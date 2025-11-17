من شأن هذا الحل المبتكر أن يحسّن القدرة على متابعة السيولة النقدية العالمية وتعزيز رأس المال التشغيلي في مختلف عمليات الخزينة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك HSBC الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق حل لتركيز السيولة النقدية عبر مختلف العملات، وهو يعتبر إضافةً هامة لمجموعة حلول إدارة السيولة العالمية التي يُقدّمها البنك لعملائه. وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة أول سوق يتم طرح هذه الإمكانية فيها، تليها أسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن شأن هذا الحل المبتكر أن يتيح لعملاء الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات إمكانية توحيد مراكزهم النقدية تلقائياً عبر عملات مختلفة وكيانات متعددة، وبشكل فوري، وبأسعار الصرف الفورية المتاحة في السوق، من خلال عملة واحدة. كما يُساعد هذا الحل على تحسين متابعة السيولة النقدية على المستوى العالمي، وتعزيز رأس المال التشغيلي في جميع نواحي عمليات الخزينة.

وقال فيليب روبرت، الرئيس الإقليمي لحلول الدفع العالمية لدى بنك HSBC للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "في ظل بيئة الاقتصاد الكلي المُعقّدة والمتقلبة اليوم، تتعرض الشركات لضغوط متزايدة لإدارة سيولتها النقدية بكفاءة أكبر وفي الوقت نفسه الحفاظ على مستويات التحكم و الشفافية في إدارة هذه السيولة. ويعكس استثمارنا في تطوير تقنية تركيز السيولة النقدية عبر العملات مدى التزامنا بتبسيط عمليات الخزينة وتحسين التكاليف التشغيلية لعملائنا."

ويتم تشغيل هذا الحل في الوقت الفعلي تقريباً، ويستفيد من أسعار الصرف الفورية المتاحة في السوق لأتمتة عمليات صرف العملات. كما سيستفيد أمناء الخزينة من الحصول على رؤية أسرع وقدرة أكبر على التحكم في السيولة النقدية الموحدة، مما يتيح لهم إمكانية اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الاستخدام الأمثل للسيولة.

وصرحت شيخة المري، رئيس الخدمات المصرفية لدى بنك HSBC في الإمارات العربية المتحدة: "يوفر حل تركيز السيولة النقدية لأمناء الخزينة طريقة ذكية لإدارة السيولة النقدية عبر مختلف العملات، مما يتيح لهم إمكانية توفير الكثير من الوقت والتركيز على أنشطة أكثر استراتيجية."

هذا وتواجه الشركات العالمية تحديات متزايدة بسبب التقلبات في أسعار الصرف، وتشتت مراكز النقد، والحاجة للوصول الفوري إلى السيولة النقدية. سواءً كان ذلك لهدف تقلبات أسعار الصرف بكفاءة، أو لتحقيق مركزية النقد بين الكيانات، أو لضمان استمرار توفر السيولة بالعملة المناسبة في الوقت المناسب، فإن حل تركيز السيولة النقدية عبر العملات من HSBC يوفر طريقة موثوقة وفعالة لتحسين إدارة السيولة.

لاستفسارات وسائل الإعلام، يُرجى الاتصال بـ:

أحمد عثمان

+971503069313

ahmad.othman@hsbc.com

حول بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC أكبر مؤسسة مصرفية دولية وأكثرها تمثيلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وذلك من خلال انتشار مكاتبه في تسع دول في المنطقة: وهي الجزائر، والبحرين، ومصر، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يمتلك بنك HSBC حصة 31% في البنك الأول السعودي، و51% في بنك HSBC السعودية للاستثمار المصرفي في المملكة. وبلغت قيمة أصول بنك HSBC المدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، 73 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024.

