دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت ليوس للتطوير العقاري -المطوّر العقاري العالميّ والحائز على الجوائز- عن أحدث إضافة إلى مجمع ويبريدج السكني "حدائق ويبريدج 3، نسخة جبال الألب" في دبي لاند. جرى استلهام هذا المشروع المميز – والذي تبلغ قيمة تطويره الإجمالية 215 مليون درهم - من جبال الألب الفرنسية ومنتجعات التزلج الشهيرة في غرب أوروبا في مزيج فريد بين سحر جبال الألب والحياة الحضرية الحديثة في دبيّ.

“فقط في الجبال يُمكنك أن تُعانق الحرية". يجسد هذا الاقتباس الخالد للشاعر تي إس إليوت حقيقة ويبريدج جاردنز 3، جبال الألب. سافر مصممو ليوس للتطوير العقاري إلى قرى الألب الخلابة وتوصلوا إلى منظور جديد للحياة المعاصرة في دبي. يدمج هذا التطوير الجاذبية الريفية لحياة الجبال مع الراحة العصرية في تناغم رائع يوفّر للسكان ملاذاً هادئاً وسط أجواء المدينة النابضة بالحياة.

توفّر ويبريدج جاردنز 3، جبال الألب، للسكان وحدات سكنية عالية الجودة مع مجموعة متنوعة من المرافق الداخلية والخارجية ذات الطراز العالمي. في ظل وجود 208 ستوديو مُجهز بأفضل شكل والوحدات السكنية ذات غرفة النوم الواحدة أو الثلاث غرف يتسنى للسكان فرصة للاستمتاع بالعقارات ذات التصميم المبهر والمساحة الواسعة والتي صُممت وفق المواصفات الأوروبية الصارمة. تضمّ كل وحدة شرفة مشمسة موفرة للسكان مساحات خارجية هادئة للاسترخاء والاستمتاع. وتضم الوحدات السكنية ذات الغرفة الواحدة والثلاث غرف حمام سباحة يتسم بالخصوصية الشديدة في كل شرفة.

استديوهات تتراوح مساحتها من 464 إلى 517 قدم مربع.

وحدة سكنية ذات غرفة نوم واحدة تتراوح مساحتها من 930 إلى 948 قدم مربع.

وحدة سكنية ذات ثلاث غرف نوم تتراوح مساحتها من 1,314إلى 1,570 قدم مربع.

تقدم لكم ويبريدج جاردنز 3، جبال الألب، مجموعة من المرافق الفاخرة المُصممة بهدف الارتقاء بمستوى معيشة السكان، مثل صالة الضيوف ومساحة العمل المشتركة ذات الطراز المعاصر وحوض السباحة الموجود على السطح والمزودة بالكبائن وكراسي التشمس الخاصة بالمسبح ومساحات الجلوس في الهواء الطلق وغرف تغيير الملابس والساونا والحمام، وسينما الهواء الطلق والصالة الرياضية المجهزة بالكامل وحديقة زن المزودة بشلال، والمزرعة الحضرية ومطعم البيتزا ومنطقة للشواء وأكاديمية دافنشي ليوس للفنون واستديو الرقص وأكاديمية الملاكمة وخدمات الاستقبال والإرشاد التي يُقدمها تطبيق ليوس وخدمات الأمان المتاحة على مدار الساعة.

تستهدف حركة التطوير المنطقة الواقعة قبالة طريق الشيخ محمد بن زايد في دبي لاند على مساحة ثلاث ملايين قدم مربع وتضمّ مجموعة حيوية من المناطق ومعالم الجذب التي تمثل المعالم الحضرية الحديثة. تقدم دبي لاند للسكان نمطاً حياتياً ثرياً بفضل المتنزهات ومراكز التسوق والمجمعات السكنية والتعليم عالميّ المستوى والمنشآت الطبية التي يسهل الوصول إليها. كما يمكن للسكان الوصول مباشرة إلى الخط الأزرق لمترو دبي المُقرر الانتهاء من إنشائه عام 2029 والذي من شأنه ربط السكان بكل أنحاء المدينة بسلاسة وجعل المنطقة ملاذاً مثالياً ومليئاً بالراحة والهدوء للسكان وأصحاب المنازل.

ومن المتوقع أن يكون الموعد المقرر للانتهاء من تأسيس ويبريدج جاردنز 3، جبال الألب في الربع الثالث من 2023. تقدم شركة ليوس للتطوير العقاري خططاً جذابة للسداد بهدف تسهيل عملية الاستثمار وتذليل العوائق أمام تأمين العملاء لأماكنهم في هذا المجتمع الحصريّ.

وقال مارك جاسكين، المدير التنفيذي للعمليات في شركة ليوس في الشرق الأوسط وآسيا :“تُعتبرويبريدج جاردنز 3، جبال الألب مشروعنا الثالث لعائلة ويبريدج التي تُعد أحد المجمعات السكنية ذات الطراز العالمي في دبي لاند. تقدم مجمعات ويبريدج تجربة معيشية مميزة ومصممة بدقة بفضل المزيج السلِس بين الجمال الهاديء لجبال الألب الفرنسية والطابع الحيوي المعاصر لمدينة دبيّ. و بصفتنا أحد المطورين العالميين ذوي الأصول البريطانية والرؤية العالمية نسعى إلى وضع معايير جديدة للمجمّعات عالية الجودة في دبي لاند بهدف تحسين جودة حياة الناس ودعماً للمستثمرين عن طريق رفع قيمة رأس المال وعائد الاستثمار طويل الأجل. وقد نجحنا منذُ انطلقنا في بيع جميع مشاريعنا السابقة مثل مرتفعات هادلي وويبريدج جاردنز وساحة كافنديش، وتُكرس الجهود المبذولة في ويبريدج جاردنز 2 ليوس لتفوق النتائج توقعات العميل ولكي نفي بالوعود التي قطعناها له ونستكمل التنفيذ في الوقت المناسب". لمزيد من المعلومات عن ويبريدج جاردنز 3\جبال الألب يمكنك زيارة https://leosdevelopments.com/

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