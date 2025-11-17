مسقط، سلطنة عمان : أعلنت شركة أوكیو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع ("أوكیو للاستكشاف والإنتاج" أو "الشركة") (الرمز: OQEP. OM) الیوم عن نتائجھا المالیة لفترة الأشھر التسعة المنتھیة في 30 سبتمبر2025 .

أبرز النتائج المالیة

بلغت الإیرادات 633.8 ملیون ﷼ عماني (1,648.3 ملیون دولار أمریكي).

بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإھلاك والإطفاء 471.2 ملیون ﷼ عماني (1,225.6 ملیون دولار أمریكي).

سجلت التدفقات النقدیة المعدلة من العملیات نمواً بنسبة 10٪ لتصل إلى 424.8 ملیون ﷼ عماني (1,104.8 ملیون دولار أمریكي).

بلغت نسبة العائد على رأس المال المشغل 23.3٪.

أبرز ملامح الأداء التشغیلي

حافظت الشركة على إنتاج إجمالي مستقر عند مستوى 224.4 ألف برمیل یومیاً، حیث بلغ إنتاج النفط والمكثفات مستوى 121.2 ألف برمیل یومیاً (الأشھر التسعة الأولى من 2024: 3.125 ألف برمیل یومیاً) والغاز مستوى

2.103 ألف برمیل یومیاً (الأشھر التسعة الأولى من 2024: 5.103 ألف برمیل یومیاً).

ساھمت تحسینات الأصول التي قامت بھا الشركة في دعم النمو، وشملت التحسینات: توسعة حقل بساط ج في منطقة الامتیاز 60، الذي ینتج الآن أكثر من 70 ألف برمیل مكافئ یومیاً (بشكل إجمالي)؛ وتمدید اتفاقیة الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج لمنطقة الامتیاز 53 حتى عام 2050 بما في ذلك تحسین الشروط المالیة.

ساھمت الاتفاقیات التجاریة الجدیدة بما في ذلك اتفاقیة بیع الغاز الطبیعي لتورید الغاز إلى مشروع مرسى للغاز الطبیعي المسال من منطقة الامتیاز 10، واتفاقیة بیع الغاز في منطقة الامتیاز 65 مع شركة الغاز المتكاملة في دعم الإیرادات المستقبلیة.

توقیع اتفاقیات شراكة جدیدة مع شركة جینل للطاقة لاستكشاف منطقة الامتیاز 54 ومذكرات تفاھم مع شركة البترول التركیة وبتروناس.

عوائد المساھمین

بلغ إجمالي توزیعات الأرباح الأساسیة 173.1 ملیون ﷼ عماني بواقع 7.21 بیسة للسھم الواحد.

بلغت توزیعات الأرباح المرتبطة بالأداء لفترة النصف الأول من عام 2025 44.2 ملیون ﷼ عماني أو 5.52 بیسة للسھم الواحد، یتم سدادھا على شكل دفعتین متساویین.

سیتم توزیع الدفعة الثانیة من الأرباح المرتبطة بالأداء عن النصف الأول من عام 2025 بقیمة 2.76 بیسة للسھم الواحد في 25 نوفمبر 2025 للمساھمین المسجلین قبل 13 نوفمبر 2025.

یستھدف برنامج إعادة شراء الأسھم الحالي شراء نحو 45 إلى 60 ملیون سھم، وقد نجح البرنامج بالفعل في شراء حوالي 50٪ من عدد الأسھم المستھدف.

وتعلیقا على ھذه النتائج، قال محمود الھاشمي، القائم بأعمال الرئیس التنفیذي لشركة أوكیو للاستكشاف والإنتاج:"ساھمت الاستراتیجیة المعتمدة في تمكین أوكیو للاستكشاف والإنتاج من تحقیق ھذا الأداء خلال الأشھر التسعة الماضیة، بالرغم من التحدیات السائدة في السوق. ونجحت الشركة بزیادة حجم مبیعات النفط والمكثفات بنسبة 12٪ تقریباً خلال ھذه الفترة، الأمر الذي ساھم في تعویض انخفاض أسعار النفط وأدى إلى تحقیق إیرادات وأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاھلاك والإطفاء بذات مستویات العام الماضي. كما سجلت الشركة ارتفاعاً بنسبة 10٪ في التدفقات النقدیة المعدلة لتصل إلى 8.424 ملیون ﷼ عماني والعائد على رأس المال المشغل بنسبة 3.23٪".

وأضاف الھاشمي "یعمل حقل بساط ج في منطقة الامتیاز 60 بكامل طاقتھ الیوم بعد الانتھاء من أعمال التوسعة، الأمر الذيیعزز إنتاج منطقة الامتیاز 60 بشكل مباشر. وتم توقیع العدید من الاتفاقیات التجاریة الجدیدة، بما في ذلك تمدید اتفاقیة الاستكشاف والمشاركة في الانتاج في منطقة الامتیاز 53 حتى عام 2050 بشروط مالیة جدیدة. كما أبرمت شركة مرسى للغاز الطبیعي المسال اتفاقیة بیع الغاز الطبیعي لشراء 150 ملیون قدم مكعب یومیاً من منطقة الامتیاز 10. وصلت نسبة الإنجاز في مشروع مرسى للغاز الطبیعي المسال حالیا إلى أكثر من 25٪. كما وقعت شركة أوكیو للاستكشاف والإنتاج وشریكتھا أوكسیدینال عمان "Oxy" اتفاقیة بیع الغاز من منطقة الامتیاز 65 مع شركة الغاز المتكاملة، وھو ما سیمكن من تحقیق إیرادات إضافیة من حصص الشركة في منطقة الامتیاز".

وأشار الھاشمي إلى أن الشركة أبرمت أیضا اتفاقیات شراكة واستكشاف مع المشغل الدولي "جینل للطاقة" في منطقة الامتیاز 54 ووقعت مذكرات تفاھم مع شركة البترول التركیة (TPAO) وبتروناس.

"نجحت أوكیو للاستكشاف والإنتاج في تحقیق قیمة عالیة للمساھمین خلال الأشھر التسعة الماضیة، حیث قامت بتوزیع أرباح أساسیة بلغت أكثر من 173 ملیون ﷼ عماني، بواقع أرباح ربع سنویة قدرھا 21.7 بیسة للسھم الواحد. كما دفعت الشركة أول توزیعات الأرباح المرتبطة بالأداء لفترة النصف الأول من العام. وبلغت القیمة الإجمالیة لھذه الأرباح أكثر من 44 ملیون ﷼ عماني أو 52.5 بیسة للسھم الواحد، یتم سدادھا على دفعتین متساویتین بقیمة 76.2 بیسة للسھم الواحد. وسیتم تسدید الدفعة الثانیة في 25 نوفمبر 2025. كما أحرز برنامج إعادة شراء الأسھم تقدماً جیداً، حیث تم الاستحواذ على نحو 50٪ من عدد الأسھم المستھدف والذي یتراوح بین 45 إلى 60 ملیون سھم، وھو ما یعكس التزامنا بتعزیز القیمة المقدمة للمساھمین.

"تفخر أوكیو للاستكشاف والإنتاج بكونھا الشركة الوطنیة الرائدة في أعمال الاستكشاف والإنتاج، وتواصل الشركة المساھمة في دعم مستھدفات رؤیة عمان 2040. نتطلع قدماً لتحقیق الأھداف المحددة بحلول نھایة السنة المالیة، وأود بھذه المناسبة أن أشكر موظفي الشركة وشركائھا وحكومة سلطنة عمان."

حققت الشركة نتائج مالیة على أساس سنوي كانت متسقة إلى حد كبیر مع العام الماضي بالرغم من انخفاض متوسط سعر مبیعات النفط والمكثفات بواقع 13٪ تقریباً. وتمكنت الشركة من زیادة حجم مبیعات النفط والمكثفات بنسبة 8.11٪ مقارنةً بالأشھر التسعة الأولى من عام 2024، وھو ما ساھم في تحقیق أداء إیرادات مماثل للمستویات المسجلة خلال عام 2024. وبلغ متوسط سعر البیع المحقق للنفط والمكثفات 0.72 دولارا أمریكیا للبرمیل، مقارنة ب 6.82 دولارا أمریكیا للبرمیل لنفس الفترة من عام 2024.

استقرت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاھلاك والإطفاء بقیمة 471.2 ملیون ﷼ عماني (1,225.6 ملیوندولار أمریكي)، بھامش ربح قدره 74٪. وانخفضت صافي الأرباح في حالة استبعاد صفقة بیع شركة أبراج بنسبة 9٪ لتصل إلى 9.236 ملیون ﷼ عماني (0.616 ملیون دولار أمریكي)، ویرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكالیف التمویل وانخفاض أسعار النفط.

ارتفعت النفقات الرأسمالیة بنسبة 7٪ لتصل إلى 198.7 ملیون ﷼ عماني (516.7 ملیون دولار أمریكي)، ویرجع ذلك أساسا إلى استكمال توسعة حقل بساط ج في منطقة الامتیاز 60 والاستثمار في منطقة الامتیاز 53. بلغ التدفقات النقدیة الحرة 198 ملیون ﷼ عماني، في حین بلغ العائد على رأس المال المشغل خلال الأشھر التسعة الأولى من عام 2025 نسبة

3.23٪، وھو أداء ضمن الربع الأعلى بقطاع الطاقة. .

ساھم الرصید النقدي للشركة البالغ قیمتھ 161.2 ملیون ﷼ عماني (419.3 ملیون دولار أمریكي) في خفض صافي الدین إلى 1.222 ملیون ﷼ عماني (6.577 ملیون دولار أمریكي)، وھو ما أدى إلى زیادة نسبة الدین إلى 35.0 ضعف الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإھلاك والإطفاء.

الأداء التشغیلي

تمتلك أوكیو للاستكشاف والإنتاج محفظةً عالیة الجودة تضم أربعة عشر من أصول استكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان، تشمل الأصول في مرحلة التطویر والإنتاج والأصول قید التقییم التجاري أو الخاضعة لبرامج الاستكشاف، تسعة منھا في مرحلة الإنتاج. تقوم أوكیو للاستكشاف والإنتاج إما بتشغیل ھذه الأصول، أو تعمل كمشارك، أو شریك غیر مشغل جنباً إلى جنب مع شریك أو أكثر في المشاریع المشتركة.

وخلال الأشھر التسعة الأولى من عام 2025، اتخذت شركة أوكیو للاستكشاف والإنتاج العدید من المبادرات وأبرمت اتفاقیات لتطویر وتوسیع محفظة أصولھا. أصبحت توسعة بساط ج في منطقة الامتیاز 60 جاھزة للعمل بكامل طاقتھا، مما أدى إلى زیادة الإنتاج.

وقعت أوكیو للاستكشاف والإنتاج جنبا إلى جنب مع أوكسیدنتال عمان وشركائھا الآخرین في منطقة الامتیاز 53 اتفاقیة مع وزارة الطاقة والمعادن لتمدید اتفاقیة الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج الخاصة بمنطقة الامتیاز 53 حتى عام 2050. تعد منطقة الامتیاز 53 أصل نفطي یمثل ما یقرب من 7٪ من إنتاج الشركة من حصصھا العاملة. یتوقع الشركاء في اتفاقیة الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج في منطقة الامتیاز 53 إنتاج 800 ملیون برمیل نفط إضافي محتمل لأعمال التطویر المستقبلیة، مع تمدید اتفاقیة الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج في منطقة 53 بشروط مالیة محسنة.

تواصل أوكیو للاستكشاف والإنتاج التعاون مع شركة BP والشركاء الآخرین في منطقة الامتیاز 61 لمراجعة خطة تطویر الأصول الخاصة بالمنطقة. وتتوقع الخطة المحدثة تطویر ما یصل إلى 2 تریلیون قدم مكعب من موارد الغاز الإضافیة القابلة للاسترداد لدعم مبادرات النمو المستقبلیة. تساھم منطقة الامتیاز 61 بما یقرب من 41٪ من إنتاج الشركة من حصصھا العاملة وتعرف بأنھا أحد أكبر خزانات الغاز الضیقة. تمثل المنطقة مصدرا جدیدا مھما للغاز الطبیعي في سلطنة عمان حیث تنتج 5.1 ملیار قدم مكعب من الغاز الإجمالي یومیاً، والذي یتم توزیعھ عبر شبكة الغاز الوطنیة العمانیة.

وقعت شركة مرسى للغاز الطبیعي المسال اتفاقیة بیع الغاز الطبیعي مع شركة الغاز المتكاملة لحصتھا البالغة 150 ملیون قدم مكعب یومیاً من منطقة الامتیاز 10. وصلت نسبة الإنجاز في مشروع مرسى للغاز الطبیعي المسال إلى ما یزید على 25٪ وسیضم المشروع محطة تسییل كھربائیة بالكامل تعمل بمنشأة مخصصة للطاقة الشمسیة، حیث یھدف المشروع إلى أن یكون من بین أقل مشاریع الغاز الطبیعي المسال في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم. سیساعد المصنع في تلبیة الطلب المتزاید على الغاز الطبیعي المسال كوقود للسفن.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة أوكیو للاستكشاف والإنتاج بتاریخ 2 نوفمبر 2025 وشریكتھا شركة أوكسیدنتال عمان اتفاقیة بیع الغاز مع شركة الغاز المتكاملة لتورید الغاز من منطقة الامتیاز 65. تدعم ھذه الاتفاقیة طویلة الأجل، التي سیبدأ العمل بھا اعتبارا من عام 2037 تعزیز الإیرادات من حصة شركة أوكیو للاستكشاف والإنتاج من الغاز وتعزز التدفقاتالنقدیة على المدى الطویل للشركة.

وفیما یتعلق بالاستكشاف، واصلت أوكیو للاستكشاف والإنتاج تطویر قائمتھا المتنامیة من الشركاء الدولیین للتخفیف من المخاطر وتطویر المعرفة التقنیة. دخلت الشركة في اتفاقیة استكشاف والمشاركة في الإنتاج لمنطقة الامتیاز 54 مع وزارة الطاقة والمعادن وجینل للطاقة في 10 مارس 2025. یتم الآن القیام بتقییم شامل لبیانات الاستكشاف السابقة على قدم وساق.

بعد الحصول على نتائج استكشاف واعدة، تم منح شركة أوكیو للاستكشاف والإنتاج وشریكتھا في منطقة الامتیاز 47 "إیني عمان بي في "إیني" تمدیدا لمدة ستة أشھر لاتفاقیة الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج. سیمكن تمدید الاتفاقیة من استكمال الدراسات الفنیة اللاحقة للآبار ووضع استراتیجیة راسخة لمنطقة الامتیاز 47.

وكجزء من تعاونھا مع وزارة الطاقة والمعادن والاستشاري المالي سكوتیا بنك، واصلت الشركة تقدیم الدعم في تسویق مناطق الامتیاز 18 و36 و43 أ و66، لجلب المزید من الاستثمارات الجدیدة إلى قطاع الاستكشاف والإنتاج في سلطنة عمان. تشكل ھذه المناطق جزءا من 15 منطقة امتیاز تعتزم وزارة الطاقة والمعادن تسویقھا خلال عامي 2025 و2026.

أبرمت كل من أوكیو للاستكشاف والإنتاج وشركة بتروناس وھي شركة الطاقة الوطنیة المالیزیة بعد ذلك مذكرة تفاھم لإنشاء إطار للتعاون الاستراتیجي في مشاریع النفط والغاز الدولیة في مجال الاستكشاف والإنتاج.

توزیعات الأرباح وبرنامج إعادة شراء الشركة لجزء من أسھمھا

تمنح سیاسة توزیعات الأرباح الخاصة بالشركة الأولویة لاستدامة العوائد وتخصیص رأس المال بشكل منضبط. تخطط الشركة لتوزیع أرباح أساسیة بقیمة 7.230 ملیون ﷼ عماني (600 ملیون دولار أمریكي) في عامي 2025 و2026، مع توزیعات أرباح إضافیة مرتبطة بالأداء تساوي 90٪ من التدفقات النقدیة الحرة المتوقعة للشركة مطروحا منھا توزیعات الأرباح الأساسیة. تخضع توزیعات الأرباح لموافقة مجلس الإدارة والمساھمین وظروف السوق السائدة واعتبارات القیمة طویلة الأجل للشركة.

كما أطلقت أوكیو للاستكشاف والإنتاج أول برنامج لإعادة شراء الشركة لجزء من أسھمھا لتعزیز القیمة المقدمة للمساھمین.

یستھدف البرنامج إعادة شراء نحو 45-60 ملیون سھم بحلول فبرایر 2026.

التوقعات

تتوقع أوكیو للاستكشاف والإنتاج أن یكون مستوى الإنتاج لعام 2025 بأكملھ في نطاق 220-230 ألف برمیل مكافئ یومیاً من حصص الشركة العاملة. من المتوقع أن تكون النفقات التشغیلیة أقل من 10 دولارات أمریكیة لكل برمیل مكافئ.

والنفقات الرأسمالیة في حدود 8.0 - 9.0 ملیار دولار أمریكي.

وثائق النتائج المالیة لعام 2025 لمدة تسعة أشھر

یمكن الحصول على مستندات نتائج أوكیو للاستكشاف والانتاج للتسعة أشھر 2025 على صفحة علاقات المستثمرین في موقع الشركة على https://oqep.om/ir.html

لقاء المستثمرین عن النتائج المالیة لفترة تسعة أشھر 2025

ستعقد دعوة المستثمرین لمدة تسعة أشھر لعام 2025 في 16 نوفمبر 2025 في الساعة 2 - 3 مساء بتوقیت سلطنة عمان.

سیتم نشر تسجیل ونسخة المكالمة بعد ذلك.

التواصل

للاستفسارات والمعلومات الإضافیة، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى فریق علاقات المستثمرین على ir@oqep.om

عن الشركة

تأسست شركة أوكیو للاستكشاف والإنتاج في 20 مایو 2009 وتم تسجیلھا في سلطنة عمان كشركة ذات مسؤولیة محدودة ثم تم تحویلھا إلى شركة ش.م.ع.م في السجل التجاري في 15 یولیو 2024. في 28 أكتوبر 2024، تم إدراج أسھم الشركة في بورصة مسقط وأصبحت شركة مساھمة عامة.

تشمل أنشطة الأعمال الأساسیة للشركة استخراج البترول الخام والغاز الطبیعي، وحفر آبار النفط والغاز الطبیعي، وأنشطة الخدمات العرضیة لاستخراج البترول والغاز الطبیعي (باستثناء المسح) وأنشطة الاستكشاف والتنقیب عن حقول النفط أو الغاز.

الشركة ھي أكبر شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان. كما أنھا واحدة من أكبر مالكي احتیاطیات النفط والغاز في سلطنة عمان، حیث بلغ إنتاجھا نحو 4.224 ألف برمیل مكافئ یومیاً في 9 أشھر 2025.

