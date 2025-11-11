المنامة، البحرين، قام بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، بتكريم خمسة من موظفيه الحاصلين على شهادة احترافية في التمويل الإسلامي من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF).

وقد حصل على شهادة الدبلوم المتقدم في التمويل الإسلامي (ADIF) بنجاح كل من السيدة نورة عبدالكريم مراد وهي مدير في إدارة الشؤون المالية والسيد مراد محمد علي، وهو مساعد مدير أول في إدارة الموارد البشرية، والسيدة نور حامد الحضرمي وهي مساعد مدير أول في الفرع الرئيسي، والأنسة سارة وليد أكبري وهي مساعد مدير في إدارة العمليات المصرفية، والسيد عبدالله نبيل العباسي وهو مسؤول في إدارة العمليات المصرفية. وقد قام الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد ميسان المسقطي بتكريم كل منهم.

وبهذه المناسبة قال السيد المسقطي: "نبارك لجميع الموظفين على نجاحهم في الحصول على هذه الشهادة الاحترافية، حيث أننا في بنك الإثمار لطالما تعهدنا بالالتزام بتطوير خبرات موظفينا وتوسيع معرفتهم بالتمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة. ويؤكد هذا النجاح الذي حققه الموظفين حرصنا على تبني أعلى المعايير في الصيرفة الإسلامية والمساهمة في مواصلة نمو هذا القطاع في السوق".

وأضاف السيد المسقطي: "سيواصل البنك الاستثمار في تطوير موظفيه، خاصةً أننا نؤمن بأنهم الركيزة الأساسية وأهم مقومات نجاحنا. وهذا بدوره سيسهم في تمكين البنك من تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائه من الشركات وتقديم خدمات قيمة، بالإضافة إلى مواصلة تحقيق النمو والتميز في جميع العمليات المصرفية الإسلامية للبنك".

