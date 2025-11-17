دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "الفطيم للتكنولوجيا" عن عقد شراكتين استراتيجيتين جديدتين لتعزيز التزامها بدعم المؤسسات في بناء منظومة عمليات أكثر ذكاءً واستدامة وجاهزية للمستقبل. وتمثل الاتفاقيتان مع ClimaCertX وiLearn خطوة محورية في توسيع محفظة الشركة الإقليمية من الحلول التي تدفع مسيرة التحوّل الرقمي والذكي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.

وبموجب الشراكة، ستصبح "الفطيم للتكنولوجيا" الموزّع المعتمد لمنصة ClimaCertX، أول منصة في العالم متخصصة في التدقيق واعتماد المباني باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتم توقيع الاتفاقية بين رازي حمادة، المدير العام لشركة الفطيم للتكنولوجيا، وعاصم سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Disrupt-X.

وتقدّم منصة ClimaCertX معياراً عالمياً جديداً لاعتماد المباني الخضراء، بالاستناد إلى بيانات فورية من أنظمة إنترنت الأشياء، وأنظمة إدارة المباني، وأنظمة الاستدامة لتقييم الأداء البيئي ومنح الشهادات الخاصة به. وتعمل المنصة على أتمتة عملية التدقيق بالكامل، ما يتيح للمباني الالتزام بمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل مستمر دون الحاجة إلى عمليات التفتيش التقليدية. كما تتيح المنصة إجراء مقارنات فورية عبر المحافظ العقارية والمدن، دعماً للهدف المتمثل في اعتماد أكثر من 100,000 من الأصول بحلول عام 2030. ومن خلال دمج هذه التقنية، تعزّز "الفطيم للتكنولوجيا" من قدرتها على دعم العملاء في عمليات مراقبة جودة الهواء واستهلاك الطاقة والبصمة الكربونية، وتحقيق تقدم فعلي نحو أهداف الحياد المناخي.

وفي سياق آخر، وقعت "الفطيم للتكنولوجيا" اتفاقية إعادة بيع مع iLearn، وهي منصة رائدة لإدارة التعلم صُممت لإحداث نقلة نوعية في كيفية تطوير المؤسسات للمهارات وقياس قدرات القوى العاملة. وتم توقيع الاتفاقية بين رازي حمادة وأيمن الكردي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة iLearn، بما يتيح لشركة "الفطيم للتكنولوجيا" إمكانية تقديم منظومات تعلم وتطوير متقدمة تعزز المهارات الرقمية والأداء المؤسسي في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الحكومية والمؤسسية والتعليمية.

بهذه المناسبة قال رازي حمادة، المدير العام لشركة "الفطيم للتكنولوجيا": "تعكس شراكتنا مع ClimaCertX وiLearn إدراكنا بأن التحوّل المؤسسي الفعلي لا يتحقق إلا عندما يرتكز على الاستدامة والتطوير المعرفي؛ فهذه الخطوة تُمكّننا من توفير تقنيات تعزّز جاهزية المؤسسات والمسؤولية في عملياتها، وتمنحها قدرة أكبر على مواكبة متطلبات المستقبل. ومن خلال دمج حلول الاعتماد الذكي للمباني ومنصّات التعلم المتقدمة، نواصل الاستثمار في أدوات تُحوّل البيانات إلى قيمة فعلية، وتُترجم الابتكار إلى نتائج قابلة للقياس".

للمزيد من المعلومات حول محفظة "الفطيم للتكنولوجيا" والحلول الرقمية التي تقدمها، يرجى زيارة الموقع:

https://www.alfuttaim.com/our-brands/al-futtaim-contracting/

نبذة عن الفطيم للمقاولات

الفطيم للمقاولات هي الذراع الهندسية المتخصصة والمتكاملة لشركة "الفطيم العقارية" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، والتي تقدم لعملائها مجموعة شاملة من الحلول والمنتجات والخدمات عالية الجودة في قطاعات البناء والهندسة والتكنولوجيا وإدارة المرافق منذ أكثر من 50 عاماً. وتتبنى "الفطيم للمقاولات"، كشركة قائمة على شراكات استراتيجية قوية، إطار عمل "شركاء اللا مستحيل"، والذي يؤكد على التعاون الوطيد والطويل الأمد مع رواد القطاع العالميين لتقديم مشاريع مستدامة ورفيعة المستوى.

يقدم قسم التشييد والبناء خدمات شاملة في مجال البناء والمقاولات المدنية، باستخدام أحدث التقنيات لتوفير حلول متطورة وذات جدوى من حيث التكلفة لقطاعات تشمل المشاريع الصناعية والتجارية والسكنية .

يقدم قطاع الهندسة في الشركة حلولاً رائدة تغطي مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة الحماية من الحرائق وخدمات المصاعد، وذلك وفق أعلى معايير القطاع والممارسات الهندسية المبتكرة.

يوفر قسم التكنولوجيا حلولاً فريدة في مجالات التحول الرقمي والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ما يتيح للعملاء الاستفادة من أحدث التقنيات مثل إنترنت الأشياء والأمن السيبراني لتحسين العمليات .

توفر "إدارة المرافق" خدمات إدارة الطاقة المستدامة وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بالإضافة إلى صيانة العقارات، وذلك لضمان التشغيل السلس وإطالة عمر الأصول الافتراضي.

دعم هذه الحلول عبر جميع القطاعات الأربعة بخدمات رعاية شاملة لما بعد البيع تشمل إدارة المشاريع والتركيب والاختبار والتنفيذ والتشغيل، وعقود الصيانة ما بعد البيع.

تعزز "الفطيم للمقاولات" التزامها بالتميز، الذي يضيف قيمة وجودة إلى خدماتها، من خلال التعاون مع علامات تجارية عالمية شهيرة مثل "توتو" و"هيتاشي" و"توشيبا" و"باناسونيك" و"إل جي" و"مايكروسوفت" و"سيسكو". وتجسد هذه الشراكات، التي ترتكز على فلسفة "شركاء اللا مستحيل"، التزام "الفطيم للمقاولات" الثابت بالحفاظ على أعلى المعايير العالمية، ودفع عجلة الابتكار والنمو باستمرار، طموحٌ جماعي أثمر مشاريع مميزة ومجتمعات متقدمة وتعكس رؤيتنا الطموحة للمستقبل.

نبذة عن مجموعة الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كنشاط تجاري، وأصبحت اليوم واحدة من أكبر الشركات الخاصة وأكثرها تنوعاً وتطوراً في المنطقة، وتتخذ من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. تضم المجموعة خمس وحدات أعمال رئيسية في قطاعات السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والرعاية الصحية، ويعمل لديها أكثر من 33,000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتعاون مع أكثر من 200 علامة تجارية من بين الأبرز والأكثر ابتكاراً في العالم. ويساعد تركيز المجموعة على ريادة الأعمال وتلبية احتياجات العملاء في دعم نموها وتوسعها المستمر، ومن خلال التزامها بقيم الاحترام والتميّز والعمل الجماعي والنزاهة، تواصل مجموعة الفطيم الإسهام في إثراء حياة عملائها ودعمهم في تحقيق تطلعاتهم كل يوم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.alfuttaim.com.

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني alfuttaim@webershandwick.com

