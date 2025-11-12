PHOTO
أﻋﻠن المطور العقاري ﺗﺎون راﻳﱰز ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق شراﻛﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ شركة عتابي للتشييد والصناعة (احدي شركات عتابي القابضة) اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة، وذﻟﻚ ﺑﻀﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ 5.1 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ على ﻣﺪار اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻟﻤﻘﺒﻠﲔ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﺰز ﻗﺪرات اﻟشرﻛﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﺮﺳّﺦ اﻟتزاﻣﻬﺎ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤشروﻋﺎت بجودة رفيعة المستوى وﻓﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﺘﺎت اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟشراﻛﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳًﺎ ﻟﻘﻮة اﻟﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺎون راﻳﱰز ورؤﻳﺘﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻧﺤﻮ ﺗسرﻳﻊ وﺗﲑة اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، وﺗﺤﻮﻳﻞ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﻣشروﻋﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ذات ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻤﻼء واﻟشركاء ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤصري.
وﺗﺼﺪّر ﻣشروع Notion اﻟﺴﻜﲏ في القاهرة الجديدة ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤشروﻋﺎت اﻟﱵ ﺳﺘﺘﻮﱃ شركة عتابي للتشيد و الصناعة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺑﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻤشرﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﺎون راﻳﱰز، واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺞ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺠﻤﻊ بين اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎ وﺟﻮدة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
وﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﻌﺪاوي، ﻣﺆﺳﺲ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺗﺎون راﻳﱰز: “ﻫﺬه اﻟشراﻛﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴًﺎ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻫﻨﺪسى ﻗﻮي ﻳﻘﻮم ﻋلي اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺨﱪة. ﻣﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻻﻟتزام، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣشروﻋﺎت ﺗﻠﻴﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﺎون راﻳﱰز وﺗﻄﻠﻌﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ وﺛﻘﻮا ﺑﻨﺎ ﻛشرﻛﺎء ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﻨﺠﺎح”.
وأﺿﺎف اﻟﺴﻌﺪاوي: “ﻋﺎم ٢٠٢٥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻫﻮ ﻋﺎم ﺗﺴﺎرع اﻟﺒﻨﺎء واﻹﻧﺠﺎز. ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻋلي ﺗﻄﻮﻳﺮ أدوات اﻹشراف واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻹﺣﺪاث ﺗﺄﺛﲑ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻣﻠﻤﻮس داﺧﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ، وﺻﻮﻻً ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣشروﻋﺎت ﺗﺤﻤﻞ ﻗﻴﻤﺔ وﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ”.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، صرح اﻟﻤﻬﻨﺪس أﺣﻤﺪ ﻋﺘّﺎﺑﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة عتابي للتشيد و الصناعة أن ﻫﺬه اﻟشراﻛﺔ ﺗﺎﺗﻰ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻰ اﻟشرﻛﺘﲔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﺟﻮدﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻤيزة وﻣﻦ أﻫﺪاف ﻫﺬه اﻟشراﻛﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﺗﺘﺠﺎوز ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ وﺗﻌتزم اﻟشرﻛﺘﺎن ﻋلي ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻜﱪى ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻜﻨﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ وإدارﻳﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤيز ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﺘﻄﻮرة.
وتساهم هذه الشراكة في رفع مستوى تنفيذ المشاريع العقارية لشركة تاون رايترز وذلك عن طريق نقل خبرات عتابي في الخليج و افريقيا و بسابقة الأعمال المتميزة التي تمتلكها الشركة بحجم أعمال بأكثر من 20 مليار جنية سنوياً في مختلف القطاعات الانشائية والبنية التحتية والمشاريع القومية, وبفريق ذو خبرة واسعة وكادر أكبر في العمالة الفنيين والمهندسين ذوي الكفاءة العالية مما يؤهلها لتنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية.
وﺗُﻌﺪ ﻫﺬه اﻟشراﻛﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺎون راﻳﱰز ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋلي ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وآﻟﻴﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪم اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻮﺗﲑة ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ وﺟﻮدة أﻋلي ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﻨﺎء، اﺳﺘﻤﺮارًا ﻟﻨﻬﺞ اﻟشرﻛﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺣﻠﻮﻻً ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺗﻮاﻛﺐ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻣصر
واﺧﺘﺘﻤﺖ شرﻛﺔ تاور رايترز ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋلي اﻟتزاﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﻌﻤﻼء، وﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣشروﻋﺎت ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ وراﺣﺔ وﺛﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ أو ﻳﻌﻴﺶ داﺧﻠﻬﺎ.
وﺗﻌﺪ ﺗﺎون راﻳﱰز واﺣﺪة ﻣﻦ أﺑﺮز شرﻛﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﺮؤﻳﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋلي اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺟﻮدة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺗﻼﺋﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺘﻐﲑة. وﻛﺎﻧﺖ اﻟشرﻛﺔ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺨﺬوا ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣشروﻋﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ وإدارﻳﺔ ﻣﻤيزة ﻣﺜﻞ I Mall Downtown و II Mall Downtown، Central Point و Strip Mall و 88HUB إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣشروﻋﺎت NOTION و Revolve في اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة.
وﺗﻀﻊ ﺗﺎون راﻳﱰز اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻣﻊ ﻣﻼءة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺪروﺳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻟتزاﻣًﺎ واﺿﺤًﺎ ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮل ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻮاﻛﺐ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ مصر.
-انتهى-
#بياناتشركات