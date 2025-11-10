دبي، الإمارات العربية المتحدة: يشهد قطاع العقارات الفاخرة للغاية في دبي نقلة نوعية بفضل محفظة عقارات قيد التطوير بقيمة 3 مليارات درهم إماراتي في اثنين من أرقى أحياء المدينة.

وبعيداً عن اعتماد مطوري العقارات الفاخرة المعتاد على مبيعات العقارات على الخارطة، يتم إنجاز كل فيلا وقصر من مشاريع شركة "نورديك باي fäm" للتطوير العقاري قبل طرحها في السوق، مع التركيز على البساطة بدلاً من البذخ.

ويأتي هذا التغيير الجذري في الوقت الذي تكشف فيه بيانات DXBinteract أن قيمة المنازل الفاخرة للغاية التي طرحت في دبي خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت 140 مليار درهم إماراتي.

وفي غضون ذلك، ارتفعت مبيعات الفلل التي تزيد قيمتها عن 40 مليون درهم إماراتي من 27 فيلا في عام 2020 إلى 242 فيلا في عام 2024، مع ارتفاع قيمة المعاملات بنسبة تقارب 1700% خلال هذه الفترة من 0.89 مليار درهم إماراتي إلى 15.98 مليار درهم إماراتي.

ومع بيع أول عقارين من مشاريع شركة "نورديك باي fäm" للتطوير العقاري وطرح عقار آخر في السوق، هناك 22 عقاراً إضافياً قيد التطوير حالياً، بما في ذلك قصر بارز بمساحة 35000 قدم مربع من المقرر اكتماله في ديسمبر 2026، ومن المتوقع أن يُعرض للبيع بسعر 275 مليون درهم إماراتي.

إن فكرة البناء أولاً ثم تقديم عروض حصرية للمستثمرين الأثرياء تُحدث نقلة نوعية قد تجعل مبيعات العقارات على الخارطة في سوق العقارات الفاخرة للغاية في دبي شيئاً من الماضي.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية" الذي أطلق هذا المفهوم من خلال "نورديك باي fäm" ذراع التطوير العقاري التابع لشركته العام الماضي: "ان السوق مكتظة بالادعاءات حول الفخامة والرفاهية المطلقة. أردنا تغيير ذلك من خلال القيام بعكس ما يحدث عادة - البناء أولاً ثم العرض، وترك المنازل تتحدث عن نفسها".

وأضاف: "ان الهدف هو إنشاء معيار معماري جديد لدبي يتميز بالبساطة الاسكندنافية، والحرفية عالية الجودة، والتصميم المدروس بدلاً من البذخ التقليدي".

وفي غضون أسابيع من اكتمالها العام الماضي، بيعت أول فيلتين فاخرتين في مشروع مجموعة حي الوصل بمبلغ 61.5 مليون درهم و76 مليون درهم على التوالي، وذلك في أقرب مجمع فلل للتملك الحر في المدينة إلى برج خليفة.

وقد تم طرح المشروع الثالث للعلامة التجارية في السوق، وهو عبارة عن مسكن فاخر مفروش بالكامل بنظام التملك الحر بسعر يقارب 98 مليون درهم، ضمن نفس المجمع المحدود من الفلل فائقة الفخامة في أكثر مناطق التملك الحر تميزاً في دبي.

وتمتد الفيلا المكونة من ست غرف نوم على مساحة 21000 قدم مربع، وتضم قاعة سينما مرموقة، ومنتجعاً صحياً خاصاً مع جاكوزي وغرفة بخار وغرف تدليك، وصالة جمنازيوم رياضية، ومساحات معيشة واسعة داخلية وخارجية، وكل ذلك ضمن تصميم بسيط وأنيق.

أما القصور والفلل الـ 21 الأخرى قيد الإنشاء حالياً في منطقتي الوصل وميدان في دبي، فتتراوح مساحاتها من 10000 إلى 25000 قدم مربع، وتتبع نفس التصميم.

ويقول فراس المسدي: "كل منزل مصمم ومبني بشكل فردي. لا يوجد تصميم موحد، ولا توجد نسخ مكررة. لقد وظفنا خبرتنا التي تمتد لـ 18 عاماً هنا، وخبرتنا المتخصصة في قطاع العقارات فائقة الفخامة لتقديم ما تحتاجه دبي حقاً، والذي لم يتم بناؤه بعد."

ويختتم قائلا: "البساطة فائقة الحداثة هي مستقبل الفخامة، والابتعاد عن الرخام الصاخب والديكورات المبالغ فيها، والتوجه نحو المواد الطبيعية الهادئة التي لا تفقد رونقها مع مرور الوقت. الثابت الوحيد هو المعيار المتميز للحرفية العالية، والمساحات الواسعة والمفتوحة، والإضاءة الطبيعية الوفيرة، والمساحات الخارجية التي تمنحك الحرية والخصوصية في آن واحد، وكل ذلك محاط بتنسيق حدائق استوائي."

نبذة عن "نورديك باي fäm"

"نورديك باي fäm" هي ذراع التطوير العقارية فائقة الفخامة التابعة لشركة " fämالعقارية". تجمع بين البساطة الاسكندنافية والطموح المعماري لدبي لإنشاء فلل مصممة خصيصاً وجاهزة للسكن في أرقى أحياء المدينة. كل فيلا فريدة من نوعها - مصممة لتدوم، ومصممة لتلهم، ومصممة لتقود حقبة جديدة من الحياة الفاخرة في دبي.

ان جميع عقارات "نورديك باي fäm" ممثلة حصرياً من قبل fäm لوكس، القسم فائق الفخامة في شركة

" fämالعقارية" الذي يخدم المستثمرين من أصحاب الثروات العالية والمستخدمين النهائيين المميزين في دبي.

