الرياض: أعلنت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمة "New Calling" عبر تدشين مرحلة تجريبية تتيح ميزة الترجمة الفورية للمكالمات الصوتية بين اللغتين العربية والإنجليزية.

وتعتمد الخدمة على شبكة "New Calling" المتقدمة، المدعومة بقدرات نماذج لغوية متكاملة، بما يتيح للمتصلين التحدث بلغتهم الأم مع ترجمة المحادثة بين الطرفين بشكل فوري ودقيق، مع مراعاة سياق المكالمة وطبيعتها.

وستكون الخدمة متاحة حالياً لعدد محدود من العملاء في مدينة الرياض، امتداداً للمرحلة الأولى التي تم الإعلان عنها في عام 2024، ضمن جهود المجموعة لتطوير تجربة الاتصال وتعزيز كفاءة التواصل بين مختلف فئات المستخدمين.

وتعتمد الخدمة على تقنيات معالجة متقدمة على مستوى الشبكة، إلى جانب قدرات ذكية وآمنة لشبكات الاتصال الصوتي، ونماذج لغوية محسّنة للغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن ترجمة واضحة ودقيقة أثناء المكالمات المباشرة، مع الالتزام بأعلى معايير الخصوصية وأمن المعلومات ومن خلال دمج تقنيات الترجمة الفورية ضمن خدمة الاتصال الأساسية.

ومن المقرر أن تتوسع المرحلة الثانية من الإطلاق التجريبي تدريجياً خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على قياس كفاءة الأداء والاستفادة من آراء المستخدمين، تمهيداً للتوسع وإضافة لغات وقدرات جديدة وصولاً إلى الإطلاق الشامل على مستوى المملكة.

