الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Mining Grid، المزوّد الرائد لحلول تعدين البلوك تشين والبيتكوين، عن مشاركتها كراعٍ رئيسي في مؤتمر بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بيتكوين مينا 2025"، الذي يُقام يومي 8 و9 ديسمبر في مركز أدنيك بأبوظبي.

يجمع المؤتمر نخبة من القادة العالميين والإقليميين الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل البيتكوين، في وقتٍ تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تسارعاً في ابتكارات التعدين، وتكامل الطاقة، وتبني الأصول الرقمية.

وتشهد المنطقة زخماً متزايداً نحو بناء اقتصاد قائم على البيتكوين، حيث تعمل الحكومات ومزودو الطاقة ومنصات البلوك تشين على ترسيخ بنية تحتية متقدمة تدعم هذا التحول. وتبرز الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وأسواق رئيسية أخرى، كمراكز استراتيجية رائدة توفر وضوحاً تنظيمياً واستثمارات طويلة الأمد في مجال التعدين.

وفي قلب هذا الزخم، تواصل Mining Grid لعب دور محوري من خلال ربط أصحاب المصلحة، و قياس مستوى الأداء، وتعزيز ثقافة التعاون عبر منظومة التعدين الإقليمية والعالمية.

وعلى الصعيد العالمي، حققت شبكة البيتكوين إنجازاً تاريخياً؛ إذ تم حتى أكتوبر 2025 تعدين أكثر من 19.93مليون بيتكوين، أي نحو 95% من إجمالي المعروض البالغ 21 مليون عملة. ويشكّل هذا الإنجاز بداية المرحلة النهائية من إصدار البيتكوين، ما يتيح لشركات مثل Mining Grid فرصةً لإعادة تعريف كيفية تعدين المعروض المتبقي وتوزيعه وفهمه. وتدير الشركة اليوم نحو 1.2% من معدل التجزئة العالمي، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في تطور شبكة البيتكوين.

ويأتي حضور Mining Grid في مؤتمر "بيتكوين مينا" بعد عامٍ استثنائي لمنصتها ومجتمعها، إذ قدّمت من خلال منصات مثل Mining Race و برامج مثل Cores Racing طرقاً مبتكرة للتفاعل مع التعدين، تجمع بين الشفافية، وتتبع الأداء، والمنافسة التفاعلية. وتعكس هذه المبادرات التزام الشركة ببناء منظومة تعدين أكثر شمولاً ومعرفةً وتعاوناً.=

وقال رامي الصريدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةMining Grid :" لقد نضجت ثقافة البيتكوين في الشرق الأوسط، ونحن نشهد اليوم انتقال الحكومات من مرحلة الاستكشاف إلى التنفيذ. كما بدأت المؤسسات المالية بتقييم أصول البيتكوين، فيما يدرك المستثمرون المزايا التنافسية للمنطقة في مجالي الطاقة والبنية التحتية. في Mining Grid، نلتزم بدعم هذا التحول عبر حلول شفافة وقابلة للتوسع، مصمّمة للتعاون والنمو".

وأضاف سليمان الرفاعي، المؤسس وعضو مجلس الإدارة فيMining Grid : "لطالما كان تركيزنا على بناء المجتمعات وجعل التعدين أكثر سهولة. ومن خلال منصات مثل Mining Race ، نتيح للمستخدمين التفاعل مع البيتكوين بطريقة شفافة ومجزية. ونرى في مؤتمر بيتكوين مينا فرصةً مثالية لتوسيع هذه الحوارات وتعزيز التعاون بين مختلف قطاعات الصناعة".

وتؤكد مشاركة Mining Grid في المؤتمر التزامها المتواصل بتنمية مجتمع التعدين في الشرق الأوسط، ونشر الوعي حول فرصه، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم التحول الرقمي القائم على تقنيات البلوك تشين والطاقة المستدامة.

