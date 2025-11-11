البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر 40 مليون دولار أمريكي إضافية في شركة إنفنيتي، رافعًا إجمالي التزامه إلى 141.5 مليون دولار أمريكي

تمويل لدعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا بقدرة إجمالية 3 جيجاوات عن طريق شركة إنفنيتي باور، إحدى شركات إنفنيتي

استثمار يعزز مكان إنفنيتي باور بوصفها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا.

القاهرة، مصر- أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن زيادة استثماره بمقدار 40 مليون دولار أمريكي في شركة "إنفنيتي"، المطور الرائد لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، والعميل طويل الأمد للبنك. وبذلك، يرتفع إجمالي التزام البنك بالاستثمار في رأس مال الشركة من 101.5 مليون إلى 141.5 مليون دولار أمريكي. وسيدعم رأس المال الجديد إنفنيتي باور (Infinity Power)، الشركة التابعة لإنفنيتي، في توفير ما يقارب 3 جيجاوات من الطاقة المتجددة في الأسواق الأفريقية الرئيسية.

ويعكس هذا الاستثمار الإضافي دعم البنك المستمر لتطوير الطاقة المتجددة بقيادة القطاع الخاص في أفريقيا، ويتماشى مع أولوياته الاستراتيجية في دعم التحول الأخضر وتطوير البنية التحتية المستدامة.

ويعمل البنك الأوروبي مع إنفنيتي منذ سنوات عديدة، وهي شركة رائدة في تطوير حلول الطاقة المتجددة في مصر، وتعمل في جميع أنحاء أفريقيا من خلال شركتها التابعة "إنفنيتي باور" وهي مشروع مشترك بين شركتي "إنفنيتي" المصرية و"مصدر" الإماراتية. وتمتلك "انفنيتي باور" محفظة مشاريع تشغيلية للطاقة الشمسية والرياح تزيد قدرتها عن 1.3 جيجاوات في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، بالإضافة إلى مشاريع قيد التطوير بقدرة تبلغ حوالي 3 جيجاوات من المقرر تنفيذها على المدى القريب. ومن خلال توسعها، تواصل "إنفنيتي باور" توفير طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، مما يُسهم في دفع عجلة النمو، وتعزيز الوصول إلى الطاقة، ودعم التحول الأخضر في القارة الأفريقية.

وفي هذا السياق، قال محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي: "يؤكد هذا الدعم المستمر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام وسريع النمو لمصر وفريقيا. معًا، سنساعد على إطلاق إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ مشاريع تُسهم في خلق فرص العمل، وتعزيز أمن الطاقة، وتمكين النمو الاقتصادي طويل الأجل".

من جانبه، قال هاري بويد-كاربنتر، مدير عام مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع إنفنيتي ودعم جهودها لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة واسعة النطاق من شأنها أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة، وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء القارة. أما خارج مصر، فيمثل هذا الاستثمار الجديد خطوةً مهمة في توسيع نطاق عمل إنفنيتي في جميع أنحاء أفريقيا، حيث نرى إمكانات هائلة لتوسيع نطاق توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. معًا نهدف إلى توفير طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة للاقتصادات سريعة النمو، ودفع عجلة التحول الأخضر في أفريقيا".

يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك ما يزيد على 13.5 مليار يورو في 207 مشاريع في جميع أنحاء البلاد.

حول إنفنيتي باور

إنفنيتي باور، المشروع المشترك بين شركتي "إنفنيتي" المصرية و"مصدر" الإماراتية، هي أكبر مزود لحلول الطاقة المتجددة في أفريقيا. تستهدف الشركة مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين البطاريات وشبكات النقل الكهربائي في جميع أنحاء القارة، بهدف الوصول إلى قدرة تشغيلية تبلغ 10 جيجاوات بحلول عام 2030. وتمتلك الشركة محفظة تشغيلية ضخمة بسعة 1.3 جيجاوات في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، مما يُسهم في تجنب انبعاثات تزيد عن 3 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بالإضافة إلى خطط تطوير تبلغ 16 جيجاوات، بما في ذلك حوالي 3 جيجاوات من خطط التطوير قصيرة الأجل.

للمزيد من المعلومات حول الشركة، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.weareinfinitypower.com

