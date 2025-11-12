دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعزز مجموعة أمانة (Group AMANA)، الشركة الرائدة في مجال التصميم والبناء في الشرق الأوسط، تحولها الرقمي من خلال تطبيقات الحوسبة السحابية من Oracle .(Oracle Fusion Cloud Applications) وتعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءاً من جهود الشركة المتواصلة لدفع عجلة الابتكار، وتحسين التواصل والتفاعل مع العملاء، وتبسيط عمليات الإدارة الرئيسية التي تدعم نمو الأعمال المستقبلي.

من خلال استخدام تطبيقات الحوسبة السحابية من Oracle لتجربة العملاء (Oracle Fusion Cloud Customer Experience - CX) ، وهي جزء من تطبيقات Oracle Fusion Cloud Applications، ستتمكن مجموعة أمانة من الوصول إلى حزمة متكاملة من المنصات الرقمية التي تساهم في تحسين الإنتاجية في جميع مراحل المشروع. وتم تصميم النظام لتمكين فريق تطوير الأعمال من متابعة الاستفسارات وتعيين المهام تلقائياً، مما يضمن إنجاز وتسليم المشاريع في الوقت المناسب. كما سيوفر النظام أدوات اتصال شفافة وفورية للعملاء والشركاء، لتعزيز الثقة والمسؤولية طوال دورة حياة المشروع. بالإضافة إلى ذلك، تجمع المنصة وتبسط الموافقات على الميزانيات والمشاريع، بما يتماشى مع قيم مجموعة أمانة الأساسية المتمثلة في تقديم تجارب أكثر ذكاءً، مع تحقيق التوازن بين التكلفة والوقت والجودة.

وقال ريتشارد عبود، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة: "يتجاوز التزامنا بالتميّز نطاق البناء ليشمل توفير تجربة سلسة وشفافة وذات قيمة عالية لكل عميل وشريك نعمل معه. من خلال دمج سحابة تجربة العملاء من Oracle (Oracle Cloud CX)، نزود فرق عملنا بالأدوات اللازمة للتواصل بشكل أفضل، والعمل بوتيرة أسرع، واتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات، لنستمر بالتركيز على حاجة العملاء كهدفنا الأول."

يعد توظيف سحابة تجربة العملاء من Oracle عاملاً أساسياً لربط العمليات التي كانت مجزأة سابقاً، وتمهيد الطريق لتجربة عملاء أكثر كفاءة. وتتضمن حلول Oracle Fusion Cloud Applications للتسويق و المبيعات و لإدارة عمليات التكوين والتسعير و منصة البيانات Oracle Data Intelligence Platform، مما يمَكّن مجموعة أمانة من توفير المعلومات الصحيحة للموظفين في اللحظة المناسبة، واتخاذ القرارات بشكل أكثر فعّالية وفي التوقيت المناسب. كما تتيح البيانات الفرصة لمجموعة أمانة للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحديد فرص التحسن بدءاً من رفع معدلات الفوز بالمشاريع وصولاً إلى تعزيز دقة الطلبات.

من جانبه، قال ليوبولدو بوادو لاما، نائب الرئيس الأول لتطبيقات الأعمال في Oracle لمنطقة أوروبا الوسطى و الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: "من خلال تبني سحابة تجربة العملاء من Oracle، تضع مجموعة أمانة معياراً جديداً للامتياز في تجربة العملاء ضمن قطاع الإنشاءات الإقليمي. وبفضل البيانات الموحدة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، ستمكّن أمانة فرقها من تقديم نتائج أسرع وأكثر ذكاءً وترابطاً للعملاء عبر كل مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع."

لطالما كانت مجموعة أمانة رائدة في تبني الحلول الذكية لضمان تحقيق تأثير ونتائج طويلة الأمد منذ تأسيسها. وقد عزز التزامها المستمر بالابتكار والتكنولوجيا مكانتها كشركة رائدة إقليمياً في تصميم وبناء المرافق الصناعية والتجارية، وتقديم نتائج عالية الجودة في جميع مشاريعها.

نبذة عن مجموعة أمانة:

مجموعة أمانة هي شركة إقليمية رائدة في تصميم وبناء المرافق الصناعية منذ أكثر من ثلاثة عقود. تتمتع الشركة بسجل حافل بالإنجازات، يشمل تشييد أكثر من 1500 مشروع صناعي وخدمة أكثر من 130 عميل دائم.

رسّخت أمانة مكانتها في مجال توفير الحلول الجاهزة للمشاريع التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ. من خلال تبنيها فلسفة قائمة على شعار "نبني معاً"، تكرس "أمانة" جهودها لدعم الحلول الذكية التي تضمن تطبيق الهندسة القيمية في المشاريع طوال دورة حياة متطلبات المشروع.

وتعمل أمانة ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل: البناء، والتصنيع والتطوير. يتألف قطاع البناء من شركة "أمانة للمقاولات" وشركة "أمانة لوقود الطيران" حيث تعمل الشركتان على تقدّيم الحلول الذكية للأسواق الصناعية والتجارية والمؤسسية. وتسهم شركتي "دوبوكس" ودوبود" التابعتين للمجموعة، في إحداث تغيير شامل في مفهوم الصناعة من خلال الجيل الجديد من حلول البناء الجاهز، وهي تقنية إنشاء المباني ومكوناتها خارج موقع البناء. ويتكون قطاع التطوير من شركة "أمانة للطاقة الشمسية"، وشركة "أمانة لتوفير الطاقة" وذراع أمانة لاستشارات الاستدامة "مستدام"، الذي يدعم أجندة الاستدامة في المنطقة من خلال تقديم الحلول والخدمات النظيفة لتوفير الطاقة.

مسترشدة بقيمها الأساسية التي تركز على الموثوقية والحلول الذكية والجودة، تواصل مجموعة أمانة مسيرتها في البناء، انطلاقاً من إرثها الكبير، مع وجود فريق متخصص يضم أكثر من 6000 موظف في دول مجلس التعاون الخليجي.

-انتهى-

