دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت بلاك بريك العقارية، الشركة العالمية المتخصصة بالاستشارات والعقارات والتي تتميز بمكانة رائدة في القطاع العقاري وتمتد بخبرة لأكثر من عشرين عاماً، اليوم عن أفضل مجتمعات الفلل أداءً في دبي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مستندةً إلى نتائج بيانات عملائها والدراسات التحليلية حول التوجهات الرئيسة التي تعزز الطلب المستمر على الفلل في الإمارة خلال الربع الرابع من عام 2025.

ووفقاً لما ذكره ماثيو بيت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاك بريك، فإن سوق الفلل في دبي يدخل اليوم مرحلة جديدة من النضج، تتسم بمنهجية تقوم على إجراء مزيد من التحليلات في اتخاذ قرارات الشراء والاستثمار. وتشير بيانات الشركة إلى أن أولويات نمط الحياة، والتفكير الاستثماري طويل الأمد، والطلب الحقيقي من المستخدمين النهائيين أصبحت الركائز الرئيسية في صياغة قرارات شراء الفلل في دبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماثيو بيت: "نشهد اليوم تحولاً واضحاً في العوامل التي تدفع المشترِين لاقتناء الفلل، وبدأت ملامح هذا التوجه خلال أزمة كوفيد-19، حين اكتسبت دبي سمعة قوية باعتبارها وجهةً عالية الموثوقية للاستثمار العقاري طويل الأمد. واليوم، لم يعد الأمر مرتبطاً بحجم المنزل أو فخامة التشطيبات فيه، بل بالمساكن التي تحقق التوازن بين الجدوى المالية والراحة النفسية وحُسن استغلال المساحات. فالتوجه السائد اليوم يركز على الاختيار الذكي قبل الفخامة".

وأضاف بيت: "يتّسم المشترون بالوعي والدقة في اختياراتهم. فهم يبحثون عن منازل تنبض بالحياة، ومجتمعات تتّسم بالترابط الاجتماعي، واستثماراتٍ تنمو معهم وتحقق قيمة مضافة. إنها رؤية أكثر توازناً وواقعية لمفهوم الفخامة".

توقعات بلاك بريك لأفضل مجتمعات الفلل أداء في دبي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة

أفادت توقعات بلاك بريك بنموٍ متدرج ومستدام في أسعار الفلل الفاخرة خلال الأشهر الاثني عشر القادمة، مدفوعاً بطلب المستخدمين النهائيين، وقلة العرض، والإقبال على تجارب نمط الحياة.

وتابع بيت قائلاً: "إن ارتفاع الأسعار الناتج عن الطلب الفعلي وقلة العرض، وليس المضاربات، فإنها تحافظ على مستواها، ويؤدي هذا النوع من النمو إلى استقرار السوق وازدهار المجتمعات السكنية نفسها، إذ لا يمكن للسوق تحقيق قفزاتٍ بنسبة 10 إلى 15% خلال فترة قصيرة جداً، بل تحقق مكاسب مستدامة قائمة على النمو الثابت المدفوع بالمعاملات والذي يتسم بأنه تدريجي وطبيعي".

وجاءت قائمة المجتمعات الأفضل أداءً على النحو الآتي:

البراري: يتميز هذا المجمع الفاخر بالخصوصية والمناظر الطبيعية الخلابة والطلب المدفوع بالمستخدم النهائي وارتفاع صفقات المبيع والإيجار فيه، لذلك فمن المتوقع أن يشهد إقبالاً متزايداً مقارنة بالمجمعات المنافسة وتحقيق نمو مستدام. ومع إحراز مزيد من التقدم في مشاريع البنية التحتية على طريقَي E311 و E611 ، فقد يسجّل المجمع مزيداً من النمو من حيث القيمة.

النمو المتوقع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة: 15 – 20%

المرابع العربية: تشير التوقعات إلى تسجيل المرابع العربية نمواً قوياً باعتبارها وجهة رائدة لتجارب نمط الحياة العائلي، ووحداتها السكنية المُجددة، وتحسًن شبكة الطرق. ونظراً لقلة العرض في المجتمع، فإن الطلب على المنازل المتميزة سيحافظ على مستواه.

النمو المتوقع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة: %18-15

جزر جميرا: يستند النمو في هذا المجتمع إلى ندرة المواقع المطلة على الواجهة المائية وجودة الوحدات المُجددة. وعلى الرغم من انخفاض المعاملات مقارنة بالارتفاع الكبير الذي شهده العام الماضي، إلا أن الإقبال يتواصل على العقارات المحسّنة في المواقع المميزة.

النمو المتوقع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة: %12-8

عقارات جميرا للجولف: تشير التوقعات بأن تحافظ عقارات جميرا للجولف على أدائها القوي، مدعومةً باحتضانها ملعبَي جولف عالمييّ المستوى، وقاعدة المستخدمين النهائيين الواسعة، ومحدودية الأراضي الجديدة المطروحة. كما من المتوقع أن يسهم الانضباط الأكبر في تسعير الوحدات المعروضة في تقصير مدة عرضها في السوق، وبالتالي تحقيق أداء أفضل في فئة العقارات الفاخرة.

النمو المتوقع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة: 7-12%

داماك هيلز: داماك هيلز هي وجهة فاخرة ومبتكرة، وتفيد التوقعات بأنها ستشهد نمواً لافتاً، مع تنامي تنافسيتها مع عدد من المناطق الرائدة، مثل المرابع العربية وعقارات جميرا للجولف، بفضل تصاميمها المميزة وموقعها المطل على ملاعب الجولف. وتمتد المساحات الخضراء فيها على أكثر من أربعة ملايين قدم مربع، ما يعزز مكانتها كإحدى أبرز المجتمعات المتكاملة في دبي.

النمو المتوقع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة: 15 – 20%

العوامل الرئيسية الخمس وراء الطلب على الفلل في دبي

مساحات تنبض بالحياة: يولي المشترون اهتماماً أكبر لتصاميم المنازل المفتوحة والمُضاءة طبيعياً، والتي توفر الخصوصية مع المساحات الرحبة، وبيئة معيشية هادئة ومريحة، لتصبح هذه المعايير سمة فارقة في سوق العقارات اليوم. الأرض وملكيتها: في مدينة تشكل بناطحات السحاب سمتها البارزة، تمثل الأرض رمزاً للحرية والاستقلالية. وتحقق الفلل التي تتضمن قطع أراضٍ فعلية قيمة مضافة أعلى، فهي تتيح للمالك إمكانية إنشاء الحدائق أو التوسع أو إضفاء اللمسات الخاصة. وهنا يبرز توجه المشترين نحو امتلاك عقارات بملكية ملموسة، وليس مجرد مساحة مربعة. آفاق التطوير في المستقبل: يعتمد المشترون على رؤية طويلة الأمد في قراراتهم، حيث يرغبون بمنازل قابلة للتطور يمكن توسعتها أو تحديثها أو إدخال لمسات جمالية على تصاميمها في المستقبل، فهم يستثمرون في نمط الحياة اليوم، والعائد الذي يمكن تحقيقه في المستقبل. التركيز على طبيعة المجتمع أكثر من موقع العقار: ما يزال موقع العقار عاملاً مهماً، إلا أن جودة الحياة ضمن المجتمع السكني باتت أكثر أهمية في اتخاذ قرارات الشراء، حيث يحرص السكان على اختيار مجتمعات تحتضن التفاعل الإنساني، يتيح للأطفال ركوب الدراجات بأمان، ويساعد الجيران على التواصل، إلى جانب المساحات المشتركة الكفيلة بخلق تفاعلٍ اجتماعي طبيعي. ويمكن القول إن النسيج الاجتماعي وجودة نمط الحياة باتا يوازيان العائد المالي أهمية بارزة لدى المشترين اليوم. تصاميم تتسم بالبساطة والهدوء: يزداد التوجه نحو الأصالة في التصميم، حيث يستبدل المواد عالية الجودة والتشطيبات البسيطة والتوزيع المدروس بالفخامة المبالغ فيها. فالمنازل ذات التصميم البسيط والمتين تتفوق على تلك التي صُمّمت لاستعراض الفخامة.

