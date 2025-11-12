تعرض شركة GF، جورج فيشر أيه ج، المدرجة في بورصة SIX بالرمزGF ، حلول تدفق المياه الشاملة في معرضBig 5 العالمي في دبي، الذي يقام إبتداءً من 24 إلى 27 نوفمبر، حيث تقدم أحدث الابتكارات في قطاعات أعمالها بما فيها المباني والصناعة والبنية التحتية في مركز دبي التجاري العالمي جناح 3B151، قاعة رقم 3، مع تسليط الضوء على استراتيجيتها الإقليمية وتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، في ظل النمو غير المسبوق والتنوع الاقتصادي المتسارع.

قال مايكل راوتركوس، عضو اللجنة التنفيذية في شركة GF ورئيس شركة GF لحلول تدفق المياه: "تسعى المنطقة إلى تنفيذ أحد أكثر برامج التنمية طموحاً في العالم، حيث تعد الإدارة المستدامة للمياه عنصراً أساسياً لتحقيق هذه الرؤية".

ثم أضاف: "تتمتع GF بمكانة فريدة تمكنها من دعم هذا التقدم من خلال محفظتها الشاملة من الحلول، وتواجدها المحلي الذي يشمل مرافق التصنيع، والتصنيع خارج الموقع، وتجربة العملاء، وشراكاتها الإقليمية الراسخة، وفرقها المتخصصة التي تدرك التحديات التي تواجه السوق."

قال سيزار صايغ، المدير العام لشركة GF ، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "تساعد الشركة في المحافظة على المياه في المنطقة من خلال حلول تدفق عالية الجودة وخالية من التسرب، تغطي سلسلة القيمة الكاملة، بدءاً من سحب مياه البحر وتحليتها إلى شبكات التوزيع، وإدارة الضغط، وأنظمة البناء. تعتبر هذه القدرة الشاملة لا مثيل لها في المنطقة."

وتابع حديثه: "إلى جانب سلامة المياه، نقدم حلولاً مبتكرة تعزز راحة وجودة الحياة مع تحسين استخدام الموارد، من أنظمة التدفئة والتبريد الإشعاعية الموفرة للطاقة إلى التركيبات الصحية، ونظام I-Shower الرقمي الحائز على جوائز. نفخر بدعمنا للتنويع الاقتصادي في المنطقة من خلال توفير البنية التحتية للمياه والصناعات الناشئة في قطاعات الترفيه والسياحة ومراكز البيانات وتجهيز الأغذية والقطاعات البحرية".

عززت GF حضورها الإقليمي، من خلال إندماج "GF Corys"، ليشمل الآن أسواقًا رئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وتركيا ومصر، مع توسيع حضورها في المملكة العربية السعودية في عام 2026 لدعم رؤية المملكة 2030 واستثمارات البنية التحتية الضخمة في مشاريع عملاقة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، إضافة إلى تواجد غير مباشر في جميع دول المنطقة.

تدعم GF المشاريع طوال دورة حياتها، بدءًا من التصميم والهندسة وصولاً إلى التوريد والتركيب والترقيات، مدعومة بتصنيع محلي قوي وقدرات تصنيع خارج الموقع وخبرة هندسية إقليمية. ويتم تعزيز هذه القدرة الشاملة من خلال دمج حلول Uponor للمباني مع صمامات VAG ومنتجات التحكم في التدفق، مما يخلق مجموعة واسعة من حلول التدفق المتكاملة عبر تطبيقات البنية التحتية والصناعة والبناء.

وتعالج خدمات التصنيع المسبق والخدمات المتخصصة نقص العمالة الماهرة في المنطقة بشكل مباشر من خلال تحويل أعمال التركيب المعقدة إلى بيئات مصنعية خاضعة للرقابة، مما يقلل بشكل كبير من متطلبات الموقع مع ضمان المحافظة على الجودة الفائقة.

وفي معرض Big 5 العالمي 2025 في دبي، سيتمكن الزوار من التواصل مع القيادة التنفيذية لشركةGF ، وخبراء الهندسة، ومستشاري المشاريع، وحضور حوارات استراتيجية وعروض تقنية للتقنيات المستخدمة في مشاريع قيد التنفيذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

ويتيح الحدث العالمي التفاعل مع المطورين المؤسسيين، والهيئات الحكومية، وشركات الهندسة لوضع معايير الجيل القادم لمقاومة المياه. وستعرض شركة GF أنظمة مسبقة الصنع وأدوات تخطيط رقمية تصور البنية التحتية الكاملة قبل الإنشاء، مما يقلص الجداول الزمنية بدءاً من التصميم وانتهاءً بالتشغيل.

نبذة عن شركة GF

تتمتع شركة GF بتاريخ عريق في الابتكار الصناعي منذ عام 1802، وهي تعمل جاهدة على إعادة هيكلة نفسها لتصبح الشركة الرائدة عالميًا في حلول التدفق للصناعة والبنية التحتية والمباني. تقدم الشركة التميز من خلال منتجات وحلول أساسية تمكن من نقل السوائل بشكل آمن ومستدام حول العالم. وفي إطار تحوّلها الاستراتيجي، تخلّت GF عن شركة GF Machining Solutions في 30 يونيو 2025، ووقعت اتفاقية التخلص من قسم حلول الصب التابع لها. يقع المقر الرئيسي للشركة في سويسرا، ويعمل فيها حوالي 15,700 متخصص، ولها فروع في 46 دولة. وحققت مبيعات بلغت 4,776 مليون فرنك سويسري في عام 2024. وهي مُدرجة في بورصة SIX السويسرية.

-انتهى-

