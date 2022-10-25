يشكل فندق ڤينيَت كوليكشن أحدث مشاريع العلامة التجارية الجديدة التي تحتفل بالذكرى السنوية الأولى على انطلاقتها بالتزامن مع توقيع إتفاقية لإدارة المشروع العاشر في اطار هذه العلامة. ‏

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال (IHG) ، إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم، عن توقيع إتفاقية مع شركة الاستثمار الفندقي المحدودة HOC Hospitality Investments Ltd، لإدارة فندق "ڤينيَت كوليكشن " Vignette Collection، الذي تم تشييده حديثاً في فيكتوريا فولز في زيمبابوي. وتشكل هذه الاتفاقية دلالة واضحة على الخطط التوسعية للعلامة التجارية وتواجدها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يتزامن إطلاق فندق "ڤينيَت كوليكشن "، الفندق العاشر ضمن "العلامة التجارية، مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيسها.

وتُعتبر " ڤينيَت كوليكشن"، مجموعة من الفنادق الحصرية الفريدة من نوعها والتي تم تصميمها وإطلاقها للنزلاء، الذين يتطلعون إلى تحقيق تجارب غنية ومتنوعة ومستقلة خلال إقامتهم الفندقية. وتجسد هذه العلامة الفندقية عنواناً للفخامة المصممة خصيصا لتحقيق تغيير إيجابي يبقى أثره على حياة الأشخاص والأماكن والمجتمع و البيئة.،

ومن المقرر إفتتاح House of Chinhara التابع لعلامة "ڤينيَت كوليكشن"، في يناير 2026 في مدينة فيكتوريا فولز، حيث سيوفر خيارات الضيافة التي تتميز بها المنتجعات الحضرية، لأكثر من 250 ألف زائر سنوياً. تجذب شلالات فيكتوريا ، المذهلة، إحدى أكبر الشلالات في العالم، والتى تضم الحديقة الوطنية للغابات المطيرة ومسارات الأفيال، الزوار والسائحين الباحثين عن الهدوء والمغامرة معاً. ومن المتوقع، بعد إعلان المدينة مؤخراً كمنطقة اقتصادية خاصة للخدمات المالية وإنشاء بورصة شلالات فيكتوريا، أن تشهد المنطقة زيادة كبيرة في مجال الضيافة للشركات والمؤتمرات أيضاً.

يتواجد فندق House of Chinhara، في وسط المدينة، وعلى بُعد 20 كيلومتراً فقط من المطار، ويتألف من 99 غرفةً ويضم مطعمين و3 بارات / مقاهي داخل الفندق. كما يمكن للضيوف الاستفادة من النادي الصحي و 800 متر مربع من مساحات السبا / و المحلات التجارية. ولتلبية طلبات الشركات أيضاً، سيضم الفندق أربع قاعات للاجتماعات تمتد على مساحة 620 متراً مربعاً، وقاعة كبيرة تستوعب ما يصل إلى 360 شخصاً.

ويشكل الفندق الجديد وجهة إضافية إلى جانب فندق "Six Senses" في فيكتوريا فولز، الذى تم تطويره أيضاً من قبل HOC Hospitality Investments Ltd. كأول منتجع ونادي ألعاب تابع للعلامة التجارية على ضفاف النهر في المنطقة الفاصلة في منتزه فيكتوريا فولز الوطني، وهي منطقة محمية من قبل اليونسكو. وسيضم فندقٍSix Senses نحو 54 غرفة وثلاثة مطاعم متميزة، توفر خدمات تناول الطعام طوال اليوم ، وبار متميز للاستمتاع بأجواء غروب الشمس الرائعة، بالإضافة إلى منتجع صحي ومتجر شامل و متفرد. .

وقال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتالIHG في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، في معرض تعليقه على هذه الاتفاقية: "يُشكل توقيع إتفاقية الإدارة للفندق العاشر من فنادق " ڤينيَت كوليكشن "، إنجازاً أساسياً، في إطار مسيرة العلامة التجارية، التي نجحت بترسيخ مكانتها القوية وانتشارها في جميع أنحاء العالم. كما يُتيح الفرصة أمامنا لتوسيع نطاق عروضنا للرفاهية وأسلوب الحياة على مستوى العالم. ونتوقع، بعد مرحلة انتشار جائحة كوفيد-19، أن يواصل الضيوف ونزلاء الفنادق الفاخرة، في اتخاذ خيارات سفر مدروسة أكثر والبحث عن تجارب مخصصة مما يضيف من خبرات الإثراء الشخصي ، في ظل المشاركة المجتمعية والاستدامة اللتان تأتيان في الصدارة. ويشكل مفهوم الفخامة المصممة خصيصا لتحقيق تغيير إيجابي د في فنادق " ڤينيَت كوليكشن"، في إطار تحقيق تجربة فندقية حقيقية، فرصة للتواصل مع المجتمع المحلي بطريقة إيجابية. تُعتبر فيكتوريا فولز، وجهة رئيسية للمسافرين الدوليين، عبر قطاعي السياحة والأعمال، ويسعدنا أن نتعاون مع HOC Hospitality Investments لإدارة هذا الفندق الجديد في المنطقة، والذي سيتيح الفرصة لضيوفنا للاستمتاع بالعجائب الطبيعية المتنوعة، التي تتواجد في هذه الوجهة الرائعة".

وقال السيد آرون تشينهارا، HOC Hospitality Investments: "يسعدنا الشراكة مع فنادق ومنتجعات IHGلإطلاق كلٍ من "Six Senses" والعلامة التجارية " ڤينيَت كوليكشن"، في زيمبابوي، لتقديم وجهات ذات مستوى عالمي للزوار الدوليين، وإحداث تأثير إيجابي على المناطق المحيطة والمجتمعات المحلية. نحن نثق بمكانة IHG وموقعها الراسخ والقوي، و نحن على يقين بأن برنامج الولاء المتجدد IHG One Rewards، سيسهم في جذب وتحفيز المزيد من الضيوف لتجربة فيكتوريا فولز، عبر موقعنا الجغرافي المتميز بين مدخل المدينة والمناطق والوجهات السياحية الخلابة مثل الحديقة الوطنية للغابات المطيرة ومسارات الأفيال".

تمنح " ڤينيَت كوليكشن"، من مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، مالكي الفنادق المستقلة ذات المستوى العالمي، الفرصة للحفاظ على هويتهم المميزة، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الخبرة الواسعة النطاق والعالمية في مجال الرفاهية ونمط الحياة. وتتميز فنادق " ڤينيَت كوليكشن"، بنهجها المتميز والفريد من نوعه، وبالتالي لا يُمكن اعتبار الفندق الجديد استثناءاً بحد ذاته، حيث ينضم إلى قائمة فنادق "ڤينيَت كوليكشن" الحالية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البرتغال والنمسا وتايلاند وأستراليا، ولكن House of Chinhara، يُشكل أول وجهة للعلامة التجارية في منطقة الهند والشرق الأوسط.

تقع مدينة فيكتوريا فولز، في الشمال الغربي من زيمبابوي على الحدود مع زامبيا ويبلغ عدد سكانها 35000 ألف نسمة. وتشهد تزايداً سكانياً بنسبة 10 أضعاف من خلال الزيارات السياحية السنوية. وتتميز هذه المدينة، التي تُعتبر بعيدة جغرافياً بالنسبة لباقي المدن في البلاد، بموقعها المركزي في المنطقة بالنسبة إلى جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزامبيا وموزمبيق وملاوي.

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