دبي، الإمارات العربية المتحدة، تشارك «الأولى للطيران»، أول شركة خدمات طيران في المملكة العربية السعودية، في معرض دبي للطيران «دبي آيرشو 2025» الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر في «دبي ورلد سنترال».

تأسست «الأولى للطيران» عام 1934، ما يجعلها تحمل إرثًا يمتدّ قرابة المئة عام من الخبرة، في أحد أبرز معارض صناعة الطيران في العالم. وقد رسّخت الشركة مكانتها الرائدة كإحدى أكثر شركات الطيران موثوقية وذات كفاءة في التشغيل والسلامة.

وبالنسبة لـ«الأولى للطيران»، لا يقتصر المعرض على استعراض أحدث طائراتها فحسب، بل وترى الأولى للطيران أن مشاركتها في المعرض هي فرصة لإبراز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة.، حيث تُشغّل الشركة أكثر من 65 طائرة في أسطولها المتنوع، وقد نقلت من خلالها أكثر من مليون راكب خلال مايزيد عن 58 ألف ساعة طيران، وتدير الشركة عملياتها عبر 9 مطارات و 18 قاعدة وأكثر من 300 مهبط طائرات مروحية، لتقدّم خدمات جوية شاملة ومتكاملة.

وقال الكابتن خالد الناطور، الرئيس التنفيذي في الأولى للطيران: "نستمد ريادتنا في تطوير قطاع الطيران بدافع من رؤية السعودية 2030 لبناء قطاع طيران ينافس عالمياً في كافة الخدمات، معرض دبي للطيران هو المنصة التي نُظهر فيها موثوقيتنا وتميز عملياتنا التشغيلية مع التزامنا بالسلامة والابتكار في خدماتنا على أرض الواقع."

وستُسلّط الأولى للطيران الضوء خلال مشاركتها على الإنجازات البارزة، بما في ذلك تجاوز أسطول طائرات AW139 حاجز 250,000 ساعة طيران، وهو إنجاز تحقق بفضل فرق العمل المؤهلة وشراكاتها مع المشغلين الموثوقين.

كما تعتزم الشركة خلال المعرض إلى لقاء عدد من شركاء عالميين لتوسيع قدراتها في مجال الصيانة الثقيلة داخل المملكة، في خطوة تعزّز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتميز في خدمات الصيانة والإصلاح (MRO).

وقال حسان العسّاف، نائب الرئيس التنفيذي للصيانة في الأولى للطيران: "الصيانة بالنسبة لنا ليست مجرد متطلب فني، بل هي مسؤولية. فالثقة التي تربطنا بعملائنا هي ما يدفعنا نحو التحسين المستمر والكفاءة التشغيلية."

وسيتواجد جناح الأولى للطيران في الشاليه رقم [A15] خلال المعرض.

نبذة عن «الأولى للطيران»

تأسست «الأولى للطيران» عام 1934 كأول شركة لخدمات الطيران في المملكة العربية السعودية. وتدير الشركة أسطولاً واسعًا من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمروحيات لتقديم خدمات النقل التجاري والنقل الخاص، إلى جانب عمليات الإخلاء الطبي، انطلاقاً من منشآت صيانة مطابقة للمعايير الدولية.

تُدير الأولى للطيران عملياتها عبر9 مطارات و18 قاعدة تشغيلية وأكثر من 300 مهبط للطائرات المروحية في مختلف أنحاء المملكة، مسجلةً أكثر من 58,000 ساعة طيران سنويًا.

وبالاستناد إلى ما يقارب قرنًا من الخبرة، تواصل الشركة التزامها بتعزيز السلامة والابتكار والتميز التشغيلي، بما يتماشى مع رؤية السعودية لبناء قطاع طيران حديث ومترابط وتنافسي عالميًا.

-انتهى-

