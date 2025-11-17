M42 تعزز محفظتها في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات من خلال امتلاكها الكامل لأصول "يونايتد إيسترن للخدمات الطبية"، فيما تستحوذ شركة "أوليف روك بارتنرز" على الملكية الكاملة لمركز "هيلث بلس للإخصاب وصحة المرأة - أبوظبي ".

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت M42، الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم، عن إبرام اتفاق مع شركة "أوليف روك بارتنرز" (ORP) يقضي بانتقال الملكية الكاملة لمحفظة شركة "يونايتد إيسترن للخدمات الطبية" (UEMS)، إحدى الجهات الرئيسية المزوّدة لخدمات الرعاية الصحية ضمن منظومة الرعاية في دولة الإمارات إلى مجموعة M42.وتشمل الأصول التابعة لـ"يونايتد إيسترن للخدمات الطبية" (UEMS) كلاً من: مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، ومراكز هيلث بلس لصحة الأسرة، وهيلث بلس للسكري والغدد الصماء، وصيدلية هيلث بلس للسكري.

وفي المقابل، تستحوذ شركة "أوليف روك بارتنرز" (ORP)على الملكية الكاملة لمركز هيلث بلس للإخصاب وصحة المرأة في أبوظبي"، بما في ذلك الصيدلية ومختبر الإخصاب الخاص به.وتمنح هذه الهيكلة الاستراتيجيةكلتا المؤسستين المسؤولية الكاملة لتعميق تأثيرهما في تحسين نتائج الرعاية الصحية؛ حيث تمكّن الملكية الكاملة لمحفظة "يونايتد إيسترن للخدمات الطبية"(UEMS) مجموعة M42 من تعزيز قدراتها على توسيع نطاق تقديم الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى المنظومة، وتسريع وتيرة الابتكار، وتقديم خدمات رعاية عالية الجودة قائمة على البيانات في جميع أنحاء دولة الإمارات. ومن جهة أخرى، يتيح امتلاك مركزهيلث بلس للإخصاب وصحة المرأة في أبوظبي لشركة "أوليف روك بارتنرز" (ORP) قدرة على الاستثمار المتخصص، والاستقلالية التشغيلية، والتحول الاستراتيجي المستقبلي.

وبموجب بنود الاتفاق، ستستحوذ شركة M42 على الملكية الكاملة لمحفظة شركة "يونايتد إيسترن للخدمات الطبية" (UEMS) بنسبة 100٪، وذلك من خلال نقل حصة شركة "أوليف روك بارتنرز" (ORP) البالغة 26.67٪، إلى جانب مقابلٍ نقدي يُعزّز من قيمة الصفقة.

وقال ديميتريس مولافاسليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة M42: "تُعدّ إعادة الهيكلة الاستراتيجية خطوة مدروسة ضمن مسيرة نموّ مجموعتنا، إذ تسهم في تبسيط هيكلنا المؤسسي، وتعزيز التوافق بين أصولنا التشغيلية في مجال تقديم الرعاية، وتكاملها لتحقيق أداء فعّال على مستوى النظام الصحي. كما أن امتلاكنا الكامل لشركة "يونايتد إيسترن للخدمات الطبية"(UEMS) يعزّز محفظة M42 ويُرسّخ موقعنا في تقديم رعاية عالية الجودة ومخصصة لمرضانا ومجتمعاتنا. ونعرب عن شكرنا لشركة "أوليف روك بارتنرز" (ORP) على شراكتها الموثوقة على مرّ السنوات، ونتطلع إلى استمرار التعاون معها مستقبلاً".

من جانبه، قال عبد الله شاهين، الشريك المؤسس في "أوليف روك بارتنرز": "نرى فرصًا واعدة لتطوير مجالات الإخصاب وصحة المرأة. وتمكننا هذه الخطوة من البناء على الأسس القوية لمركز هيلث بلس للإخصاب وصحة المرأة في أبوظبي، من خلال الاستثمار في التميز السريري والكفاءات البشرية والتحول الاستراتيجي نحو الريادة الإقليمية. لقد كان من دواعي سرورنا مشاركة M42 في ملكية"يونايتد إيسترن للخدمات الطبية" (UEMS) والمساهمة في الارتقاء بخدمات الرعاية في دولة الإمارات عبر تخصصات مختلفة. ونتمنى لمجموعة M42 التوفيق في قيادة المرحلة التالية من مسيرة (UEMS)".

تؤكد كل من M42 و"أوليف روك بارتنرز" التزامهما الكامل بضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع للمرضى والموظفين والشركاء، حيث ستواصل الفرق العمل معًا لضمان انتقال سلس ومنظّم. وقد تمّ توقيع الصفقة في 25 يوليو 2025، واكتمل إنجازها بعد الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية واستيفاء متطلبات الترخيص اللازمة.

نبذة عن مجموعة M42

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلم الجينوم، تهدف إلى دفع عجلة الابتكار في قطاع الصحة لخدمة الإنسان والبشرية. يقع مقرّ M42 الرئيسي في أبوظبي، وتجمع الشركة بين مرافقها المتخصصة والمتطوّرة وحلولها الصحية المتكاملة مثل علم الجينوم وتخزين العينات الحيوية، وتوظف أحدث التقنيات لتقديم رعاية صحية دقيقة ووقائية وتنبؤية، بما يُحدث تحوّلاً جوهرياً في النماذج التقليدية للرعاية الصحية ويؤثر بشكل إيجابي في حياة الناس حول العالم.

تأسست M42 في عام 2023 بعد اندماج G42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية، وتضم أكثر من 480 مرفقاً طبياً في 26 دولة، ويعمل ضمن شبكتها أكثر من 20 ألف موظف. وتشمل منشآت الرعاية الصحية التابعة لـ M42 كلًا من: "كليفلاند كلينك أبوظبي"، و"دانة الإمارات"، و"دياڤيرم"، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، ومستشفى مورفيلدز للعيون - أبوظبي. كما تدير M42 برنامج الجينوم الإماراتي، وبنك أبوظبي الحيوي، وخدمات بيانات الصحة في أبوظبي؛ وهي شركة رعاية صحية عالمية مدعومة بالتكنولوجيا تتولى تشغيل منصّة "ملفي" لتبادل المعلومات الصحية.

نبذة عن أوليف روك بارتنرز

أوليف روك بارتنرز شركة استثمار مباشر تركز على الاستثمار في الشركات ذات النمو السريع التي يقودها مؤسسوها في منطقة الخليج. وتستهدف الشركة منشآت متوسطة الحجم في قطاعات استراتيجية تشمل الاستهلاك، والرعاية الصحية، والتعليم، والتقنية

