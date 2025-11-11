دبي، الإمارات العربية المتحدة (BUSINESS WIRE) أعلنت المؤسسة الاستثمارية العالمية، Lighthouse Canton، اليوم عن إتمام جولة تمويل استراتيجي بقيمة 40 مليون دولار أمريكي بقيادة Peak XV Partners، وبمشاركة شركة Nextinfinity (الشركة الاستثمارية التابعة لـ Shyam Maheshwari، الشريك المؤسس لشركة SSG Capital ولاحقًا Ares SSG). تستمر Qatar Insurance Company (QIC)، أحد المستثمرين الأوائل في الشركة، في تقديم دعمها لمسيرة نموها.

تأسست Lighthouse Canton عام 2014، وقد شهدت نموًا عضويًا لتدير حاليًا أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من الأصول عبر سنغافورة والهند والإمارات والمملكة المتحدة. خلال العقد الماضي، أكسبت الشركة سمعة رائدة في إدارة الاستثمارات بأسلوب منضبط ونهج يركز على العميل، مما جعلها شريكًا موثوقًا به لرواد الأعمال والعائلات والمؤسسات في مختلف المناطق.

تمثل هذه الجولة التمويلية الخارجية الأولى لشركة Lighthouse Canton، والتي تأتي بهدف تسريع المرحلة المقبلة من مسيرة نموها. سيُوظف رأس المال لتعزيز البنية التحتية التقنية، وجذب الكفاءات العليا، وتوسيع نطاق المنتجات، واستكشاف فرص التوسع الجغرافي في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة.

"تمثل هذه اللحظة مرحلة محورية بالنسبة لنا" حسبما قال Shilpi Chowdhary، الرئيس التنفيذي لمجموعة Lighthouse Canton. "لقد أسسنا شركة Lighthouse Canton بعقلية مؤسسية وباستقلالية كاملة. وخلال أكثر من عشر سنوات، استرشدنا برؤية طويلة الأمد لإنشاء منصَّة استثمارية عالمية المستوى. وبالتعاون مع Peak XV وشركائنا الاستراتيجيين، نعمل على تعميق قدراتنا، وتعزيز مؤسسية أعمالنا، ووضع شركتنا في موقع متقدم للمرحلة المقبلة من النمو خلال العقد القادم".

يقدِّم قسم إدارة الثروات في Lighthouse Canton حلولاً مخصَّصة للأفراد ذوي الثروات العالية، ورواد الأعمال، والمكاتب العائلية، تشمل الخدمات العائلية والمالية والتجارية، بينما يوفر قسم إدارة الأصول استراتيجيات استثمارية بمستوى مؤسسي عبر الأسواق العامة والخاصة. أسهمت الحصيلة القوية لشركة Lighthouse Canton على الصعيد الإقليمي وتركيزها على التنفيذ المنضبط في تمكينها من خدمة العملاء بكفاءة وموثوقية عبر بيئات متعددة الحدود ومعقدة.

يمثّل هذا التمويل الاستراتيجي مرحلة جديدة في مسيرة Lighthouse Canton، حيث تركِّز على التوسُّع والابتكار وتعزيز العمق المؤسسي، مع مواصلة تقديم قيمة استثنائية لعملائها.

نبذة عن Lighthouse Canton

Lighthouse Canton هي مؤسسة استثمارية عالمية توفر حلولاً متكاملة في إدارة الثروات والأصول. يعمل لدى المؤسسة أكثر من 200 متخصص ذي خبرة في مكاتبها في سنغافورة ودبي والهند ولندن، وتشرف حاليًا على إدارة وتقديم الاستشارات لأصول تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار أمريكي. تسهم Lighthouse Canton في خلق قيمة عبر تقديم حلول استثمارية مبتكرة للعملاء الخاصين المعتمدين، والمستثمرين المؤسساتيين، ولشبكة عالمية من المؤسسين ورواد الأعمال.

يضم قطاع إدارة الأصول في Lighthouse Canton قدرات قوية في تطوير المنتجات الداخلية، تشمل صناديق التحوط والأسهم الخاصة والتحليل الأساسي التقليدي، إلى جانب الاستثمار عبر استراتيجيات متنوعة تشمل الأسهم الخاصة العقارية، والائتمان الخاص، ورأس المال المغامر، وديون النمو، والأسهم العامة، والأسواق الكلية العالمية.

يقدِّم قطاع إدارة الثروات في المؤسسة خدماته للمستثمرين المعتمدين، بما في ذلك الشركات، والأفراد ذوي الثروات العالية جدًا، والعائلات والمكاتب العائلية، والمؤسسين ورواد الأعمال، لمساعدتهم في استثماراتهم الشخصية والتجارية، وإدارة ممتلكاتهم، وتلبية احتياجاتهم الخيرية، عبر تقديم استشارات استثمارية مخصصة، وإدارة المحافظ، وحلول الخزينة، إضافةً إلى حلول الأعمال والمكاتب العائلية.

تخضع شركة Lighthouse Canton Pte Ltd للتنظيم والرقابة من قِبل هيئة النقد في سنغافورة ("MAS"). تخضع شركة Lighthouse Canton Capital (DIFC) Pte Ltd للتنظيم والرقابة من قِبل سلطة دبي للخدمات المالية ("DFSA"). تخضع شركة LC Capital India Pte Ltd للتنظيم والرقابة من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند ("SEBI"). وتخضع شركة Lighthouse Canton UK Limited للتنظيم والرقابة من قِبل هيئة السلوك المالي ("FCA").

للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة www.lighthouse-canton.com

نبذة عن Peak XV

Peak XV Partners (المعروفة سابقًا باسم Sequoia Capital India & SEA) هي شركة رأس مال مخاطِر رائدة تستثمر في الهند وجنوب شرق آسيا وما وراءها. على مدار 19 عامًا من العمليات في المنطقة، نمت Peak XV لتشرف على نحو 9 مليارات دولار أمريكي من رأس المال عبر 13 صندوقًا، واستثمرت في أكثر من 400 شركة.

وقد شهدت محفظتها 31 طرحًا عامًا أوليًا وعددًا من عمليات الدمج والاستحواذ الناجحة حتى الآن.

لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة: www.peakxv.com

