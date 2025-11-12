الكويت: أعلنت "أسيكو المجموعة" عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025 محققة أرباحاً تشغيلية بلغت 16.7 مليون دينار كويتي مقارنة 15.3 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2024، ما يعكس استمرار نجاح المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها للتحوّل وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

كما سجلت المجموعة خسائر صافية قدرها 0.07 مليون دينار كويتي مقارنة بصافي ربح قدره 0.39 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2024.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 8% لتصل إلى 52.2 مليون دينار كويتي، فيما حققت المجموعة صافي ربح بلغ 8.3 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر مقارنة بصافي خسارة قدرها 2.8 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعة بالأداء القوي لقطاعات المجموعة الصناعية والإنشائية بالإضافة إلى خطة إعادة الهيكلة تم تنفيذها من قبل مجلس الإدارة .

وبهذه النتائج، بلغ إجمالي الأرباح 9.6 مليون دينار كويتي، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 3.4 مليون دينار كويتي مدعوماً بارتفاع الهوامش وتحسن كفاءة الأداء.

وفي سعيها لتعزيز مركزها المالي وكفاءتها التشغيلية، نجحت المجموعة بتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تمثلت في خفض إجمالي المديونيات من قيمة 237.6 مليون دينار كويتي إلى 163.7 مليون دينار كويتي، وتراجع مصاريف التمويل من 11.9 مليون دينار كويتي إلى 5.5 مليون دينار كويتي، مما أكد على متانة المركز المالي للمجموعة وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام طويل الأجل.

معلقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة المجموعة، السيد/ عماد عبدالله العيسى: "تتوج هذه النتائج نجاح مسيرة التحول الاستراتيجي الشامل التي أعدنا خلالها هيكلة عملياتنا، وعززنا كفاءتنا التشغيلية، ورسّخنا مكانتنا كشريك وطني موثوق في تطوير المشاريع التنموية والإسكانية. هذه النتائج تعكس التزامنا الراسخ بالتميز والجودة، وثقة السوق في قدرتنا على تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص."

وأضاف العيسى: "شهد الربع الثالث العديد من التطورات الإيجابية، من أبرزها توريد منتجات الشركة لمشاريع تنموية كبرى، وإبرام شراكات محورية مع بنوك محلية لخدمة فئة أصحاب البيوت، إلى جانب التعاون مع شركات صناعية وإنشائية لتعزيز موقعنا كشركة الوجهة الواحدة لجميع احتياجات البناء من المواد الإنشائية الأساسية في المنطقة. هذه الجهود تؤكد جودة منتجات أسيكو العالية واعتمادها من الجهات الحكومية داخل الكويت وفي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى."

وقال العيسى: "لا شك أن أسيكو استعادت زخمها لتكون من المؤسسات التي ستشارك في الاقتصاد المحلي وستساهم في التنمية محلياً وإقليمياً كما هي رؤيتها منذ تأسيسها والمكانة الأساسية التي اتخذتها في هذا الشأن. ونحن على ثقة أن المرحلة القادمة سيتكون إيجابية لكل من العملاء والشركاء والمساهمين والشركة ككل."

