​​​​​الأصلان اللذان استحوذت عليهما الدار طورتهما مجموعة كيزاد حسب متطلبات مستأجريهما، شركتي "نون" و"إمتيل"، ويُعدّان من المرافق الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة

الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية ترسخ مكانة الدار بصفتها مستثمراً رائداً في سوق العقارات الصناعية واللوجستية الذي يشهد نمواً متسارعاً في الدولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار و"مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، عن إتمام اتفاق تستحوذ بموجبه على أصلين صناعيين ولوجستيين بمعايير مؤسسية عالية الجودة مقابل 570 مليون درهم. يأتي هذا الاستحواذ في إطار مواصلة الدار توسيع محفظتها المدرّة للدخل المتكرر، وترسّخ استراتيجيتها الرامية إلى بناء منصة لوجستية متنوعة وتوسيع نطاقها لتغطي مختلف أنحاء دولة الإمارات.

تشمل صفقة الاستحواذ، التي أُبرِمت مع مجموعة موانئ أبوظبي"، مرفقين مشيدين حسب الطلب بمواصفات متقدمة ويُعتبران من المرافق الصناعية واللوجستية الأكثر تطوراً من نوعهما في المنطقة، طورتهما مجموعة كيزاد ومؤجّرين حالياً لشركتي "نون" و"إمتيل". ويعد مرفق "نون" أكبر مركز لتلبية طلبات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، بينما يعدّ مرفق "إمتيل" واحداً من أكبر المصانع في العالم لإنتاج أنابيب الألياف البصرية والحلول الموصولة مسبقاً التي تخدم قطاع الاتصالات. ويمتدّ الأصلان على مساحة إجمالية تفوق 136,000 متر مربع، كما يوفران ارتباطاً مباشراً بكلٍ من "ميناء خليفة" وشبكة "قطارات الاتحاد" والطرق السريعة الرئيسية، ما يضمن تحقيق كفاءة عالية في عمليات التوزيع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "يمثّل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية هامة في مسيرة الدار نحو توسيع نطاق منصتها من العقارات اللوجستية والصناعية في دولة الإمارات، ويأتي في سياق جهودنا المستمرة لتعزيز أعمالنا القائمة على الإيرادات المتكررة والتي تشهد توسعاً متنامياً. يتميز الأصلان اللذان استحوذنا عليهما من مجموعة موانئ أبوظبي بجودتهما العالية من الدرجة الأولى ويقعان في مواقع استراتيجية، وهما مؤجّران بالكامل بعقود طويلة الأجل، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة. وفي ظل التوقعات التي تشير إلى نمو كبير في سوق الخدمات اللوجستية مع تنامي مكانة دولة الإمارات مركزاً محورياً للتجارة الإقليمية والعالمية، فإننا سنواصل تقييم الفرص المتاحة للنمو والتوسع في هذا القطاع الحيوي".

من جانبه، صرّح عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي - قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: "تتميز الأصول التي استحوذت عليها الدار بجودتها العالية وهي مطورة خصيصاً لتلبية متطلبات مستأجريها. ويؤكد نجاح صفقة بيعها الثقة الكبيرة التي يوليها السوق لجودة ومتانة المنظومة اللوجستية المتكاملة وقدراتتنا التطويرية في مجموعة كيزاد. كما تُبرز مدى جاذبية أصولنا وقوة سوق العقارات الصناعية واللوجستية في أبوظبي، الذي لا يزال يشهد طلباً قوياً ومتنامياً من جانب المستثمرين العالميين".

تنسجم هذه الصفقة مع استراتيجية الدار الرامية إلى تعزيز حضورها في قطاع العقارات الصناعية واللوجستية، وذلك عبر تنفيذ عمليات استحواذ مدروسة وانتقاء مشاريع تطوير نوعية. وستُسهم، فور إنجازها، في توسيع الحضور اللوجستي للدار على نطاق واسع، وهو ما يدعم طموحاتها الهادفة إلى تأسيس منصة متوازنة وقابلة للنمو في أبوظبي ودبي. وتنضم هذه الأصول الجديدة إلى محفظة الدار اللوجستية التي تضم حالياً أصولاً استراتيجية بارزة، منها "ملتقى أعمال أبوظبي"، و"مجمع المركز الصناعي"، ومشروع "سنترال لوجيستكس" الواقع في "مجمع دبي للاستثمار". كما تُضاف إلى المشاريع التطويرية القائمة التي تعمل عليها الدار حالياً في كلٍ من "دبي الجنوب" و"مجمع الصناعات الوطنية".

ينسجم هذا التخارج مع نموذج أعمال مجموعة موانئ أبوظبي الذي يقوم على الإدارة النشطة لمحفظتها المتنامية من الأصول عبر مختلف قطاعات الأعمال، وتحقيق القيمة من الأصول غير الأساسية في الأوقات المناسبة. وسيُعاد توجيه عائدات الصفقة لتعزيز المركز المالي للمجموعة وتحسين هيكل ميزانيتها العمومية.

يمتد "مركز نون للتوزيع وإيفاء الطلبات"، الذي أُنجز في مارس 2025، على مساحة تزيد عن 115,000 متر مربع، وهو يُشكّل المركز الرئيسي للشركة لإدارة وتلبية طلبات متعامليها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وخضع هذا المرفق لعمليات تطوير وفقاً لأرقى المواصفات المؤسسية، ويشتمل على مناطق متطورة يمكن التحكم بدرجة حرارتها، ووحدات للتخزين المبرّد. كما يضم المركز مزايا استدامة متكاملة صممت خصيصاً لضمان تلبية معايير الحصول على تصنيف "لؤلؤتين" ضمن نظام "استدامة" للتقييم بدرجات اللؤلؤ. ويتميز المرفق بمواصفات فنية عالية، تشمل 82 باباً مخصصاً لتحميل البضائع، وأرفف تخزين بارتفاع 18 متراً، بالإضافة إلى مواقف مخصصة للمركبات الكهربائية. وتساهم هذه التجهيزات المتطورة في دعم العمليات اللوجستية واسعة النطاق التي تديرها شركة "نون" في جميع أنحاء دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموماً.

أما مرفق شركة "إمتيل"، الذي اكتمل بناؤه في يونيو 2024، فيتكوّن من مساحات تصنيع ومناطق لوجستية تمتد على 21,000 متر مربع. ويُستخدم هذا المرفق قاعدةً إقليمية للشركة لإنتاج وتوزيع حلول شبكات الألياف البصرية والأنابيب الخاصة بها. وقد صُمّم وفقاً لمعايير هندسية عالية، إذ يتميز بسقف يبلغ ارتفاعه الصافي القابل للاستخدام 8 أمتار، ويحتوي على أنظمة متطورة للتحكم بدرجة الحرارة، وقدرة كهربائية تصل إلى 6,500 كيلوواط. كما يضم مناطق تخزين خارجية مخصصة تتيح مرونة كافية لاستيعاب أي توسعات مستقبلية للعمليات.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 62 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 47 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com

نبذة عن مجموعة كيزاد:

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية (في كل من مدينتَي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة)، وتمتد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً، وتشتمل على أكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين تحت مظلة "مجموعة سديرة".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 2,100 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.

-انتهى-

#بياناتشركات

التواصل الإعلامي: