واصلت أمواج، دار العطور العُمانية عالمية المنشأ، مسيرتها الناجحة بزيادة مبيعاتها بنسبة تتجاوز 33% خلال الربع الثالث من عام 2024، مما عزز من إجمالي نمو المبيعات خلال الشهور التسعة الأولى من العام إلى أكثر من 27%. ويعكس هذا الأداء الاستثنائي النمو المضاعف الذي سجلته أمواج عبر جميع قنواتها ومواقعها حول العالم ليؤكد الإقبال المتزايد على ابداعاتها العطرية، مدعومًا برؤيتها وشغفها المتواصل للابتكار التي تعد عوامل أساسية في استمرار تميز الدار في سوق المنتجات الفاخرة رغم التحديات الراهنة في القطاع.

وأظهرت نتائج الربع الثالث من العام الطلب المتزايد على عطور أمواج التي تشمل ’جايدنس‘ و’إنترلود‘ و’رفلكشن‘ و’بوربس‘ و’أونر‘، التي حققت جميعها نموًا تجاوز 20%. وقد سجل عطر ’جايدنس‘، أحد أبرز إبداعات الدار التي نالت شعبية واسعة حول العالم، ارتفاعًا في المبيعات بنسبة تزيد عن 245% بعد طرحه في أرقى المتاجر العالمية إلى جانب إطلاق إكسير ’جايدنس 46‘ الاستثنائي. كما حققت مبيعات مجموعة سيكرت جاردن نموًا بأربعة أضعاف، بنسبة تجاوزت 335%، وذلك بعد إعادة إطلاقها بحلة جديدة. أما مجموعة الإكسير الاستثنائية، فقد تضاعفت مبيعاتها ثلاث مرات بنسبة تفوق 204%، مما يشير إلى تزايد الإقبال على العطور عالية التركيز والإبداع.

كما شهدت أمواج نموًا ملحوظًا في إيراداتها عبر مختلف الأسواق وقنوات البيع، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها العالم. فقد سجلت بوتيكات أمواج ارتفاعًا بنسبة تتجاوز 30%، فيما حققت التجارة الإلكترونية نموًا بنسبة تزيد عن 57%، وارتفعت مبيعات التجزئة في سوق السفر بنسبة تتخطى 51%. بينما زادت مبيعات السوق الأمريكي بنسبة تتعدى 50%، وسجل السوق الآسيوي نموًا بنسبة تفوق 39%.

وتعزيزًا لدورها الريادي في استخدام مكونات طبيعية ومستدامة، أعلنت دار أمواج عن إطلاق برنامج لرعاية أشجار اللبان في محمية وادي دوكة، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، بينما تستعد لبدء الموسم الثاني لحصاد اللبان. ومن خلال تعاونها مع منظمة اليونسكو ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان، تهدف أمواج إلى إعادة إحياء صناعة اللبان ورعاية وحماية هذا الإرث الطبيعي العريق في وادي دوكة.

وتتطلع أمواج إلى تعزيز نجاحاتها المستمرة خلال الربع الأخير من عام 2024 خاصة مع إطلاق مجموعة اسينسيس الجديدة، والتي تتميز بكونها ابتكارًا فريدًا من نوعه وتضم ثلاثة عطور خضعت لعملية نقع مزدوجة لمدة 6 شهور وقد نفذت كميتها بالكامل خلال 24 ساعة فقط. كما تواصل الدار استثمار جهودها في تطوير منتجات تجسد أعلى معايير الجودة وتوسيع نطاق مشاريعها الدولية، محافظة على روحها العُمانية وقيمها الأصيلة التي تشكل هويتها.

نبذة عن أمواج:

’أمواج‘ هي دار عطور عالمية مستقلة تشتهر بابتكار بعض من أجمل وأندر توليفات العطور في العالم. وافتتحت الدار أبوابها في سلطنة عُمان عام 1983 ليبزغ نجمها وتُعرف بــ’هدية الملوك‘ حيث استطاعت إعادة تعريف الفنون العربية لصناعة العطور، وذاع صيتها في تقديم كل ما هو مبدع. وخلال مسيرتها الحافلة، مزجت أمواج ببراعة غنى تراثها الشرقي برقي عالم العطور الغربي لتقدم لمحبيها منتجات صُممت تفاصيلها لتعكس الحياة العصرية. واليوم، ترسم أمواج صورة جلية المعالم عن أصالة عُمان ومكانتها التاريخية كمركز لتجارة البخور حيث تسافر بمنتجاتها لشتى أنحاء العالم باحثة عن الواثقين من أنفسهم ومن لديهم الجرأة للتميّز.

وتمتلك أمواج حضوراً عالمياً مميزاً حيث تصل منتجاتها إلى عشاق الفخامة إلى ما يقارب 100 دولة حول العالم، ويبلغ عدد بوتيكاتها المستقلة الآن 14 بوتيك ومن ضمنهم بوتيكات تم افتتاحها مؤخراً في كلا من عمان، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وماليزيا، فضلاً عن نجاحها في توسيع شبكة عرض منتجاتها لما يقرب من 1,000 متجر راقٍ في مواقع استراتيجية ذات هوية خاصة بها في كبرى المتاجر العالمية، ودور العطور، والمطارات.

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