• عزّزت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة التي شهدتها دبي في أبريل 2024 من أهمية التخطيط وتعزيز الثقة والجاهزية متعددة الجهات.

• ستُشكّل المناقشات الرئيسية التي تتمحور عن المرونة والقيادة والتعاون جدول أعمال قمة إنترسك 2026 الدولية لقادة الأمن، والتي ستُعقد في الفترة من 12 إلى 14 يناير في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع تفاقم الظواهر الجوية القاسية وظهور لوائح جديدة للأزمات تعيد تشكيل عمليات الطيران، أصبحت جاهزية القيادات أولوية حاسمة في الطريقة التي تخطط بها الشركات وتستجيب للأزمات وتتعافى منها، حيث ستكون هذه المواضيع محورًا رئيسيًا في قمة قادة الأمن الدولية خلال فعاليات معرض إنترسك 2026، حيث سيتبادل القادة من مختلف القطاعات الحكومية وقطاع الطيران والبنية التحتية الوطنية خبراتهم العملية وكيفية تأثيرها على نهجهم القيادي في أوقات الأزمات.

إن أحد أصعب الاختبارات التشغيلية التي واجهتها دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة تؤكد على هذه الأهمية، ففي 16 أبريل 2024، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أغزر هطول للأمطار على الإطلاق، والذي وصفه المركز الوطني للأرصاد الجوية بأنه حدث استثنائي في تاريخ مناخ الإمارات منذ بدء تسجيل بيانات المناخ في عام 1949.

وبحسب ديفيد وارهام، رئيس قسم التخطيط للاستجابة والتعافي في مطارات دبي، فإن القيادة الفعالة للأزمات تعتمد على الاستعداد والثقة والاستجابة المنسقة، حيث سيتناول وارهام كيفية تأثير التحديات الواقعية على نهج فريقه في القيادة خلال الأزمات في أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، وذلك خلال قمة قادة الأمن في معرض إنترسك 2026، الذي سيُعقد في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 يناير في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي هذا السياق قال وارهام قبيل انعقاد القمة: "تُعرّف القيادة الفعّالة في الأزمات باتخاذ القرارات بهدوء، ووضوح التواصل، والتنسيق الموثوق به تحت الضغط".

وأضاف وارهام قائلاً: "في قطاع الطيران، حيث تُعدّ الثواني حاسمة ويتوزع المعنيون على وكالات متعددة، يجب على القادة تحويل حالة عدم اليقين إلى توجيهات واضحة".

ووفقًا لـ وارهام: "يُعدّ الاستعداد أساس القيادة في أي موقف يتسم بضغوط عالية، لكن القيادة الفعّالة في الأزمات تبدأ قبل وقوع الحدث بوقت طويل. فهي مبنية على التأهب والتخطيط والانضباط في إجراء اختبارات سيناريوهات منتظمة. إن القيادة الحقيقية في الأزمات تعني بث الهدوء، وإلهام الثقة، واتخاذ قرارات صائبة حتى في ظل نقص المعلومات المطلوبة".

وقد أشار وارهام إلى هذا الحدث كدرس عملي في الواقع عن قيمة التخطيط لما قبل الأزمة، قائلاً إن حجم التنسيق المطلوب امتد إلى ما هو أبعد بكثير من حدود المطار، مما يسلط الضوء أكثر من أي وقت مضى على قوة التخطيط والإعداد.

وقد طورت مطارات دبي نموذجًا متكاملًا للاستجابة للأزمات قائمًا على التعاون في منطقة تتسم بالتطور السريع وتقلبات المناخ وبيئات معقدة.

وفي هذا الإطار قال وارهام: "تعمل الشركات في الشرق الأوسط في بيئات سريعة النمو ومتعددة الثقافات، حيث يجب أن تعمل البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الحكومية والمشغلون من القطاع الخاص بتناغم تام".

وأضاف وارهام قائلاً: "إن بناء القدرة على الصمود هنا يتطلب أكثر من مجرد خطط، بل يتطلب التنسيق والتدريب المشترك المستمر وقنوات اتصال قوية تتجاوز الحدود التنظيمية".

وتتجلى هذه المقاربة في مبادرة "oneDXB" الخاصة بمطار دبي الدولي، والتي تجمع مزودي الخدمات وشركات الطيران والجهات الحكومية تحت مظلة واحدة مشتركة.

هذا وسيشارك وارهام في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان: "القيادة في أوقات الأزمات من خلال الخبرة العملية" في قمة قادة الأمن الدولية، حيث سينضم إليه كل من أميرة المطيري، مديرة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وبيتر أوكونيل، المدير الإقليمي للأمن في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا - الأمن العالمي في شركة أتكينز رياليس ورئيس مجموعة أعضاء معهد الأمن في الشرق الأوسط؛ ونفيد أحسن، رئيس عمليات أمن الطيران في شركة الاتحاد للطيران.

وسيدير ​​الجلسة غلين سي. شون، وهو خبير دولي في مجال الأمن ومؤلف والرئيس التنفيذي لشركة رائدة في مجال خدمات تحسين إدارة الأمن والأزمات.

ومن المرجح أن تشمل مواضيع النقاش لائحة الهيئة العامة للطيران المدني بشأن إدارة الأزمات في المطارات، حيث تهدف هذه اللائحة، التي صُممت لتغيير طريقة استعداد المطارات للأزمات وحالات الطوارئ والاضطرابات التشغيلية والاستجابة لها والتعافي منها، إلى تعزيز جاهزية المطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تطويرها بالتعاون الوثيق مع المطارات في جميع أنحاء الدولة، وهي تستند إلى أفضل الإجراءات الدولية، إذ يأتي ذلك في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم العام الماضي بشأن قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2024 المتعلق باللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

كما ستستضيف شركة بي دبليو سي اجتماع مائدة مستديرة مغلق يركز على أهمية إدارة الأزمات عبر مختلف القطاعات والمجالات، وسيتم نشر ورقة بحثية عقب انتهاء الفعالية.

وتُعد قمة قادة الأمن إحدى أبرز المنصات المعرفية الرئيسية لمعرض إنترسك 2026، حيث تتناول موضوعات ملحة مثل: حوكمة الذكاء الاصطناعي، والمخاطر البشرية، والتعاون بين القطاعات، ومواءمة الاستراتيجية الوطنية مع الابتكار الأمني.

وبهذه المناسبة قال ديشان إسحاق، مدير إدارة معرض إنترسك لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "تجمع قمة قادة الأمن شخصيات متنوعة من مختلف القطاعات الحكومية وقطاع الطيران والبنية التحتية الحيوية لتبادل الخبرات العملية والرؤى القابلة للتطبيق. وهي تؤكد التزام معرض إنترسك بتعزيز المرونة والتعاون والقيادة الأمنية في جميع أنحاء المنطقة".

بالإضافة إلى قمة قادة الأمن، سيشمل معرض إنترسك 2026 أيضاً مؤتمر الإطفاء والإنقاذ، ومؤتمر الصحة والسلامة، ومنصة نظم التحكم في الدخول، ومنتدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، مما يوفر للحضور برنامجاً شاملاً من المحتوى المتخصص المصمم خصيصاً ليناسب قطاعات الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق المتطورة اليوم.

وسيقام معرض إنترسك بدعم من قبل الجهات الحكومية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وبلدية دبي، ومجلس الأمن السيبراني، ومركز دبي للأمن الإلكتروني.

