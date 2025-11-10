أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: بحثت "مانسمان للطاقة"، الشركة الإماراتية العاملة في قطاعات النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجدّدة، فرص التعاون وتبادل الخبرات مع عدد من الشركات والوفود الدولية خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025" الذي أقيمت فعالياته في أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وشملت اللقاءات اجتماعاً مع وفد من الشركات الكندية الزائرة بحضور سالي كورنيف، مفوّضة التجارة في سفارة كندا لدى دولة الإمارات، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجدّدة، واستعراض الخبرات والتجارب التي يُمكن البناء عليها لتطوير مشاريع نوعية تخدم الطرفين.

كما قدّمت "مانسمان للطاقة" باعتبارها شركة هندسية إماراتية متكاملة، تعريفاً بخبراتها في إدارة المشاريع المتكاملة وسلسلة القيمة في قطاع الطاقة، مع تسليط الضوء على مجالات يُمكن للشركات الكندية الإسهام فيها من خلال شراكات تقنية واستثمارية مستقبلية مشتركة بين الجانبين في مشروعات الطاقة التقليدية والمتجدّدة.

وقال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "مانسمان للطاقة": "عكست مشاركتنا في "أديبك 2025" حرص "مانسمان للطاقة" على بناء علاقات استراتيجية مع شركاء دوليين يُسهمون في تطوير منظومة الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي. وشكّلت اللقاءات التي عقدناها فرصة مهمة لتبادل المعرفة واستكشاف مجالات تعاون جديدة تدعم مسيرة التحوّل نحو الطاقة المستدامة".

وأضاف الجعيدي: "حرصنا خلال اجتماعنا مع الوفد الكندي على بحث آليات التعاون العملي في مشاريع قائمة أو مستقبلية، وتبادل الخبرات التقنية والهندسية، بما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة لجميع الأطراف. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات متابعة خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة الحوار والبناء على مخرجات هذه اللقاءات في اتجاه شراكات طويلة الأمد قائمة على الخبرة والتكامل".

وأكدت "مانسمان للطاقة" أنّ مشاركتها في "أديبك 2025" شكّلت منصة فعالة لتعزيز حضورها الدولي، وفتح قنوات تواصل جديدة مع شركاء عالميين، بما يدعم أهدافها في تطوير مشاريع طاقة متكاملة ومستدامة، ويُسهم في ترسيخ موقعها كشريك موثوق ضمن منظومة قطاع الطاقة في دولة الإمارات وخارجها.

يُذكر أن "مانسمان للطاقة" تعمل حالياً في ثلاث مجالات رئيسية تشمل البنية التحتية والنفط والغاز والطاقة المتجددة. وقد نجحت بتنفيذ ستة مشاريع متكاملة لصالح شركة "أدنوك"، إلى جانب تنافسها حالياً على تنفيذ مشاريع كُبرى تُصنّف ضمن الفئة (A) وتتجاوز قيمتها 500 مليون دولار. كما تشمل أعمال الشركة مجالات المقاولات والتجارة الخاصة بالمعدات، ومشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC)، إضافة إلى حلولها المُبتكرة في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة.

وتُعد "مانسمان للطاقة" أول شركة قطاع خاص في دولة الإمارات تُنفذ مشروعاً للهيدروجين الأخضر، حيث طوّرت تكنولوجيا مبتكرة تُسهم في زيادة إنتاج البترول بنسبة 30% وخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 70%، بما ينسجم مع توجّهات الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي وتعزيز كفاءة الموارد.

-انتهى-

#بياناتشركات