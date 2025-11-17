أعلنت منصة غانم العقارية الرقمية المتخصصة في حلول التملك الجزئي للعقار عن إغلاق جولة استثمارية بقيمة 7.1 مليون دولار أمريكي من مجموعة الرميح، إحدى المجموعات الاستثمارية الرائدة في المملكة ذات الخبرة الواسعة في القطاعين العقاري والمالي.

يمثل هذا الاستثمار محطة مهمة في مسيرة غانم نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في تمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى فرص استثمارية عقارية مبتكرة، بشفافية ومرونة أكبر، وبحد أدنى للدخول يتناسب مع مختلف شرائح المستثمرين. وتعمل المنصة تحت إشراف وتنظيم البيئة التنظيمية التجريبية التابعة للهيئة العامة للعقار، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويؤكد التزامها بالحوكمة والمعايير التنظيمية.

وقال صالح الغامدي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة غانم:

“نفخر بشراكتنا مع مجموعة الرميح التي تشاركنا الرؤية ذاتها نحو تطوير قطاع الاستثمار العقاري وتمكين المزيد من الأفراد من الاستفادة من فرص التملك الجزئي. هذا الاستثمار سيساعدنا على توسيع منتجاتنا، وتطوير تقنياتنا، وتعزيز حضورنا في السوق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري في السعودية.”

ستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تسريع خطط غانم للتوسع وتطوير منتجات جديدة، بما يدعم الابتكار ويزيد من عمق وتنوع الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي.

وسائل التواصل:

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/salehwaheedg/

https://www.linkedin.com/in/amroessam/

https://www.linkedin.com/company/ghanemapp/

X:

https://x.com/salehwaheedg

https://x.com/ghanemapp

للاتصال:

للتواصل مع الشركة أو تنسيق مقابلات:

صالح الغامدي

+966920031882

hala@ghanem.sa

