد. وتعمل هذه الحلول الرقمية على زيادة الإنتاجية، وتمكين الرؤية الشاملة، وتعزيز التعاون بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية — مما يخلق منظومة لوجستية مترابطة وديناميكية تدعم النمو الاقتصادي الأخضر.

كما شاركت هواوي في جلستين حواريتين خلال المؤتمر، بمشاركة كل من المهندس كريم طارق، رئيس قطاع التكنولوجيا لقطاع النقل في هواوي مصر، في جلسة بعنوان "الأمن السيبراني في النقل واللوجستيات: حماية البنية التحتية الحيوية من التهديدات المتطورة'، كما شارك رئيس قطاع النقل في هواوي مصر السيد/ شون لينغشياو في جلسة بعنوان "من الاتصال الذكي إلى النقل المستقبلي: كيف تعيد تقنية الجيل الخامس بناء بنية النقل المستقبلية في مصر". وسلطت الجلستان الضوء على جهود هواوي المتواصلة لتعزيز مرونة وذكاء وأمن البنية التحتية للنقل في مصر من خلال تقنيات متقدمة تشمل الجيل الخامس والسحابة والذكاء الاصطناعي."

تواصل هواوي التعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص لتوفير بنية تحتية رقمية ذكية وشاملة تُسرّع التحول الصناعي، وتعزز القدرة التنافسية، وتدفع التنمية المستدامة، مؤكدة التزامها طويل الأمد بدعم مستقبل النقل الذكي في مصر وبناء مجتمع أكثر اتصالًا وذكاءً.

