القاهرة، مصر: أعلنت مجموعة شركات أليانز بمصر، الرائدة في قطاع التأمين والتابعة لتحالف سانلام أليانز، عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد المصري لكرة السلة حتى عام 2028، استنادًا إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت منذ انطلاقها عام 2023. ويعكس هذا التجديد عمق الشراكة والتزام أليانز بمصر بدعم المنظومة الرياضية والرياضيين المصريين، تماشيًا مع خطة الاتحاد لتطوير موارده وجذب المزيد من الرعاة بما يسهم في دعم المنتخبات الوطنية واللاعبين في المحافل القارية والدولية.

ويأتي تجديد الشراكة ليشهد إطلاق "دوري أليانز الممتاز – Allianz Super League" لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تاريخية تمنح شركة أليانز بمصر حقوق التسمية الرسمية للدوري العام الممتاز، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد. ويعد "دوري أليانز الممتاز – Allianz Super League" البطولة الأقوى في المنافسات المحلية المصرية، إذ يمثل المؤهل الرسمي لبطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة “THE BAL”، وهي البطولة التي تتطلع الأندية المصرية للمشاركة فيها باعتبارها الطريق إلى "كأس العالم للأندية لكرة السلة"، والذي يضم أبطال القارات المختلفة.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد/ تشارلز تاوضروس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز مصر والعضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، والسيد/ عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، بحضور السيد أحمد لطفي – العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين – مصر، وأعضاء مجلس إدارة كل من شركة أليانز بمصر والاتحاد المصري لكرة السلة واللاعبين بالمنتخب القومي للسلة للرجال أنس اسامة وعمر هشام.

تواصل أليانز بمصر دورها كشريك رسمي وراعي تأميني حصري للاتحاد والمنتخب الوطني لكرة السلة، من خلال دعمها للبطولات المحلية والدولية لكافة الفئات العمرية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرياضية ورعاية المواهب الصاعدة، فضلا عن ظهور شعار أليانز على قمصان المنتخبات الوطنية المصرية، بما يعكس تطور التعاون بين الطرفين ويجسد التزام الشركة بخلق قيمة حقيقية ومستدامة للمجتمع من خلال دعم الرياضة الوطنية.

وقد صرح، السيد/ عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة: "إن تجديد شراكتنا مع شركة أليانز بمصر يمثل خطوة استراتيجية هامة في مسيرة كرة السلة المصرية، وقد أثبت هذا التعاون خلال السنوات الماضية أثره المباشر في توسيع قاعدة اللعبة وزيادة شعبيتها بين مختلف فئات المجتمع."

وأوضح مصيلحي أن ما يحظى به هذا التعاون من دعم حكومي قيّم يعزز من مكانته ويمنحه قوة إضافية لتحقيق أهدافه. ونحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستسهم في دعم خطط الاتحاد الرامية إلى تطوير اللعبة، ورعاية المواهب الواعدة، وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، علق السيد/ تشارلز تاوضروس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز مصر والعضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، قائلاً: "في أليانز بمصر، نؤمن أن الرياضة – وخاصة كرة السلة – تمتلك إمكانيات هائلة ما زالت تحمل فرصًا واعدة للتطوير والنمو في السوق المحلي، وهو ما يمنحنا الفرصة لقيادة نموها وتطويرها بشكل استراتيجي ومستدام."

وأكد تاوضروس أنه من خلال شراكتنا الممتدة مع الاتحاد المصري لكرة السلة، والتي نُجددها اليوم لثلاث سنوات إضافية، نرسّخ حضورنا كشريك موثوق يتمتع بدعم مؤسسي وحكومي قوي، ونؤكد التزامنا بدعم الرياضيين الحاليين وإلهام أبطال الغد.

الجدير بالذكر أن شركة أليانز بمصر تعمل على تحقيق أثر ملموس ومستدام في دعم كرة السلة، حيث شملت إنجازاتها دعم المنتخب الوطني في أكثر من 20 مشاركة دولية يأتي على رأسها المشاركة في كأس العالم لكرة السلة في مانيلا 2023، وفي أولمبيات باريس 2024 بحضور أساطير كرة السلة. هذا بالإضافة إلى دعم أكثر من 50 نهائيًا محليًا لبناء قاعدة رياضية قوية، والتفاعل مع الشباب عبر أكثر من 6,000 منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز المشاركة المجتمعية. كما أسهم دعم أليانز بمصر للاتحاد في تحقيق إنجاز بارز تمثّل في حصول المنتخب الوطني للسيدات تحت 16 سنة على لقب "بطولة أفريقيا لعام 2025" لأول مرة في التاريخ، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للشراكة في تمكين المواهب النسائية وإبراز حضور مصر الرياضي على الساحة القارية.

عن مجموعة شركات أليانز:

تنتمي مجموعة شركات أليانز-مصر لتحالف "سانلام-أليانز" إفريقيا، وهو تحالف استراتيجي بين مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقيا، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا، ومجموعة "أليانز" العالمية، وهي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات. يأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعتين للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2001 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل مجموعة أليانز العالمية لتتحول في 2004 تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز للتأمين، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين الطبي وتأمين الممتلكات للأفراد والشركات، وشركة أليانز لتأمينات الحياة، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين على الحياة للأفراد والشركات، في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر. لمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني: https://www.allianz.com.eg/

-انتهى-

#بياناتشركات