أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية مع شركة "إن بي سي آي الدولية المحدودة" (NIPL) الهندية، بهدف ربط نظام التحويلات المالية الإلكتروني (EFTS)، وتحديداً خدمة (فوري+) في مملكة البحرين مع واجهة المدفوعات الموحّدة (UPI) في جمهورية الهند.

وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف مصرف البحرين المركزي وبنك الاحتياطي الهندي (RBI) في خطوة استراتيجية تُجسّد التعاون المتنامي بين البلدين، وتمهّد لتعزيز منظومة المدفوعات العابرة للحدود وتطوير بنيتها التقنية. وتُعد واجهة “UPI” من أبرز الأنظمة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية على مستوى العالم، حيث تُنفَّذ من خلالها نحو 20 مليار معاملة مالية شهريًا تتجاوز قيمتها 280 مليار دولار أمريكي، كما تضم الواجهة أكثر من 500 مليون مستخدم، وتشكل ما نسبته 84% من سوق المدفوعات الرقمية للأفراد في الهند، مما يجعلها نموذجًا عالميًا يحتذى به في قطاع المدفوعات الرقمية.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي إقليمي رائد في مجالات التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، ويؤكد التزامها بتبني أحدث الابتكارات في البنية التحتية المالية الحديثة، كما تُعد هذه الاتفاقية إنجازًا نوعيًا ومحطة مهمة في مسيرة تطوير وتوسيع نطاق خدمة الدفع الفورية في مملكة البحرين (فوري+) من خلال ربطها مع الشبكات والأنظمة الدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستخدمين لإجراء التحويلات عبر الحدود بسهولة وأمان وفي الوقت الفعلي.

ويأتي هذا التعاون ثمرة جهود مشتركة بين مصرف البحرين المركزي وشركة بنفت، انطلاقًا من رؤيتهما الرامية إلى توسيع نطاق استخدامات المدفوعات الفورية بما تيسهم في تعزيز المدفوعات عبر الحدود وتسهيل الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، قائلاً: "يُعد توقيع اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات الفورية مع شركة "إن بي سي آي الدولية المحدودة" (NIPL)الهندية خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز مكانة البحرين في مجال الخدمات المالية الرقمية على الصعيد العالمي، وتقديم حلول مالية ذكية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والهند. ونحن في بنفت ملتزمون بتقديم خدمات متقدمة للمدفوعات الرقمية تسهم في دعم تطور القطاع المالي. وستتيح هذه الخدمة الجديدة للمواطنين والمقيمين في كلا البلدين إمكانية إرسال واستقبال الأموال بشكل فوري وآمن، بما يعكس حرصنا المستمر على تلبية احتياجات السوق المتنامية للحلول المالية العابرة للحدود التي تجمع بين السرعة والموثوقية."

وأضافَ قائلاً: "تواصلُ بنفت سعيها الحثيث لتوسيع شبكة خدماتها الفورية عالمياً، بما يتماشى مع التزامنا الراسخ بدعم توجيهات مصرف البحرين المركزي والخطط الاستراتيجية الطموحة للمملكة، كما تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين. ونحن نتطلع إلى المزيد من أوجه التعاون والشراكات الدولية المماثلة التي من شأنها أن توسع نطاق منظومة المدفوعات البحرينية وتحقق التكامل مع الأسواق العالمية بشكل سلس وفعال. "

ومن جانبه صرح السيد ريتيش شوكلا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن بي سي آي الدولية المحدودة قائلاً: "يسعدنا التعاون مع شركة بنفت لتمكين التحويلات المالية الآمنة والفورية بين الهند والبحرين، حيث أننا نؤمن بأن هذا التعاون سيعزز الترابط المالي بين البلدين، ويمهد الطريق أمام ابتكارات جديدة في مجال المدفوعات العابرة للحدود، ويسهم في تعزيز الشمول المالي والنمو الاقتصادي المشترك بما يعود بالنفع على الأفراد والشركات على حد سواء. كما ستخدم هذه المبادرة الجالية الهندية الكبيرة المقيمة في البحرين من خلال تسهيل عمليات تحويل الأموال، وجعلها أسرع وأكثر أماناً وسلاسة."

نبذة عن شركة "إن بي سي آي الدولية"

تأسست شركة NPCI International Payments Limited (NIPL) في 3 أبريل 2020، وتعد الذراع الدولي لمؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، حيث تُعنى بنشر منظومة المدفوعات الفورية (UPI) ونظام البطاقات (RuPay) خارج الهند وقد نجحت مؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية في تطوير وإثبات قدراتها التقنية ومنتجاتها محلياً، عبر إحداث تحول جذري في قطاع المدفوعات داخل السوق الهندية. وتعمل NIPL اليوم على تقديم الدعم التقني والاستشاري لعدد من الدول التي تسعى إلى إنشاء أنظمة دفع فورية أو شبكات بطاقات وطنية، مستفيدة من خبراتها الواسعة ومعرفتها المتقدمة. كما تركّز الشركة على تطوير منظومات الدفع حول العالم عبر التكنولوجيا والابتكار، بما يتيح تسهيل عمليات الدفع ليس فقط للهنود، بل أيضاً لدول أخرى عبر تعزيز قدراتها التقنية وتوفير البنية التحتية والخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير أنظمتها المالية.

نبذة عن شركة "بنفت"

تأسست شركة «بنفت» في نوفمبر عام 1997، وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمزود لخدمات مساندة للقطاع المالي في المملكة، وتعود ملكيتها لمجموعة من البنوك البحرينية وتخضع لإشراف المصرف المركزي. وتعمل الشركة على تقديم حلول مبتكرة في مجالات المدفوعات، وإدارة المعلومات، وخدمات التعهيد التقني والإداري لعدد من القطاعات في مملكة البحرين والمنطقة.

تشمل مجموعة خدمات شركة بنفت – بدعم من شبكة دول مجلس التعاون الخليجي (GCCNet) – تشغيل شبكات أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، وأنظمة إدارة وتسوية المنازعات عبر الشبكة الخليجية، إلى جانب مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وخدمات سداد فواتير الاتصالات، ونظام الخصم المباشر، وبوابة الدفع الإلكتروني، ونظام المقاصة الإلكترونية للشيكات في البحرين، بالإضافة إلى خدمات السحب ببطاقات أمريكان إكسبريس، والشيك الإلكتروني، والتحويلات المالية الإلكترونية، والمحفظة الوطنية الإلكترونية (بنفت بي)، ومنصة اعرف عميلك الإلكترونية للقطاع المالي، ونظام حماية الأجور، وخدمات الثقة للتوقيعات الرقمية، وغيرها من الحلول التي تدعم البنية التحتية للمدفوعات وتعزز التحول الرقمي في القطاع المالي.

-انتهى-

