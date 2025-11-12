أعادت إريكسون و"إي آند" إطلاق برنامج Excelerate& ، وهو برنامج تطوير يمتد على مدى 12 شهراً، يوفّر التدريب والإرشاد المهني في مجال تقنيات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استراتيجيات الأعمال والتعرف على أحدث التطورات في قطاع الاتصالات.

أعلنت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج Excelerate&، بالتعاون مع "إي آند"، المجموعة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا. ويعد Excelerate& برنامج مكثفاً يمتد على مدى عام كامل صُمّم لبناء مهارات الكفاءات الإماراتية في مجالات التكنولوجيا، ودعم تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071.

ويجمع برنامج Excelerate& بين التدريب التقني والإرشاد المهني والتعرف على أحدث التطورات في مختلف مجالات قطاع الاتصالات، مثل شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى اكتساب خبرة في مجال استراتيجيات الأعمال. وكانت هذه المبادرة المشتركة قد انطلقت في عام 2024 لتزويد المهنيين الإماراتيين بالمهارات اللازمة للمساهمة بفعالية في التحول الرقمي للبلاد. وتم اختتام الدفعة الأولى من البرنامج في وقت سابق من هذا العام بزيارة المشاركين إلى مقر شركة إريكسون في السويد، حيث التقوا هناك بخبراء متخصصين واستكشفوا أحدث الابتكارات.

وفي معرض تعليقه على البرنامج، قال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة "إي آند": يُزود برنامج Excelerate& المهنيين الإماراتيين بمهارات عملية وخبرات مهمة في مجالات مثل شبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية والشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويدعم هذا البرنامج الذي يركز على التعلم التطبيقي والتوجيه، رؤية الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، كما يُطور مواهب إماراتية قادرة على المساهمة بشكل مباشر في الأولويات الرقمية الوطنية."

من جانبه، قالت بترا شيرن رئيس إريكسون في منطقة الخليج في إريكسون أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا: "يهدف برنامج Excelerate& إلى تطوير كفاءات محلية في مجال تقنيات الشبكات المتقدمة التي تُعزز الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات. ويجمع هذا البرنامج بين الدورات الدراسية المُنظّمة والتدريب العملي والتوجيه الذي يقدمه خبراء متخصصون في الصناعة. وتعمل إريكسون من خلال تبادل الخبرات العالمية والرؤى المحلية، على المساعدة في بناء القدرات التي يحتاجها مُقدّمو الخدمات والشركات أثناء تخطيطهم لتبني تقنيات الجيل الخامس والحوسبة السحابية في الإمارات".

وتعكس الشراكة طويلة الأمد بين إريكسون و"إي آند"، التزام الشركتين الراسخ بتطوير قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويجسد برنامج Excelerate& هذا الالتزام من خلال دعم وتمكين الكفاءات الإماراتية الواعدة، وصقل مهاراتها التقنية والقيادية، وإلهامها للمساهمة في تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071، تطوير جيل من قادة الاتصالات المجهزين بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة الابتكار وربط المجتمعات حول العالم.

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

