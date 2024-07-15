أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت شركة NMDC إينيرجي (شركة الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً)، التابعة لمجموعة NMDC، على عقد بقيمة 254.6 مليون دولار من شركة أدنوك للغاز للحزمة السادسة من مشروع "استدامة “. وسيشمل المشروع، الأعمال الهندسية والمقاولات لخط أنابيب جديد والمرافق المرتبطة به لنقل غاز المبيعات.

ويعد هذا المشروع جزءاً من برنامج استدامة التابع لشركة أدنوك للغاز، والذي يهدف إلى زيادة طول شبكة أنابيب الغاز الطبيعي إلى أكثر من 3500 كيلومتر، مما يتيح نقل كميات أكبر من الغاز إلى عملاء الشركة في الإمارات الشمالية، ويتضمن برنامج استدامة حزماً متعددة تهدف إلى زيادة قدرة وكفاءة شبكة خطوط أنابيب نقل غاز المبيعات.

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة NMDC إينيرجي: "نتطلع إلى تعزيز شراكتنا طويلة الأمد مع شركة أدنوك للغاز من خلال هذا المشروع، الذي يعكس التزامنا المشترك في تطوير البنية التحتية للطاقة في دولة الإمارات، وضمان إمدادات موثوقة ومستدامة من الغاز الطبيعي إلى جميع أنحاء الإمارات، ودعم أهداف الدولة المتمثلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. إلى ذلك، يعزز هذا المشروع منظومة الطاقة في دولة الإمارات، ويدعم جهودنا في تحقيق النمو المستدام والاقتصاد المحلي، من خلال إعادة استثمار جزء كبير من قيمة العقد داخل دولة الإمارات".

وفي العام الماضي، حصلت شركة NMDC إينيرجي (شركة الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً)، بالتعاون مع شركةInternational Ltd C.A.T، على الحزمة الثالثة من مشروع استدامة. وتتضمن هذه الحزمة، التي تبلغ قيمتها أكثر من 600 مليون دولار، تركيب 191 كيلومتراً من الأنابيب الجديدة لغاز المبيعات على مدى عامين ونصف، إلى جانب بنية تحتية إضافية مثل أنابيب النيتروجين والمياه وغيرها.

ويعزز هذا العقد مكانة NMDC إينيرجي باعتبارها شركة رائدة بمجال الأعمال الهندسية والمقاولات في قطاع الطاقة، حيث تلتزم بتقديم مشاريع عالية الجودة تدعم تطور صناعة الطاقة في دولة الإمارات.

للإستفسار عن العلاقات المستثمرين، يرجى التواصل مع:

شيماء علي

مدير علاقات المستثمرين

shaima.ali@nmdc-group.com

للإستفسار الاعلامي، يرجى التواصل مع:

يمنى يسري

مدير التواصل للمجموعة

yumna.yousry@nmdc-group.com

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا