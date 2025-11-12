دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت سيل سيف أرابيا, أول وأكبر مختبر للخلايا الجذعية في منطقة مجلس التعاون الخليجي والتابع لمجموعة علوم الحياة الأمريكية CSG.BIO, عن تحقيق إنجاز عالمي جديد بحصولها على اعتماد ISO 20387 كأول بنك حيوي في العالم ينال هذا الاعتماد، وذلك بعد تقييم شامل أجرته هيئة الإمارات الدولية للاعتماد (EIAC)، لعمليات استلام ومعالجة وتخزين وتوزيع دم الحبل السري وأنسجة الحبل السري والمشيمة، مما يشكّل معيارًا فارقًا في التميّز بمجال البنوك الحيوية.

وعلى الصعيد العالمي، تحتل سيل سيف أرابيا المرتبة الخامسة عشرة بين جميع البنوك الحيوية بمختلف أنواعها — بما في ذلك تلك المتخصصة في الأنسجة والخلايا والدم والمواد البيولوجية الأخرى — التي حصلت على اعتماد ISO 20387. كما تُعد الرابع عالميًا في الحصول على هذا الاعتماد تحديدًا في مجال الخلايا الجذعية ودم الحبل السري، والأول في العالم الذي ينال شهادة ISO 20387 لتطبيقه على دم الحبل السري و نسيج الحبل السري والمشيمة و الخلايا الجذعية ودم الأم معًا، مما يرسّخ معيارًا عالميًا جديدًا في مجال حفظ الخلايا الجذعية وممارسات البنوك الحيوية المتقدمة.

يُعد اعتماد ISO 20387 المعيار الأعلى في مجال البنوك الحيوية، حيث يركّز على الجودة والموثوقية والكفاءة في عمليات جمع العينات ومعالجتها وفحصها وتخزينها. ويمثل حصول سيل سيف أرابيا على هذا الاعتماد إنجازًا يضعها ضمن أبرز البنوك الحيوية في العالم، ويعكس التزامها العميق بمعايير الجودة والموثوقية. أما بالنسبة للعائلات في دول مجلس التعاون الخليجي، فهو يمنحهم ثقة وطمأنينة بأن خلاياهم الجذعية تُحفَظ وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مما يعزز الثقة في إمكانات الطب المستقبلي.

منذ عام 2005، كانت سيل سيف أرابيا الرائدة في مجال حفظ الخلايا الجذعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال مختبراتها العالمية في مدينة دبي الطبية ومدينة مصدر في أبوظبي. واليوم، توسّع سيل سيف نطاق خدماتها الموثوقة لتشمل العائلات في المملكة العربية السعودية وقطر وعُمان والكويت والبحرين والعراق، لتصبح الشريك الإقليمي الأول في حماية مستقبل الخلايا الجذعية لحديثي الولادة.

وبفضل الاعتراف العالمي الذي تحظى به، حصلت سيل سيف على اعتماد جمعية النهوض بعلاجات الدم والعلاجات الحيوية (AABB) لحفظ دم الحبل السري منذ عام 2006، كما نالت في عام 2024 اعتماد AABB لخدمات الخلايا الجسدية — لتكون الأولى في المنطقة التي تحقق هذا الإنجاز. وبصفتها منشأة مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وشريكًا موثوقًا لعدد من المؤسسات الطبية الحكومية الرائدة، تواصل سيل سيف مسيرتها في ترسيخ معايير جديدة للتميز في الطب التجديدي. تبقى سيل سيف أرابيا الخيار الأول للعائلات ومقدّمي الرعاية الصحية، محافظةً على مكانتها كـ الجهة الأكثر ثقة وريادة في حفظ الخلايا الجذعية في المنطقة.

قالت عاليا عبد الرازق، المديرة التنفيذية للعمليات في سيل سيف أرابيا: "إن الحصول على الاعتراف العالمي كأول بنك حيوي في العالم ينال اعتماد ISO 20387 لحفظ دم الحبل السري ونسيجه والمشيمة هو إنجاز نفخر به في سيل سيف. هذا النجاح يجسد رؤيتنا في تقديم خدمات بمعايير عالمية وضمان أن تكون العائلات دائمًا خطوة إلى الأمام في حماية أحبائها."

سيل سيف أرابيا: تقود مستقبل الطب

قامت سيل سيف أرابيا بحفظ أكثر من 750,000 عينة من الخلايا الجذعية لما يزيد عن 350,000 عائلة في أكثر من 80 دولة حول العالم، مما يجعلها من أبرز الأسماء عالميًا في مجال حفظ الخلايا الجذعية. تُستخدم هذه الخلايا الحيوية حاليًا في علاج اضطرابات الدم، وأمراض الجهاز المناعي، وأنواع معينة من السرطان، ومع التقدم السريع في مجال الطب التجديدي، تتسع آفاقها العلاجية بشكل متواصل.

اليوم، أصبحت الخلايا الجذعية في صدارة الاستخدامات الطبية المبتكرة — من التعامل مع مرض السكري والشلل الدماغي وإصابات العمود الفقري إلى تطبيقات متقدمة في تجديد البشرة، واستعادة الشعر، وعلاجات العظام الحديثة.

ومن خلال حصولها على اعتماد ISO 20387، تضمن سيل سيف أرابيا أن تستفيد العائلات في دول مجلس التعاون الخليجي من خدمات تخزين خلايا جذعية موثوقة ومعترف بها عالميًا، ما يمنحهم إمكانية الوصول إلى علاجات قد تُحدث فارقًا في المستقبل.

نبذة عن سيل سيف أرابيا

تأسست سيل سيف أرابيا في عام 2005 بمبادرة من وزير الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون أول منشأة خاصة لحفظ الخلايا الجذعية في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت منشأة معترفًا بها دوليًا ومعتمدة تقدم خدماتها الموثوقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وخارجه.

تُعد سيل سيف أرابيا من المؤسسات الرائدة في تقديم الحلول المتقدمة في مجال الخلايا الجذعية، حيث تكرّس جهودها لإحداث نقلة نوعية في الطب التجديدي، من خلال الاستفادة من إمكانيات خلايا الحبل السري والمشيمة لتوفير علاجات مبتكرة لمجموعة واسعة من الحالات الطبية. وتهدف سيل سيف إلى تعزيز الصحة العامة للمرضى وتحسين جودة حياتهم.

-انتهى-

#بياناتشركات