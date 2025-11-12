القاهرة : أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 804 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.

يأتي إصدار شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 423 مليون جنيه مصري وبمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها 299 مليون جنيه مصري وبمدة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA. بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 82 مليون جنيه مصري وبمدة استحقاق 44 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A.

وفي هذا السياق قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن إتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق الخاصة بشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م، يمثل إنجازًا أخر في جهود سي آي كابيتال لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ويعكس هذا الإصدار قدرة الشركة على تنفيذ إصدارات متتالية بنجاح، مما يعزز مكانتها الرائدة في أسواق الدين ويؤكد ثقة الشركات في التعاون، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال وكافة الأطراف المشاركة في نجاح هذا الإصدار.

ومن جانبه، صرح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، بأن الشركة نجحت في إتمام إصدار لصالح شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م، موضحًا أن هذا الإصدار يمثل أول تعاون بين سي آي كابيتال وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، كما يُعد أول إصدار توريق تقوم به الشركة، وأن هذا الإصدار يعكس الثقة المستمرة لشركات التأجير التمويلي الرائدة في الاستفادة من أدوات سوق الدين كحل تمويلي رئيسي.

وأكد عباس، أن الإقبال القوي من المستثمرين على الإصدار، الذي بلغ نسبة تغطية بلغت 205%، يعكس قدرة سي آي كابيتال على الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين بفضل مكانتها الرائدة في السوق، والأداء القوي لمحافظ شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م.

ووصف موفق جامع، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م، إصدار الشركة الأخير بأنه خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة نحو تنويع مصادر التمويل ودعم الخطط التوسعية في سوق التأجير التمويلي.

وأضاف موفق جامع، أن هذا الإصدار يُعد أول إصدار توريق للشركة وأول تعاون بينها وبين سي آي كابيتال، مشيراً إلى أن الإصدار، الذي تم تغطيته بالكامل من قبل خمسة من أكبر البنوك، يعكس الثقة الكبيرة من البنوك والمستثمرين ويبرز قوة الشركة وأدائها المتميز.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.

