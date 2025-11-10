ومن خلال هذا التعاون، يمكّن مصرف رويا شركة لولو للصرافة من تقديم حلول مصرفية رقمية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساعدهم على إدارة عملياتهم المالية بكفاءة أعلى، وشفافية وسهولة أكبر.

وبالاستفادة من القدرات التقنية المتقدمة لمصرف رويا في مجال BaaS، ومن الحضور القوي للولو للصرافة في قطاع الخدمات المالية، تهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول متكاملة تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتُسهم في تعزيز المجتمع الاقتصادي الأوسع في دولة الإمارات.

وقال كريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف رويا المحلي الإسلامي:

"في مصرف رويا، نعيد تعريف مفهوم المصرف المحلي في العصر الرقمي. ومن خلال منصتنا الرائدة في مجال الخدمات المصرفية BaaS ، نتيح لشركائنا الموثوقين مثل لولو للصرافة تقديم حلول مالية رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات عملائهم. معاً، نخلق فرصاً جديدة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار وتُسهم في بناء نظام مالي أكثر شمولاً."

ومن جانبه، قال ثامبي سودارسانان، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للصرافة:

"لطالما كانت رسالة لولو للصرافة هي تمكين المجتمعات والشركات من خلال حلول مالية مبتكرة وسهلة الوصول. ومن خلال شراكتنا مع مصرف رويا المحلي الإسلامي، نوسع نطاق هذه الرؤية لتشمل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونوفر لرواد الأعمال أدوات مصرفية رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تُبسّط العمليات وتدعم النمو المستدام. نحن نبني معاً منظومة مالية متكاملة جاهزة للمستقبل تُعزز الشمول المالي وتقوّي العمود الفقري لاقتصاد الدولة."

تمثل هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بالابتكار والتعاون، وتضع معياراً جديداً لكيفية توظيف التكنولوجيا والخبرة المالية لتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة.

حول مـــصرف رويا المــحــلي الإســـلامي ذ.م.م (رويا):

يقع المقر الرئيسي في عجمان وقد تم إطلاقه في عام 2024، ويُعتبر رويا مزيجاً من التكنولوجيا المبتكرة والمبادئ الراسخة للصيرفة الإسلامية، مصمم لخدمة الأفراد والشركات على حد سواء. مرخّص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كمصرف إسلامي متخصص، ويقدّم تجربة مصرفية رقمية متكاملة مبنية على أمان متطور وتصميم بديهي.

وتحت شعار العدالة والشفافية والمسؤولية المجتمعية، يلتزم رويا بدعم الأسر ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، إضافة إلى تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي من خلال فروعه التي تعمل كمراكز للتعليم والدعم المجتمعي.

