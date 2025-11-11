دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي في مجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، عن حصولها على تصنيف "الفئة S"، أعلى شهادات الاعتماد ضمن مبادرة ختم دبي للذكاء الاصطناعي، التي أطلقها مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لتقييم مزوّدي حلول الذكاء الاصطناعي بناءً على معايير الثقة والشفافية والمساهمة الاقتصادية.

ويُعد تصنيف "الفئة S" أعلى مستويات الاعتماد في هذا الإطار، ويعكس تميّز الشركة في مجالات الحوكمة والكفاءة التشغيلية والإسهام الملموس في تنمية اقتصاد الذكاء الاصطناعي في إمارة دبي.

ويؤكد هذا التصنيف المتقدم مكانة "إي آند إنتربرايز" كشريك استراتيجي لحكومة دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع مسؤوليات دائرة المالية بدبي التي تُعطي الأولوية لمزوّدي الخدمات المعتمدين في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن إدارات المشتريات الحكومية. وبفضل تنفيذها لأكثر من 200 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي عبر قطاعات متعددة تشمل الخدمات الحكومية والمالية والمرافق وغيرها، فإن الشركة تمتلك خبرة طويلة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المسؤول وقابلة للتوسع على نطاق تشغيلي واسع.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند إنتربرايز": «يعزز حصولنا على تصنيف "الفئة S" ضمن مبادرة ختم دبي للذكاء الاصطناعي مكانتنا كمزوّد موثوق لحلول ذكاء اصطناعي على المستوى الحكومي، ويضمن امتثالنا للمسؤوليات الجديدة التي حددتها دائرة المالية. كما يؤكد هذا الإنجاز التزامنا بالحوكمة والشفافية وتحقيق الأثر الملموس في جميع مشاريع الذكاء الاصطناعي التي ننفذها. سنواصل العمل على تقديم ابتكارات مسؤولة تُسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية وتعزيز الإنتاجية، إلى جانب تحقيقها لقيمة اقتصادية فعلية.»

وأضاف مرشد: «مع تسارع وتيرة تبني حكومة دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تُعد الثقة والامتثال عاملين أساسيين. ويؤكد حصولنا على هذا التقدير أننا نلبي أعلى المعايير، ونمتلك القدرة على تنفيذ مشاريع التحول الرقمي على نطاق واسع، بدءاً من المشاريع التجريبية ووصولاً إلى البرامج الحيوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.»

تشمل بعض الحلول التي تقدمها شركة "إي آند إنتربرايز" الذكاء الاصطناعي الوكيلي لأتمتة العمليات الحكومية المستقلة، وحل الاستدلال السيادي باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يضمن بقاء البيانات الحساسة آمنة داخل دولة الإمارات، وحل النماذج اللغوية الصغيرة المدمجة لتطوير نماذج لغوية ذات كفاءة عالية في استخدام الموارد، إلى جانب حلول الأمن السيبراني والاستدامة المعززة بالذكاء الاصطناعي، وباقة خدمات حوكمة وشفافية الذكاء الاصطناعي التي تتيح تنفيذ تطبيقات ذكاء اصطناعي مسؤولة وقابلة للتوسع وذات أثر كبير عبر الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال في دبي.

ويُعد ختم دبي للذكاء الاصطناعي معياراً موثوقاً للمؤسسات الراغبة في اختيار شركاء في مجال الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تسريع نمو صناعة الذكاء الاصطناعي في دبي. وتُظهر "إي آند إنتربرايز" التزامها بأطر الثقة والحوكمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في دبي وانسجامها مع أجندة التحول الرقمي الشاملة للإمارة، وذلك من خلال استيفاء معايير التقييم الصارمة للمبادرة. ويمكن للجهات الحكومية وقادة القطاع العام والمؤسسات الكبرى التعاون مع الشركة لتنفيذ برامج ذكاء اصطناعي متوافقة وعالية التأثير، وتستند إلى معايير ممارسة معتمدة وموثوقة.

يؤكد هذا التصنيف دور "إي آند إنتربرايز" كمزوّد لحلول الذكاء الاصطناعي على المستوى المؤسسي والحكومي في إمارة دبي، ما يضمن للعملاء تقديم خدمات أخلاقية وشفافة ذات أثر قابل للقياس. كما يعزز مساهمتها المستمرة في تحقيق أجندة الذكاء الاصطناعي لإمارة دبي، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بقيمة 335 مليار درهم إماراتي في دولة الإمارات بحلول العام 2031. ويركز هذا التوجه على توسيع نطاق المشاريع التجريبية لتشمل تبنياً واسع النطاق من قِبل الحكومة والقطاع الخاص، ودعم أهداف المدينة الذكية، إلى جانب تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي والريادة الأخلاقية.

يذكر أن مجموعة "إي آند" كانت من أوائل الشركات التي حصلت على تصنيف "الفئة S" ضمن مبادرة ختم دبي للذكاء الاصطناعي، التي أطلقت في يناير 2025. وتم الإعلان عن حصول المجموعة على ذلك التصنيف في شهر أبريل خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي 2025، الأمر الذي عزز ريادة "إي آند" في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في جميع أنحاء المنطقة.

حول "إي آند إنتربرايز"

تعد "إي آند إنتربرايز" رائدة في مجال التحول الرقمي، وتختص الشركة في دعم الحكومات والمؤسسات الكبيرة في عمليات تحولها الرقمي وإنجازها بنجاح.

وتساعد الشركة في دخول العصر الرقمي دائم التطور بنحو سلس ومستدام وآمن، من خلال تحسين الكفاءات التشغيلية، وتعزيز مشاركة العملاء، وتمكين اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

تعمل الشركة حالياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومصر وتركيا وقطر وجنوب أفريقيا، وتهدف حلولها الرقمية المتطورة إلى تقديم قيمة ملموسة للشركات ومعالجة التحديات التي تواجهها المؤسسات والإدارة التنفيذية في مختلف القطاعات.

تتمتع الشركة بسجل حافل وخبرة استشارية واسعة وقدرة على نشر وإدارة الحلول المعقدة مع خبرائها المتمرسين، ما يتيح لها عقد شراكات وثيقة مع عملائها وتزويدهم بحلول مخصصة تمكنهم من خوض رحلة التحول الرقمية كاملةً وتحويل أهدافهم إلى واقع ملموس.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: https://www.eandenterprise.com/

