أعلنت شركة عقارات السيف ش.م.ب. (رمز التداول في بورصة البحرين: SEEF) عن نتائجها الماليّة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بما في ذلك نتائج الربع الثالث من العام نفسه، إذ سجّلت الشركة أرباحًا صافية ودخلًا شاملًا عائدين على مساهمي الشركة الأم بقيمة 1.11 مليون دينار بحريني خلال فترة الربع الثالث من العام 2025، مقابل 1.08 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 2.81%، ويعود هذا الارتفاع إلى النتائج الإيجابية التي حققتها الاستثمارات الاستراتيجية الناجحة في عدد من المشاريع المشتركة.

ووصل نصيب السهم الأساسي والمخفّض من الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم في الربع الثالث من العام 2025 إلى 2 فلس، مقابل 2 فلس في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الأرباح التشغيليّة للشركة 2.56 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2025، مقابل 2.75 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 7.06%. وانخفضت الإيرادات بنسبة 9.55% في الربع الثالث من العام 2025 لتصل إلى 3.54مليون دينار بحريني، مقابل 3.92 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2024.

وسجّلت الشركة أرباحًا صافية ودخلًا شاملًا عائدين على مساهمي الشركة الأم بقيمة 3.82 مليون دينار بحريني خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقابل 4.20 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 8.90%.

ووصل نصيب السهم الأساسي والمخفّض من الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إلى 8 فلس، مقابل 9 فلس في الفترة نفسها من العام الماضي. في حين بلغت قيمة الأرباح التشغيليّة للشركة 8.39 مليون دينار بحريني خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مقابل 9.26 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 9.40%. وانخفضت الإيرادات بنسبة 9.65% في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتصل إلى 11.05 مليون دينار بحريني، مقابل 12.24مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام 2024.

وسجّل إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) انخفاضًا نسبته 0.30% خلال فترة الربع الثالث من العام 2025 ليصل إلى 161.36 مليون دينار بحريني، مقابل 161.85 مليون دينار بحريني في السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. أما إجمالي الأصول فقد شهد انخفاضًا نسبته 0.83% ليصل إلى 175.66 مليون دينار بحريني، مقابل 177.14 مليون دينار بحريني في السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف السيد عيسى محمد نجيبي: "نحن فخورون بما حققناه خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية تعكس قوة ومتانة محفظتنا العقارية وجودة إدارة الأصول، وسنواصل العمل بثبات على إدارة ودعم محفظتنا العقارية بكفاءة عالية وتحقيق عوائد مستدامة، مع تعزيز استراتيجية النمو والتنوع والتوسع."

وأضاف نجيبي "تشهد الشركة حاليًا مرحلة توسع مهمة في المملكة العربية السعودية، وذلك انسجامًا مع رؤيتنا للتواجد في أسواق إقليمية واعدة، والاستمرار في الاستثمار في الفرص الحيوية المتاحة محلياً واقليميًا."

وواصل رئيس مجلس الإدارة "نعمل حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة لمجمع السيف، تعتمد على مفاهيم عصرية مبتكرة تجمع بين التسوق والترفيه وتواكب تطلعات الزوار ورواد المجمع، بما يسهم في تعزيز مكانة المجمع كوجهة رائدة".

وأشار قائلاً "أنهت الشركة مؤخراً أعمال تحديث الفندق التابع لها، ليبدأ تقديم خدمات فندقية راقية تدعم التجربة الترفيهية المتكاملة في المجمع، وتسهم في رفع مستوى جودة الضيافة والخدمات المقدمة لعملائنا. إن هذه الخطوات تأتي ضمن مساعينا المستمرة لترسيخ مكانة الشركة كإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، وتعزيز مساهمتنا في دعم التنمية على مختلف الأصعدة لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 في ظل القيادة الرشيدة لمملكتنا الحبيبة.”

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف السيد أحمد يوسف: "نجحت شركة عقارات السيف في تحقيق أداء قوي على مستوى جميع مشاريعها خلال الفترة الماضية. إذ تمكّنت الشركة من استقطاب مستأجرين من أكبر الأسماء المحليّة وأبرز العلامات العالميّة إلى مراكزها التجاريّة، والتي يدخل بعضها السوق البحرينيّة لأول مرة. ومن ناحية أداء المشاريع التطويرية، يواصل الليوان جذب كبار المستأجرين وتحقيق معدلات إشغال عالية بفضل الإقبال الكبير عليه من داخل المملكة وخارجها. كما تمضي خطة الشركة المدروسة لتجديد مجمّع السيف – ضاحية السيف بسلاسة، والتي تشمل الارتقاء بخدماته وتحديث مرافقه وتوسعة المساحات الخضراء وإضافة تجارب مبتكرة ومتكاملة تواكب تطلعات المتسوّقين في يومنا الحالي."

وأضاف السيد أحمد يوسف: "على صعيد قطاع الضيافة، ارتفع معدل الإشغال في ’فريزر سويتس السيف‘، الأمر الذي يبرهن على التزامنا بتقديم تجربة ضيافة متكاملة وفاخرة للنزلاء من داخل المملكة وخارجها وينسجم مع خططنا الاستراتيجيّة الهادفة إلى تحديث أصول الشركة وتعزيز عوائدها الاستثماريّة. أما على صعيد الاستدامة، فقد قامت الشركة مؤخرًا بتدشين وتشغيل محطة الطاقة الشمسيّة في مجمّع السيف – المحرّق بنجاح، وذلك في إطار مشروعها الضخم الذي يهدف إلى تزويد جميع وجهاتها التجاريّة بطاقة كهربائيّة نظيفة لتقليل بصمتها الكربونيّة وخفض التكاليف التشغيليّة وترشيد الموارد، الأمر الذي يجسّد التزامها بدعم مبادئ الاستدامة وحرصها على دفع مسيرة مملكة البحرين نحو تحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060."

وأكّد السيد أحمد يوسف أن شركة عقارات السيف ماضية قدمًا في مساعيها الحثيثة لتحقيق أهدافها الاستراتيجيّة وترسيخ مكانتها الرائدة كأكبر مطوّر لوجهات التجزئة والترفيه وأنشطة نمط الحياة الراقي في المملكة. موضحًا أن تركيز الشركة ينصب على تحقيق قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية، ومواصلة دورها الريادي كشركة وطنيّة عريقة تسهم بفاعلية في دعم التنمية الاقتصاديّة وإثراء المشهد العقاري في مملكة البحرين.

-انتهى-

#بياناتشركات