دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، أكبر مؤسسة تحكيم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، عن إطلاق منصته الرقمية الجديدة للتحكيم DANA by DIAC، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Opus 2 الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات القانونية.

تُوفّر المنصة بيئة رقمية موحّدة تجمع الأطراف والممارسين القانونيين والمحكّمين وفريق إدارة القضايا في مركز دبي للتحكيم الدولي ضمن منظومة متكاملة تسهل التعاون فيما بينهم. وتضم المنصة مجموعة من الخصائص الرئيسية، تشمل نظام التقديم الإلكتروني الموحّد، وتسجيل القضايا، وتقديم المستندات، إلى جانب قدرات متقدمة في إدارة القضايا وسير العمل، بما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات اليومية وضمان أعلى درجات الشفافية والاتساق وسهولة الوصول لجميع المستخدمين. وتمثل المنصة خطوة محورية نحو تقديم تجربة تحكيم حديثة وفعّالة وآمنة، إذ ستكون DANA by DIAC، المدعومة من Opus 2، متاحة لمختلف الأطراف اعتباراً من يناير 2026.

في هذا السياق قال السيد/ روبرت سيتفن، أمين سجل مركز دبي للتحكيم الدولي: "تساهم المنصة الجديدة في تعزيز الثقة بخدمات التحكيم التي يقدّمها المركز من خلال توفير بيئة موثوقة وآمنة لإدارة القضايا. كما تعكس هذه الخطوة تركيزنا المستمر على اعتماد أعلى معايير الجودة والتميز وتقديم تجربة خدمة عملاء استثنائية على كافة المستويات".

يعكس اسم DANA التراث الثقافي الغني لمدينة دبي والغرض الذي أُنشئت من أجله المنصة. ففي منطقة الخليج العربي، تشير كلمة "دانا" إلى اللؤلؤة الثمينة والجميلة، في إشارة إلى تاريخ دبي العريق في مجال اللؤلؤ. أما في اللغة الفارسية، فتعني كلمة Dānā "الحكيم"، وفي العبرية هي الصيغة المؤنثة لاسم "دان" وتعني "المحكِّم". ويعبّر هذا الاختيار المعبّر للاسم عن رؤية مركز دبي للتحكيم الدولي بوصفه مركزاً للتميّز، ويؤكد مكانته المرموقة كمؤسسة رائدة في مجال التحكيم.

وتعمل المنصة على توحيد وأتمتة العمليات الأساسية في منظومة التحكيم، من خلال تبسيط سير العمل، وتقليل الأعباء الإدارية، وتمكين التعاون الفوري بين الأطراف. ومن شأن هذه الحلول المتكاملة أن تعزّز منظومة الخدمات التي يقدّمها المركز بالتزامن مع الارتقاء بتجربة المستخدمين إلى مستويات جديدة من الكفاءة والفعالية.

وقالت السيدة/ جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: " "لطالما كان تركيزنا موجهاً نحو تقديم أفضل خدمات تسوية المنازعات التي تتّسم بالكفاءة والشفافية وسهولة الوصول. ويجسّد إطلاق المنصة الجديدة التزامنا الجاد والمتواصل بالابتكار والتميّز، لضمان تمكين مستخدمينا من خوض تجربة تحكيم سلسة ومتكاملة ترتقي إلى أعلى المعايير."

من جانبه، قال السيد/ أوليفر مكلينتوك، المدير التجاري لشركة "Opus 2": ""يقوم تعاوننا مع مركز دبي للتحكيم الدولي على رؤية مشتركة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستقبل التحكيم. وتمثّل منصة DANA مثالاً واضحاً على الدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا في الارتقاء بعمليات التحكيم وتبسيطها. ونفخر بمساهمتنا في تعزيز مكانة المركز في طليعة الابتكار بمجال التحكيم الدولي".

نبذة عن مركز دبي للتحكيم الدولي

تأسس مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) في عام 1994، ويعتبر أكبر مركز تحكيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. كمؤسسة مستقلة وغير حكومية وغير ربحية، يقدم DIAC خدمات شاملة لفض المنازعات للأطراف في مختلف القطاعات على مستوى العالم. ومع ما يقارب ثلاثة عقود من الخبرة، استمر المركز في التطور لتلبية احتياجات مجتمع الأعمال الدولي. منذ عام 2022، أدخل المركز قواعد تحكيم محدثة، وأعاد تشكيل محكمة التحكيم الخاصة به، ووسع مجلس إدارته لتعزيز خدماته بشكل أكبر. يلتزم المركز بحل المنازعات بكفاءة وحيادية، وضمان نتائج عادلة لجميع الأطراف المعنية. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة diac.com

نبذة عن Opus 2

على مدى أكثر من 15 عامًا، طورت "Opus 2" حلولاً حائزة على جوائز وموثوقة من قبل أنجح مكاتب المحاماة. تُستخدم تقنياتها في آلاف القضايا حول العالم، حيث تُحدث تحولاً في طريقة عمل المحامين والمهنيين القانونيين من خلال القضاء على الفجوات وربطهم بالبرمجيات التعاونية التي يحتاجون إليها للعمل بذكاء وفعالية أكبر. كما توفر الشركة التكنولوجيا والخبرة الضرورية لإجراء عمليات تسوية المنازعات بأحدث الطرق وأكثرها سلاسة وأماناً. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة Opus2.com.

-انتهى-

#بياناتشركات