القاهرة، أعلنت ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاون استراتيجي مع مجموعة القصراوي، إحدى أكبر المجموعات العاملة في قطاع السيارات في مصر وهي الوكيل الحصري لسيارات جيتور وجاك وستروين، بهدف إتاحة مجموعة متنوعة من حلول التمويل المرنة لشراء السيارات من خلال "Shift"، منتج تمويل السيارات المبتكر من ڤاليو.

يعكس هذا التعاون التزام الشركتين بتوسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل سريعة ومرنة في قطاع السيارات المصري. فمن خلال Shift، سيتمكن العملاء من شراء السيارات الجديدة أو المستعملة، سواء من خلال معاملات التاجر إلى العميل (B2C) أو من العميل إلى العميل (C2C)، مع إجراءات موافقة سريعة وخطط سداد مرنة تمتد من عام إلى سبعة أعوام.

ومن خلال دمج Shift ضمن مجموعة القصراوي، سيستمتع العملاء بتجربة تمويل سلسة تزيل العديد من العقبات التقليدية المرتبطة بامتلاك السيارات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم قبول ڤاليو كوسيلة دفع في جميع مراكز خدمة القصراوي، مما يتيح للعملاء دفع تكاليف الصيانة وخدمات ما بعد البيع بسهولة من خلال خطط سداد مرنة. وتشمل مزايا Shift عدم اشتراط التأمين، وإلغاء حظر البيع عند سداد 40% من قيمة السيارة كمقدم، بالإضافة إلى خطط سداد مرنة مصممة لتناسب مختلف الاحتياجات المالية.

قال معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات في ڤاليو: "في ڤاليو، نواصل إعادة تعريف السوق في مصر من خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة التي تشاركنا رؤيتنا في تمكين أسلوب الحياة. ومن خلال Shift، نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة تمويل السيارات، بجعلها أسرع وأكثر مرونة، ومتاحة لشريحة أوسع من المصريين. ويعزز تعاوننا مع مجموعة القصراوي شبكة Shift لدينا، ويدعم مهمتنا في دفع نمو قطاع السيارات."

وقال رضا والي، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية في مجموعة القصراوي: "نحن سعداء بشراكتنا مع ڤاليو لتقديم حلول أكثر مرونة وسهولة لعملائنا. في مجموعة القصراوي، نضع الابتكار وتجربة العميل في صميم أعمالنا، ويُعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو تمكين المزيد من المصريين من امتلاك سياراتهم المفضلة بسهولة أكثر."

كجزء من هذا التعاون، ستعمل ڤاليو مع مول مصر والقصراوي في حملة "تسوق واربح" القادمة الخاصة بـمول مصر لشهر نوفمبر التي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بداية من 12 نوفمبر. ويحق لعملاء المول الذين يقدمون فواتير مشتريات يبلغ مجموعها أكثر من 2,000 جنيه مصري الدخول في سحب للحصول على فرصة للفوز بسيارة Jetour X70 Plus، مقدمة من القصراوي. وكميزة حصرية، سيحصل عملاء ڤاليو على ضعف فرص الدخول في السحب، بمجرد التسوق والدفع عبر ڤاليو.

ويعكس هذا التعاون التزام كلٍ من ڤاليو ومجموعة القصراوي بتقديم حلول تمويلية عصرية تواكب احتياجات العملاء، وتسهم في تيسير امتلاك السيارات ودعم الشمول المالي في السوق المصري.

عن شركة «ڤاليو»:

شركة ڤاليو، (الاسم القانوني: يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. وهي أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي تم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج الدفع الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات وتشطيب المنازل والأثاث وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والخدمات الصحية والتعليمية، والسفر، والأزياء وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار، وبرامج الادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه ومنصة ڤاليو للتسوق الإلكتروني من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» مع «AZ Valu fund» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«Ulter»، و«Shop’IT». كما تقدم الشركة حلولاً متكاملة للشركات من خلال «Valu Business».

وقد أطلقت ڤاليو أيضًا بطاقتها المدفوعة مسبقًا وبطاقة ائتمان مشتركة بالتعاون مع "ڤيزا"، لتوسيع نطاق خيارات الدفع المتاحة أمام العملاء وتقديم أكثر الحلول المالية شمولًا ومرونة وسهولة، مما يجعل ڤاليو الخيار الأمثل لجميع احتياجات الدفع. وباعتبارها إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتبنى ڤاليو نهجًا متطورًا وفريقًا مرنًا يلتزم بابتكار حلول مالية متجددة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة: www.valu.com.eg

ملاحظة حول البيانات الطليعة:

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر ڤاليو بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان ڤاليو فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

نبذة عن قصراوي جروب:

بدأت قصراوي جروب أعمالها في مصر في سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت الوكيل الحصري لعدد من العلامات التجارية العالمية في السوق المحلي. وتتمتع المجموعة بشبكة واسعة من مراكز الخدمة والمعارض التي تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، ما يضمن تقديم خدمات مريحة وعالية الجودة للعملاء.

وتضم المجموعة فريقًا من أفضل الكوادر المدربة على أعلى مستوى في مجالي المبيعات وخدمة العملاء، وهو ما ساهم في حصولها على العديد من الجوائز العالمية في مجال رضا العملاء.

وفي عام 2009، أصبحت المجموعة الوكيل الحصري لعلامة Golden Dragon التجارية للمركبات التجارية في مصر، لتتبوأ بعدها مكانة رائدة في هذا القطاع. كما أصبحت لاحقًا الوكيل الحصري لعلامات ستروين، جيتور، جاك، إيفيكو (IVECO)، ومركبات JAC Motors التجارية، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في سوق السيارات المصري.

في السنوات الأخيرة، أضافت قصراوي جروب إلى محفظتها علامات تجارية جديدة وهامة مثل Avatr وAITO، مما يعكس التزامها بالتوسع وتلبية احتياجات السوق المتنوعة بأحدث التقنيات والموديلات في مجال المركبات الكهربائية والتجارية.

